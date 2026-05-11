Ministerio TIC ofrece cursos gratuitos con certificación internacional: así puede inscrbirse al segundo ciclo del AvanzaTEC 2026

El Ministerio TIC anunció la apertura del segundo ciclo de inscripciones de AvanzaTEC, el programa bandera de formación digital gratuita respaldado por gigantes tecnológicos globales.
Hasta el 4 de junio de 2026, los colombianos y colombianas podrán inscribirse en www.avanzatec.gov.co y elegir entre una oferta ampliada de cursos y masterclasses, pensados para quienes desean iniciar o potenciar su carrera en el mundo digital.
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Nuevos aliados y más oportunidades
En esta edición, Hewlett Packard Enterprise (HPE) y Zoho se suman como aliados estratégicos, ampliando una red que ya incluye a empresas como Cisco, Oracle Academy, Microsoft, IBM, Huawei, Fortinet, Ericsson, Esri Colombia, Mercado Libre, Books & Books, Tecnológico de Monterrey, Intelligent Training y Manage Engine.En total, hay cerca de 50 cursos disponibles, con contenidos que van desde inteligencia artificial y ciberseguridad hasta analítica de datos, programación, servicios en la nube, logística, marketing y tecnología.
La ministra TIC, Carina Murcia, destacó que “la formación digital gratuita de los colombianos es una de las banderas del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Seguimos abriendo oportunidades para que más colombianos y colombianas mejoren sus habilidades digitales, poniendo a su disposición cursos con 15 gigantes tecnológicos”.
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Oferta de cursos y masterclasses
Entre los cursos más destacados de este ciclo se encuentran:
Hewlett Packard Enterprise (HPE)
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- Fundamentos de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
- Introducción a la Inteligencia Artificial
Microsoft
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- Introducción al análisis de datos de Microsoft
- Fundamentos del ciclo de vida del software: automatización del flujo de trabajo con GitHub
- Desarrollo de aplicaciones avanzadas con Azure Digital Twins y Unity
- Fundamentos de programación (POO): Implementar clases, propiedades y métodos
- Prepare los datos para la IA con Microsoft Fabric
- Aceleración del desarrollo de aplicaciones mediante GitHub Copilot
Huawei
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- Certificación HCIA IA V4.0
- Certificación HCIA Big Data V3.5
- Certificación HCIA CLOUD Service V3.5
- Certificación OpenEuler
- OpenGauss Database certification
- Certificación HCIA IoT
- Certificación HCIA 5G
IBM
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- Herramientas para la búsqueda y consecución de empleo utilizando IA
- Comprendiendo las nuevas tecnologías y nuevas carreras: ciberseguridad y desarrollo web
- Inteligencia Artificial para Todos: retos y el futuro de las tecnologías emergentes
Fortinet
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- Fortinet Certified Professional
- Fortinet Certified Fundamentals in Cybersecurity
- Fortinet Certified Solution Specialist
- Fortinet Certified Associate in Cybersecurity
Oracle Academy
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- Diseño de Bases de Datos
- Database Foundations
- Programación de Bases de Datos con SQL
- Oracle Cloud Infrastructure Foundations II – English
Esri Colombia
- GeoAnalítica: Transforma datos en decisiones
- Inicie su viaje en los Sistemas de Información Geográfica
- Explorando desde el cielo con Teledetección y Drones
Tecnológico de Monterrey
- Curso en Creación y Diseño de Páginas Web
- Curso en Manejo del Sistema Windows y sus Utilerías
- Introducción al Mundo Computacional
- Ética en las TIC
Cisco
- Ruta 3: Network (4 Cursos)
- Ruta 2: Lenguajes de Programación (2 Cursos)
- Ruta 5: IA y Ciencia de Datos
- Ruta 4: English for IT (Partes I y II)
- Ruta 1: Ciberseguridad (4 Cursos)
IT Colombia
- Análisis de datos con Microsoft Power BI
- Optimizar la productividad con Copilot para Microsoft 365
- Microsoft Power Platform Fundamentals
Otros
- Zoho: cursos en herramientas de gestión empresarial digital
- Mercado Libre: formación en e-commerce y ventas digitales
- Manage Engine: administración y seguridad de TI
Proceso de inscripción y requisitos
Para inscribirse, basta con ingresar a www.avanzatec.gov.co, diligenciar el formulario y seleccionar el curso o masterclass de interés. La plataforma incluye una herramienta de orientación que, a partir de preguntas sobre experiencia e intereses, sugiere el mejor trayecto de formación para cada usuario.
Requisitos:
- Nacionalidad colombiana o situación regularizada en el país.
- Dispositivo y acceso a internet.
- Correo electrónico personal y activo.
- Diligenciar todos los campos del formulario de inscripción.
- Seguir el cronograma de actividades.
Beneficios y certificaciones
Quienes finalicen exitosamente los cursos podrán acceder a certificaciones internacionales, reconocidas por las empresas aliadas y de alta demanda en el sector tecnológico. Además, dependiendo del desempeño, algunos cursos ofrecen incentivos adicionales, como acceso a masterclasses, mentorías y oportunidades de networking.
La formación es flexible, permite avanzar a ritmo propio y cuenta con acompañamiento de mentores expertos, tanto en modalidad presencial como virtual. El proceso de formación debe concluirse a más tardar el 15 de julio de 2026.
AvanzaTEC está pensado para estudiantes, profesionales, emprendedores y cualquier persona que desee actualizarse o reinventar su perfil laboral en la economía digital. “No basta con saber hacer, sino con certificar ese conocimiento y convertirlo en oportunidades reales de empleo y emprendimiento”, concluyó el ministerio.
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