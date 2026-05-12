Colombia

Cómo el Soat dejaría de ser obligatorio para motos de hasta 250 c.c. en Colombia: este es el abecé del proyecto de Paloma Valencia

La iniciativa legislativa busca modificar las normas de tránsito para que millones de usuarios que dependen de un vehiculo automotor de dos ruedas accedan a atención médica tras accidentes, financiada con fondos públicos y multas existentes

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El proyecto de ley plantea exceptuar del Soat a las motos de hasta 250 c.c., que representan el 63% del parque automotor colombiano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El proyecto de ley plantea exceptuar del Soat a las motos de hasta 250 c.c., que representan el 63% del parque automotor colombiano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia presentó el ABC de su Proyecto de Ley que busca exceptuar del Soat a las motocicletas de hasta 250 c. c., una medida que, según sus estimaciones, beneficiaría a cerca de 13,5 millones de personas en el país. El proyecto fue dado a conocer antes de las elecciones del 31 de mayo.

“Aquí todo está bien pensado, bien estructurado, discusiones amplias que hemos tenido con Oviedo y con el equipo programático. Los 2,5 billones van a salir del Ministerio de la Igualdad, de ese fondo paralelo que le crearon y del control del carrusel del Soat . Queremos que los colombianos, los campesinos, quienes mueven a sus familias y productos en moto, estén protegidos. No se desfinancia el sistema y se pagará desde el Estado. Además, no vamos a cobrar peajes. Es importante que las mentiras de otras campañas no prosperen”, afirmó la candidata.

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¿Qué es el Soat y qué busca el proyecto?

El Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) es una póliza que cubre la atención médica y los daños a víctimas de accidentes de tránsito en Colombia. Actualmente, todos los vehículos deben tener este seguro vigente para circular legalmente.

El proyecto de ley presentado por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia propone exceptuar de esta obligación a todas las motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos (c.c.), que constituyen la gran mayoría del parque automotor de motos del país.

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La Superintendencia Financiera y el Ministerio de Transporte permiten que extranjeros adquieran el Soat por días - crédito Colprensa
El proyecto no elimina la atención de urgencias para las víctimas de accidentes viales con motos, garantizando la gratuidad y obligatoriedad del servicio - crédito Colprensa

A: ¿En qué consiste el proyecto?

  • Elimina la obligación de comprar el Soat para motos de hasta 250 c.c.
  • Modifica el Código Nacional de Tránsito (artículo 42 de la Ley 769 de 2002) para que, a partir de la entrada en vigor de la ley, el Soat no sea exigible a estas motos.
  • La excepción se verificará automáticamente en los controles, según el cilindraje registrado en el Runt (Registro Único Nacional de Tránsito) y la licencia de tránsito.
  • Si una moto es modificada para superar los 250 c.c., pierde el beneficio.

B: ¿A quiénes beneficia y por qué es importante?

  • Cerca de 13,5 millones de colombianos se beneficiarían, el 63% del parque automotor nacional (según el Runt).
  • El 93,5% de las motos registradas en Colombia tienen cilindraje igual o inferior a 250 c.c.
  • Usuarios principales:
    • Trabajadores y familias de estratos 1, 2 y 3 (el 92% de los motociclistas).
    • Hogares con ingresos limitados (el 60% gana menos de dos salarios mínimos).
    • Campesinos, mensajeros, domiciliarios, pequeños comerciantes y quienes usan la moto como herramienta de trabajo diario.

  • En 2023, el 27,2% de los hogares tenía al menos una moto.

C: ¿Cómo se financiará la atención en salud de los accidentes si se elimina el Soat para esas motos?

  • El proyecto NO elimina la atención médica. Las víctimas de accidentes seguirán recibiendo atención inicial de urgencias, gratuita y obligatoria.
  • La atención será financiada por el Estado, a través de:
    • Recursos del Presupuesto General de la Nación.
    • Dinero recaudado por multas de tránsito ya existentes.
    • Mejoras en la eficiencia y control de fraudes en el sistema de salud.
  • Prohibido crear nuevos impuestos, tasas, peajes o recargos para financiar el esquema. No habrá costos adicionales para los usuarios.

Actualmente, más de 7,8 millones de motos circulan en Colombia sin tener el Soat vigente, generando alta informalidad y presión sancionatoria - crédito Alcaldía de Bogotá
Actualmente, más de 7,8 millones de motos circulan en Colombia sin tener el Soat vigente, generando alta informalidad y presión sancionatoria - crédito Alcaldía de Bogotá

¿Qué dice el articulado clave?

  • Artículo 2: exceptúa a las motos de hasta 250 c.c. del SOAT. La excepción es automática y se verifica con el Runt y la licencia.
  • Artículo 3: el Gobierno nacional debe asumir la financiación de la atención en salud de accidentes de este segmento, usando fuentes alternativas, sin crear nuevas cargas para los ciudadanos.
  • Artículo 4: la ley entraría en vigor seis meses después de su promulgación. Hasta entonces, el régimen actual se mantiene para garantizar la protección de las víctimas.

Contexto y razones del proyecto

  • Solo 5,7 millones de motos tienen Soat vigente: más de 7,8 millones circulan sin él.
  • El sistema actual genera masiva informalidad, evasión y presión sancionatoria: cerca del 60% de las motos no cumplen la obligación.
  • Las motos concentran entre el 64% y el 74% de las multas de tránsito. En 2025, se impusieron 3,5 millones de comparendos y el 58,4% de los vehículos inmovilizados fueron motos.
  • El Soat es una carga importante para hogares vulnerables y trabajadores informales, que usan la moto no como lujo, sino como herramienta de ingreso y transporte.
  • La industria nacional de motocicletas es relevante: el 93% de las motos son ensambladas localmente y el sector genera más de 80.000 empleos directos e indirectos.

Circular sin placa reglamentaria puede acarrear una sanción de $337.400 pesos e inmovilización del vehículo, según el Código Nacional de Tránsito - crédito Colprensa
La financiación de la atención médica para víctimas de accidentes de motos exceptuadas del Soat será asumida por el Estado, sin nuevos impuestos ni cargas adicionales - crédito Colprensa

¿Cuándo entraría en vigor?

  • Seis meses después de promulgada la ley.
  • Durante ese tiempo, el Gobierno debe reglamentar la interoperabilidad de información, el procedimiento de control y los mecanismos de pago a EPS y clínicas, para no dejar vacíos en la atención.

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