Ministerio TIC ofrece cursos gratuitos con certificación internacional: así puede inscrbirse al segundo ciclo del AvanzaTEC 2026

AvanzaTEC ofrece formación flexible y acompañamiento de expertos, en modalidades presencial y virtual, dirigida a estudiantes, profesionales y emprendedores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Ministerio TIC anunció la apertura del segundo ciclo de inscripciones de AvanzaTEC, el programa bandera de formación digital gratuita respaldado por gigantes tecnológicos globales.

Hasta el 4 de junio de 2026, los colombianos y colombianas podrán inscribirse en www.avanzatec.gov.co y elegir entre una oferta ampliada de cursos y masterclasses, pensados para quienes desean iniciar o potenciar su carrera en el mundo digital.

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Nuevos aliados y más oportunidades

En esta edición, Hewlett Packard Enterprise (HPE) y Zoho se suman como aliados estratégicos, ampliando una red que ya incluye a empresas como Cisco, Oracle Academy, Microsoft, IBM, Huawei, Fortinet, Ericsson, Esri Colombia, Mercado Libre, Books & Books, Tecnológico de Monterrey, Intelligent Training y Manage Engine.En total, hay cerca de 50 cursos disponibles, con contenidos que van desde inteligencia artificial y ciberseguridad hasta analítica de datos, programación, servicios en la nube, logística, marketing y tecnología.

La oferta de AvanzaTEC presenta cerca de 50 cursos relacionados con inteligencia artificial, ciberseguridad, analítica de datos, programación y servicios en la nube - crédito Alcaldía de Medellín

La ministra TIC, Carina Murcia, destacó que “la formación digital gratuita de los colombianos es una de las banderas del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Seguimos abriendo oportunidades para que más colombianos y colombianas mejoren sus habilidades digitales, poniendo a su disposición cursos con 15 gigantes tecnológicos”.

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Oferta de cursos y masterclasses

Entre los cursos más destacados de este ciclo se encuentran:

Hewlett Packard Enterprise (HPE)

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Fundamentos de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad

Introducción a la Inteligencia Artificial

Microsoft

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Introducción al análisis de datos de Microsoft

Fundamentos del ciclo de vida del software: automatización del flujo de trabajo con GitHub

Desarrollo de aplicaciones avanzadas con Azure Digital Twins y Unity

Fundamentos de programación (POO): Implementar clases, propiedades y métodos

Prepare los datos para la IA con Microsoft Fabric

Aceleración del desarrollo de aplicaciones mediante GitHub Copilot

Huawei

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Certificación HCIA IA V4.0

Certificación HCIA Big Data V3.5

Certificación HCIA CLOUD Service V3.5

Certificación OpenEuler

OpenGauss Database certification

Certificación HCIA IoT

Certificación HCIA 5G

IBM

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Herramientas para la búsqueda y consecución de empleo utilizando IA

Comprendiendo las nuevas tecnologías y nuevas carreras: ciberseguridad y desarrollo web

Inteligencia Artificial para Todos: retos y el futuro de las tecnologías emergentes

Fortinet

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Fortinet Certified Professional

Fortinet Certified Fundamentals in Cybersecurity

Fortinet Certified Solution Specialist

Fortinet Certified Associate in Cybersecurity

Los cursos gratuitos de AvanzaTEC cuentan con el respaldo de empresas tecnológicas líderes como Microsoft, IBM, Huawei, Cisco y Oracle Academy - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Oracle Academy

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Diseño de Bases de Datos

Database Foundations

Programación de Bases de Datos con SQL

Oracle Cloud Infrastructure Foundations II – English

Esri Colombia

GeoAnalítica: Transforma datos en decisiones

Inicie su viaje en los Sistemas de Información Geográfica

Explorando desde el cielo con Teledetección y Drones

Tecnológico de Monterrey

Curso en Creación y Diseño de Páginas Web

Curso en Manejo del Sistema Windows y sus Utilerías

Introducción al Mundo Computacional

Ética en las TIC

Cisco

Ruta 3: Network (4 Cursos)

Ruta 2: Lenguajes de Programación (2 Cursos)

Ruta 5: IA y Ciencia de Datos

Ruta 4: English for IT (Partes I y II)

Ruta 1: Ciberseguridad (4 Cursos)

IT Colombia

Análisis de datos con Microsoft Power BI

Optimizar la productividad con Copilot para Microsoft 365

Microsoft Power Platform Fundamentals

Otros

Zoho: cursos en herramientas de gestión empresarial digital

Mercado Libre: formación en e-commerce y ventas digitales

Manage Engine: administración y seguridad de TI

Proceso de inscripción y requisitos

Para inscribirse, basta con ingresar a www.avanzatec.gov.co, diligenciar el formulario y seleccionar el curso o masterclass de interés. La plataforma incluye una herramienta de orientación que, a partir de preguntas sobre experiencia e intereses, sugiere el mejor trayecto de formación para cada usuario.

El proceso de inscripción a AvanzaTEC se realiza en www.avanzatec.gov.co y solo requiere nacionalidad colombiana, acceso a internet y correo electrónico activo - crédito Ministerio TIC

Requisitos:

Nacionalidad colombiana o situación regularizada en el país.

Dispositivo y acceso a internet.

Correo electrónico personal y activo.

Diligenciar todos los campos del formulario de inscripción.

Seguir el cronograma de actividades.

Beneficios y certificaciones

Quienes finalicen exitosamente los cursos podrán acceder a certificaciones internacionales, reconocidas por las empresas aliadas y de alta demanda en el sector tecnológico. Además, dependiendo del desempeño, algunos cursos ofrecen incentivos adicionales, como acceso a masterclasses, mentorías y oportunidades de networking.

La formación es flexible, permite avanzar a ritmo propio y cuenta con acompañamiento de mentores expertos, tanto en modalidad presencial como virtual. El proceso de formación debe concluirse a más tardar el 15 de julio de 2026.

AvanzaTEC está pensado para estudiantes, profesionales, emprendedores y cualquier persona que desee actualizarse o reinventar su perfil laboral en la economía digital. “No basta con saber hacer, sino con certificar ese conocimiento y convertirlo en oportunidades reales de empleo y emprendimiento”, concluyó el ministerio.