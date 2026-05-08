Defensa de Sonia Segura, conductora del ‘nonster truck’ que protagonizó grave accidente en Popayán, denunció que ha recibido amenazas

La comunidad está a la espera de los resultados de las investigaciones correspondientes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Suministrado

La defensa de Sonia Dilma Segura Moreno, conductora de la ‘monster truck’ implicada en el atropello de decenas de personas durante una exhibición en Popayán, Cauca, el pasado 3 de mayo de 2026, comunicó que su clienta “no ha pretendido evadir a las autoridades ni desatender la actuación penal”, según un comunicado dirigido a la opinión pública.

El hecho, que dejó tres muertos y cerca de 50 heridos, está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación con el fin de determinar si existió una falla mecánica o si la conductora tuvo responsabilidad.

PUBLICIDAD

La firma Litigium Abogados tomó la representación legal de Segura en el proceso y expresó "profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas - crédito Litigium Abogados

La firma Litigium Abogados tomó la representación legal de Segura en el proceso y expresó “profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con las personas lesionadas y con toda la comunidad afectada”, conforme al comunicado publicado el 8 de mayo de 2026. El equipo defensor también recalcó que Segura no registra restricciones de libertad ordenadas ni ha sido formalmente requerida por una autoridad competente; pese a ello, la conductora y su familia han denunciado amenazas y temen por su integridad personal.

Las grabaciones realizadas por testigos y difundidas en redes sociales muestran a la camioneta Dragona perdiendo el control y abalanzándose hacia los espectadores durante el espectáculo. La firma aseveró que “el dolor de las víctimas merece respeto absoluto y ninguna actuación de defensa puede desconocer la gravedad humana de lo ocurrido”, y añadió que Segura comparecerá ante la autoridad si es requerida, conforme al debido proceso, resaltando el compromiso de su clienta con el esclarecimiento de los hechos.

PUBLICIDAD

El comunicado finalizó con un rechazo a cualquier tipo de amenaza o violencia, apelando al respeto por las víctimas, las labores del órgano investigativo y las garantías constitucionales incluidas en toda actuación penal, entre ellas la presunción de inocencia.

“Sonia lamenta profundamente lo sucedido y se encuentra afectada emocionalmente por los hechos. Ella y su familia han recibido amenazas, por la cual existe temor por su integridad personal”.

PUBLICIDAD