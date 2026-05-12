Cómo el Soat dejaría de ser obligatorio para motos de hasta 250 c.c. en Colombia: este es el abecé del proyecto de Paloma Valencia

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia presentó el ABC de su Proyecto de Ley que busca exceptuar del Soat a las motocicletas de hasta 250 c. c., una medida que, según sus estimaciones, beneficiaría a cerca de 13,5 millones de personas en el país. El proyecto fue dado a conocer antes de las elecciones del 31 de mayo.
“Aquí todo está bien pensado, bien estructurado, discusiones amplias que hemos tenido con Oviedo y con el equipo programático. Los 2,5 billones van a salir del Ministerio de la Igualdad, de ese fondo paralelo que le crearon y del control del carrusel del Soat . Queremos que los colombianos, los campesinos, quienes mueven a sus familias y productos en moto, estén protegidos. No se desfinancia el sistema y se pagará desde el Estado. Además, no vamos a cobrar peajes. Es importante que las mentiras de otras campañas no prosperen”, afirmó la candidata.
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¿Qué es el Soat y qué busca el proyecto?
El Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) es una póliza que cubre la atención médica y los daños a víctimas de accidentes de tránsito en Colombia. Actualmente, todos los vehículos deben tener este seguro vigente para circular legalmente.
El proyecto de ley presentado por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia propone exceptuar de esta obligación a todas las motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos (c.c.), que constituyen la gran mayoría del parque automotor de motos del país.
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A: ¿En qué consiste el proyecto?
- Elimina la obligación de comprar el Soat para motos de hasta 250 c.c.
- Modifica el Código Nacional de Tránsito (artículo 42 de la Ley 769 de 2002) para que, a partir de la entrada en vigor de la ley, el Soat no sea exigible a estas motos.
- La excepción se verificará automáticamente en los controles, según el cilindraje registrado en el Runt (Registro Único Nacional de Tránsito) y la licencia de tránsito.
- Si una moto es modificada para superar los 250 c.c., pierde el beneficio.
B: ¿A quiénes beneficia y por qué es importante?
- Cerca de 13,5 millones de colombianos se beneficiarían, el 63% del parque automotor nacional (según el Runt).
- El 93,5% de las motos registradas en Colombia tienen cilindraje igual o inferior a 250 c.c.
- Usuarios principales:
- Trabajadores y familias de estratos 1, 2 y 3 (el 92% de los motociclistas).
- Hogares con ingresos limitados (el 60% gana menos de dos salarios mínimos).
- Campesinos, mensajeros, domiciliarios, pequeños comerciantes y quienes usan la moto como herramienta de trabajo diario.
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- En 2023, el 27,2% de los hogares tenía al menos una moto.
C: ¿Cómo se financiará la atención en salud de los accidentes si se elimina el Soat para esas motos?
- El proyecto NO elimina la atención médica. Las víctimas de accidentes seguirán recibiendo atención inicial de urgencias, gratuita y obligatoria.
- La atención será financiada por el Estado, a través de:
- Recursos del Presupuesto General de la Nación.
- Dinero recaudado por multas de tránsito ya existentes.
- Mejoras en la eficiencia y control de fraudes en el sistema de salud.
- Prohibido crear nuevos impuestos, tasas, peajes o recargos para financiar el esquema. No habrá costos adicionales para los usuarios.
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¿Qué dice el articulado clave?
- Artículo 2: exceptúa a las motos de hasta 250 c.c. del SOAT. La excepción es automática y se verifica con el Runt y la licencia.
- Artículo 3: el Gobierno nacional debe asumir la financiación de la atención en salud de accidentes de este segmento, usando fuentes alternativas, sin crear nuevas cargas para los ciudadanos.
- Artículo 4: la ley entraría en vigor seis meses después de su promulgación. Hasta entonces, el régimen actual se mantiene para garantizar la protección de las víctimas.
Contexto y razones del proyecto
- Solo 5,7 millones de motos tienen Soat vigente: más de 7,8 millones circulan sin él.
- El sistema actual genera masiva informalidad, evasión y presión sancionatoria: cerca del 60% de las motos no cumplen la obligación.
- Las motos concentran entre el 64% y el 74% de las multas de tránsito. En 2025, se impusieron 3,5 millones de comparendos y el 58,4% de los vehículos inmovilizados fueron motos.
- El Soat es una carga importante para hogares vulnerables y trabajadores informales, que usan la moto no como lujo, sino como herramienta de ingreso y transporte.
- La industria nacional de motocicletas es relevante: el 93% de las motos son ensambladas localmente y el sector genera más de 80.000 empleos directos e indirectos.
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¿Cuándo entraría en vigor?
- Seis meses después de promulgada la ley.
- Durante ese tiempo, el Gobierno debe reglamentar la interoperabilidad de información, el procedimiento de control y los mecanismos de pago a EPS y clínicas, para no dejar vacíos en la atención.
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