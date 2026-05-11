Colombia

Con dedicatoria, en redes sociales empiezan a querer a María Fernanda Cabal en su faceta fuera de la política: “Demasiada personalidad”

Con la canción “Bonita Bonita” circulando en plataformas digitales, internautas dedican videos a la senadora, mientras que en TikTok se amplifica un contenido donde ella deja de lado su trabajo político para mostrar rutinas de belleza, cenas y consejos femeninos

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Un video grabado en el Senado volvió tendencia a María Fernanda Cabal, luego de circular con una canción 'sexy' - crédito @yimmy_picon/TikTok

Una grabación desde el recinto del Senado convirtió a María Fernanda Cabal en tendencia en redes sociales. El video, compartido por el líder social y catedrático Yimmy Picón, dejó de lado el tono político habitual que rodea a la congresista y abrió paso a una conversación distinta entre los usuarios digitales; esta vez, los comentarios no apuntaron a debates ideológicos ni a enfrentamientos partidistas, sino en la imagen personal de la legisladora.

La publicación tomó fuerza por una frase breve que acompañó la grabación: “Cuando el debate del bono escolar parece interesante”. Desde la parte alta del Senado, la cámara enfocó a María Fernanda Cabal sentada en su curul mientras sonaba Bonita Bonita, canción del artista dominicano Poeta Callejero. El tema, que volvió a circular con intensidad en TikTok durante 2026 por sus nuevas versiones.

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La canción, que acompaña el video donde se observa a la senadora, incluye un fragmento que señala: “Demasiada personalidad / Tiene mucha actitud / Una luz en la oscuridad / Me hace sentir very good / Tiene una boquita bonita y una miradita coqueta / Cuando me tiene cerca se pone rojita / Cuando está solita invita al poeta”.

Tras la contienda interna del Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal empezó a mostrar contenidos más personales, alejados del discurso político tradicional - crédito @mariafernandacabal/TikTok
Tras la contienda interna del Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal empezó a mostrar contenidos más personales, alejados del discurso político tradicional - crédito @mariafernandacabal/TikTok

La escena encontró eco inmediato entre internautas que empezaron a compartir el contenido con mensajes de admiración y humor. Varias cuentas replicaron el video y aprovecharon la tendencia musical para destacar la presencia de la congresista. El episodio marcó una diferencia frente al tipo de contenido que durante años dominó las conversaciones alrededor de la senadora del Centro Democrático.

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Y es que la actividad digital de María Fernanda Cabal mostró cambios notorios después de la competencia interna de su partido para definir candidatura presidencial, que se definió en diciembre de 2025. La senadora perdió esa disputa frente a Paloma Valencia y desde entonces las publicaciones relacionadas con su figura empezaron a tomar otro rumbo, ya que las discusiones políticas dejaron de ocupar todo el espacio y aparecieron contenidos más personales y espontáneos.

La senadora ahora publica videos sobre belleza, comenta temas de comida, comparte ideas y habla de su vida personal y de sus opiniones. Ese cambio, tras su distanciamiento del Centro Democrático y su acercamiento a audiencias más jóvenes, parece haber tenido buena recepción; es tanto así que en redes aparecen mensajes donde algunos usuarios dicen que la prefieren más en un rol cercano al de creadora de contenido que como figura política.

Usuarios dejan comentarios en distintos videos de la senadora como: “Que chévere que se haya decidido a hacer contenido, ojalá se quede en ello solamente 😍“; ”Mi reina aquí amiguis ✨✨ Políticamente enemiguis 🫶🏼“; ”De verdad que me cae mejor como creadora de contenido y no como senadora ♥️😋“.

- crédito @mariafernandacabal/Instagram
María Fernanda Cabal se roba las miradas en redes sociales al alejarse de la política - crédito @mariafernandacabal/Instagram

El último video de María Fernanda Cabal que sigue con su línea apartada de la política

Una nueva publicación en redes sociales volvió a poner a María Fernanda Cabal en el centro de la conversación digital, cada vez más cerca del cuidado personal. En su más reciente clip, la senadora mostró una rutina de belleza nocturna en la que compartió paso a paso su proceso de desmaquillado y cuidado de la piel con productos de origen nacional.

Durante la grabación, Cabal explicó que iniciaba el proceso retirando el maquillaje para aplicar una serie de productos. “Voy a quitarme el maquillaje y voy a hacer una rutina rápida de belleza con unos productos que me fascinan, que son de marca nacional”, dijo al comienzo del video, mientras se preparaba frente a la cámara, en reflejo desde su espejo.

La senadora detalló el uso de un tónico exfoliante que, según su explicación, se aplica directamente sobre la piel y se deja absorber con suaves toques: “Como siempre, el tónico es con palmaditas”. Luego, recomendó extender el producto también hacia el pecho, zona que mencionó por el paso del tiempo y la exposición al sol en etapas anteriores de su vida.

María Fernanda Cabal innovó en redes sociales al mostrar su rutina de belleza de noche - crédito @mariafernandacabal/TikTok

Y este no es el primer video de ese estilo que publica, una línea de contenido que llama la atención de los usuarios. Esa recepción se refleja en los comentarios que se repiten en distintas publicaciones, donde la audiencia mantiene el mismo tipo de reacciones en cada video. Allí también aparecen registros de sus cenas y momentos cotidianos, un formato más cercano al de una creadora de contenido que a su conocido papel de senadora.

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