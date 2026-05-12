‘Influencer’ colombiano explicó por qué registrar los gastos diarios ayuda a tener mejores finanzas: “Es saber qué hay”

créditos Imagen Ilustrativa Infobae | @sualexdeconfianza/IG

El influencer colombiano Alejandro Torres volvió a dar de qué hablar en las redes sociales.

Esta vez el creador de contenido conocido como @sualexdeconfianza (en Instagram), ha logrado captar la atención de miles de seguidores por la sinceridad para referirse a la importancia de llevar registros diarios sobre las finanzas personales.

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Torres compartió un video el lunes 11 de mayo de 2026 en el que abordó una de las problemáticas más comunes, pero menos reconocidas, en la vida financiera de las personas: el desorden financiero.

En sus declaraciones, el influencer colombiano no solo habló acerca del impacto económico, sino el profundo efecto emocional y psicológico que puede tener la falta de organización en las finanzas.

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“El desorden financiero no solo se lleva la plata. Se lleva el sueño, las ganas y la paciencia”, advierte Torres desde el inicio al puntualizar que el problema va mucho más allá del dinero en sí.

Para el creador de contenido, el desorden financiero mina la motivación, la energía y la capacidad de proyectar un futuro estable.

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Torres compartió el video el lunes 11 de mayo de 2026 - crédito @sualexdeconfianza/IG

“Lo más loco es que la mayoría no tiene un problema de ingresos, sino tiene un problema de claridad. Lo primero no es ganar más. Es saber qué hay”, añadió el mensaje adjunto con el video.

El mito de “ganar más” y el verdadero origen del desorden financiero

Torres insiste en que uno de los errores más extendidos es creer que la solución a todos los males financieros es aumentar los ingresos.

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“Nos han vendido la idea de que si no alcanzamos a fin de mes es porque necesitamos más plata, pero la realidad es que muchos ni siquiera saben cuánto entra y cuánto sale. El desorden financiero es, ante todo, un problema de falta de claridad”, expuso el colombiano.

En su video, Alejandro relató que ha conocido a personas con ingresos considerables que aún así viven con angustia y estrés financiero.

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El golpe de realidad lo ejemplificó el influencer de esta forma: “No importa si ganas dos, cinco o diez millones al mes, si no tienes claro en qué gastas, a dónde va cada peso, si no tienes un sistema para organizar tus cuentas, el resultado es el mismo: ansiedad, frustración y sueños que se postergan indefinidamente”.

Alejandro Torres afirmó que no llevar un registro de gastos puede traducirse en ansiedad por no saber en realidad cuánto dinero queda - crédito @sualexdeconfianza/IG

Los síntomas ocultos del desorden financiero

El desorden financiero, según Torres, tiene síntomas que muchas veces pasan desapercibidos.

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Para el colombiano “no es solo deberle a la tarjeta o no poder ahorrar, es sentir que todo te queda grande, que cada mes empiezas de cero, que te da miedo mirar el extracto del banco o abrir el correo cuando llegan las facturas”.

Por todo lo anterior, Torres afirmó que este desorden afecta la autoestima y las relaciones personales.

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“Cuando uno siente que no controla su plata, pierde la capacidad de soñar. Dejas de hacer planes, de pensar en el futuro, porque todo parece incierto. Eso te quita las ganas, la paciencia y hasta la confianza en ti mismo”, recalcó el creador de contenido.

La claridad y el primer paso: así puede volver a tomar las riendas de sus finanzas

Para Torres, el primer paso para retomar el control financiero no es buscar un nuevo empleo o lanzarse a emprender, sino mirar de frente la realidad.

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“Lo primero no es ganar más. Es saber qué hay. Haz una lista con todos tus gastos, identifica cuáles son fijos y cuáles variables, mira los extractos, revisa tus deudas. La claridad es la base para tomar decisiones inteligentes”, recomienda el influencer.

Parte de las declaraciones del colombiano buscaron animar a sus seguidores a dejar de lado la vergüenza o el sentimiento de fracaso, y a entender que el desorden financiero es más común de lo que parece.

Alejandro Torres señaló que en muchos casos aplica la presión social para que no rinda el dinero - crédito @sualexdeconfianza/IG

“No te castigues pensando que eres el único o que el problema es que no ganas suficiente. La mayoría de las veces, el verdadero problema es que nadie nos enseñó a organizar el dinero, a llevar un registro, a planear”.

La organización financiera como herramienta de libertad

“Cuando tienes claro en qué gastas, cuándo te pagan, qué deudas tienes y cuánto puedes ahorrar, te quitas un peso de encima. Eso te permite volver a soñar, a planear, a disfrutar de tu plata sin miedo”, explicó Torres con el fin de que sus seguidores y toda aquella persona con problemas para manejar su dinero no se desanime y comience a actuar para que le rinda más el efectivo.

Torres concluyó que el proceso de poner orden no es inmediato ni perfecto, pero es fundamental para recuperar la tranquilidad y la capacidad de proyectarse a largo plazo.

“La buena noticia es que siempre puedes empezar de nuevo, con claridad y paso a paso”, cerró el influencer.