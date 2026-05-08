Colombia

Defensa de Sonia Segura, conductora del ‘nonster truck’ que protagonizó grave accidente en Popayán, denunció que ha recibido amenazas

El hecho, que dejó tres muertos y cerca de 50 heridos, está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación con el fin de determinar si existió una falla mecánica

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La comunidad está a la espera de los resultados de las investigaciones correspondientes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La comunidad está a la espera de los resultados de las investigaciones correspondientes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Suministrado

La defensa de Sonia Dilma Segura Moreno, conductora de la ‘monster truck’ implicada en el atropello de decenas de personas durante una exhibición en Popayán, Cauca, el pasado 3 de mayo de 2026, comunicó que su clienta “no ha pretendido evadir a las autoridades ni desatender la actuación penal”, según un comunicado dirigido a la opinión pública.

El hecho, que dejó tres muertos y cerca de 50 heridos, está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación con el fin de determinar si existió una falla mecánica o si la conductora tuvo responsabilidad.

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La firma Litigium Abogados tomó la representación legal de Segura en el proceso y expresó "profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas - crédito Litigium Abogados
La firma Litigium Abogados tomó la representación legal de Segura en el proceso y expresó "profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas - crédito Litigium Abogados

La firma Litigium Abogados tomó la representación legal de Segura en el proceso y expresó “profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con las personas lesionadas y con toda la comunidad afectada”, conforme al comunicado publicado el 8 de mayo de 2026. El equipo defensor también recalcó que Segura no registra restricciones de libertad ordenadas ni ha sido formalmente requerida por una autoridad competente; pese a ello, la conductora y su familia han denunciado amenazas y temen por su integridad personal.

Las grabaciones realizadas por testigos y difundidas en redes sociales muestran a la camioneta Dragona perdiendo el control y abalanzándose hacia los espectadores durante el espectáculo. La firma aseveró que “el dolor de las víctimas merece respeto absoluto y ninguna actuación de defensa puede desconocer la gravedad humana de lo ocurrido”, y añadió que Segura comparecerá ante la autoridad si es requerida, conforme al debido proceso, resaltando el compromiso de su clienta con el esclarecimiento de los hechos.

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El comunicado finalizó con un rechazo a cualquier tipo de amenaza o violencia, apelando al respeto por las víctimas, las labores del órgano investigativo y las garantías constitucionales incluidas en toda actuación penal, entre ellas la presunción de inocencia.

“Sonia lamenta profundamente lo sucedido y se encuentra afectada emocionalmente por los hechos. Ella y su familia han recibido amenazas, por la cual existe temor por su integridad personal”.

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