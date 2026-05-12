La Junta Directiva de Ecopetrol se queda con menos miembros: se fue gestor de informe que hizo que Petro pidiera vender activos en EE. UU.

Ecopetrol es la empresas más grande y rentable del Estado colombiano - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Juan Gonzalo Castaño Valderrama renunció como miembro no independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol. La decisión se formalizó el 12 de mayo, después de poco más de tres meses en el cargo. Argumentó “motivos personales y profesionales”, lo que abre un periodo de ajustes internos en la principal petrolera colombiana, marcada por debates sobre su gobernanza y tensiones políticas recientes.

Dicha decisión reduce a ocho los miembros del órgano, cuya integración plena incluía nueve directivos. Hasta ahora, la compañía no comunicó el inicio del proceso de selección para un reemplazo, aunque confirma que el cuórum para deliberar y tomar decisiones sigue asegurado.

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Por medio de un comunicado oficial, Ecopetrol informó que la dimisión de Castaño fue presentada al finalizar la sesión de la junta del mismo día. El ingeniero había sido designado miembro no independiente el 5 de febrero de 2026, por lo que la permanencia resultó breve, apenas algo más de tres meses. La compañía precisó que “la Junta Directiva seguirá conformada por sus demás integrantes, conservando el cuórum requerido para deliberar y las mayorías para decidir de acuerdo con la normativa aplicable”.

Juan Gonzalo Castaño Valderrama duró tres meses en la Junta Directiva de Ecopetrol - crédito Ecopetrol

Juan Gonzalo Castaño Valderrama es ingeniero de petróleos, graduado en la Academia Estatal de Petróleo y Gas I.M. Gubkin de Moscú. Cuenta con un Master of Science en Ingeniería de la misma institución y una maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Ecopetrol expresó su reconocimiento: “Agradecemos su gestión, así como su permanente disposición, compromiso y conocimiento aportado en el desarrollo de sus funciones”.

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Tensiones políticas y debate por la salida de Juan Gonzalo Castaño Valderrama

La salida de Castaño ocurre en medio de versiones sobre tensiones internas, luego de haber sugerido la conveniencia de apartar a Ricardo Roa de la presidencia de la compañía. Aunque Ecopetrol atribuyó de manera oficial la renuncia a razones personales y profesionales, medios nacionales señalaron discrepancias entre Castaño y el Ejecutivo.

El presidente Gustavo Petro respaldaba la permanencia de Roa, y la posición de Castaño generó incomodidad en sectores del Gobierno. Se atribuye al ingeniero una postura técnica y autónoma, menos alineada con los miembros de la junta impulsados por el Gobierno.

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Juan Gonzalo Castaño cuenta con más de dos décadas de experiencia en Ecopetrol y formación especializada en ingeniería de petróleos y gestión energética - crédito Ecopetrol

Uno de los puntos de controversia fue el informe técnico sobre el negocio de Ecopetrol en la cuenca del Permian, en Estados Unidos, elaborado por Castaño. El documento sirvió de base para que el presidente Petro haya planteado la posibilidad de vender el activo y cuestionara el desarrollo de yacimientos no convencionales. Sin embargo, la propuesta de venta encontró rechazo en la Unión Sindical Obrera (USO), en expertos del sector y en el propio Ricardo Roa, que consideran que el Permian es fundamental para la producción, reservas y estabilidad financiera de la empresa. La discusión sobre el futuro del Permian evidenció diferencias estratégicas al interior de la junta directiva.

La condición de “miembro no independiente” implica que Castaño representaba intereses del accionista mayoritario —el Estado colombiano—, a diferencia de los independientes, designados para reflejar otros sectores e instituciones dentro del órgano.

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Cómo queda la Junta Directiva de Ecopetrol después de la renuncia

Después de la renuncia presentada el 12 de mayo, la Junta Directiva de Ecopetrol queda integrada provisionalmente por ocho miembros, mientras se define si se designará un reemplazo. Según la estructura actual, la junta directiva está compuesta por nueve miembros principales, con una mayoría de independientes y cuatro no independientes.

El futuro de Ricardo Roa en la Presidencia de Ecopetrol sigue siendo incierto - crédito Luisa González/Reuters

A febrero de 2026, los miembros independientes incluyen a

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Ángela María Robledo Gómez (presidenta encargada).

Carolina Arias Hurtado.

Hildebrando Vélez Galeano.

Ricardo Rodríguez.

Luis Felipe Henao Cardona.

Un miembro adicional independiente.

Por parte de los no independientes, se encuentran:

Lilia Tatiana Roa Avendaño.

Alberto José Merlano Alcocer.

César Loza Arenas, representante por la USO.

Todos los miembros son elegidos por la Asamblea General de Accionistas, lo que garantiza representación tanto del accionista mayoritario, el Estado colombiano, como de perfiles independientes.

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Hasta el momento, la empresa no anunció modificaciones adicionales ni el inicio del proceso para seleccionar un nuevo integrante.

En los últimos meses, la integración del órgano experimentó cambios con el ingreso de nuevos miembros y la salida de otros, en el marco de las decisiones tomadas por el accionista mayoritario. Persisten el equilibrio entre la administración profesional y la política energética estatal, así como el desafío de la transición energética que impulsa actualmente el Gobierno nacional.

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