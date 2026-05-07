Pasajeros colombianos de Plus Ultra quedaron retenidos 24 horas en Caracas tras desvío inesperado y falta de respuesta de la aerolínea

El hecho se presentó tras un desvió injustificado de Cartagena a Venezuela - crédito aeropuertodemaiquetia / Instagram

El aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, se convirtió en un inesperado punto de escala para más de 100 pasajeros de la aerolínea Plus Ultra, quienes inicialmente esperaban viajar de Bogotá a Cartagena y luego a Madrid.

Uno de los afectados, Carlos, relató a Caracol Radio que la tripulación anunció el desvío hacia Venezuela por un supuesto mantenimiento en el aeropuerto de Cartagena, información que sorprendió y desconcertó a los viajeros.

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Durante la escala forzosa, la situación se tornó más compleja cuando los pasajeros recibieron la indicación de permanecer dentro de la terminal, sin la posibilidad de salir para hospedarse en un hotel.

Según el testimonio de Carlos, la restricción se fundamentó en que los ciudadanos colombianos necesitarían visa para ingresar a Venezuela, impidiéndoles abandonar el aeropuerto para descansar o buscar alternativas. Ante la incertidumbre, la respuesta de la aerolínea fue limitarse a informar que el vuelo podría reanudarse al día siguiente, sin mayor claridad ni opciones para los pasajeros.

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Documentos de la Cámara Colombo Venezolana de Comercio y consultas con la Cancillería confirmaron a Caracol Radio que los colombianos pueden ingresar a Venezuela solo con pasaporte vigente, desmintiendo así la versión entregada por la aerolínea.

No obstante, los viajeros continuaron retenidos bajo la justificación de que el ingreso al país no podía darse con normalidad debido a la condición irregular del vuelo, cuyo destino final era España.

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La explicación inicial de Plus Ultra sobre el desvío resultó ser inconsistente, ya que el aeropuerto Rafael Núñez mantuvo operaciones normales en las últimas 24 horas, según verificó el medio. En el pasado reciente, la compañía ya había enfrentado incidentes técnicos que ocasionaron retrasos prolongados para los pasajeros, generando molestias y afectaciones adicionales.

Por otra parte, Plus Ultra anunció la suspensión temporal de sus rutas desde Colombia a partir del 2 de junio, atribuyendo la decisión al aumento de costos operativos por la situación geopolítica en Oriente Medio y el encarecimiento del combustible, cerrando así una etapa marcada por contratiempos y reclamos de los usuarios.

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