El Ejército respondió a la salida de 79 oficiales y defendió sus procesos de retiro: “No todos pueden ascender a grados superiores”

El mando militar sostiene que la fluctuación del personal se ajusta a una dinámica prevista, en la que la llegada de nuevos miembros garantiza la estabilidad y continuidad operativa de la fuerza - crédito @COL_EJERCITO / X

El Ejército Nacional de Colombia enfrentó cuestionamientos en las últimas horas por la salida de 79 oficiales en menos de tres meses, una cifra que reavivó el debate sobre la reducción del pie de fuerza y la estabilidad institucional. La autoridad militar aseguró que “no todos pueden ascender a los grados superiores” y defendió la legalidad y transparencia de estos procesos.

En un contexto marcado por operaciones contra estructuras armadas en regiones como Catatumbo, Cauca, Nariño, Arauca y el sur del país, la institución castrense subrayó que las recientes desvinculaciones forman parte de una renovación planificada, ajustada a normativas vigentes y a su estructura piramidal.

PUBLICIDAD

Normatividad y estructura piramidal, ejes del proceso

El Ejército Nacional de Colombia enfrenta el retiro de 79 oficiales en menos de tres meses, impulsando un debate nacional sobre la reducción del pie de fuerza - crédito Colprensa

De acuerdo con la versión oficial, los movimientos en la planta de personal se sustentan en los Decretos Ley 1790 y 1793 de 2000, así como en normas complementarias. La entidad subrayó que “los procesos de retiro de oficiales, suboficiales y soldados profesionales no son arbitrarios ni repentinos”. Estos, explicó la institución, siguen evaluaciones periódicas y comités rigurosos que garantizan el debido proceso, la transparencia y la equidad.

Las resoluciones más recientes —004801, 004802 y 004804— se originaron en la Junta Asesora del 16 de marzo y en la exposición de motivos presentada el 26 de marzo, mientras que la certificación de tiempos de servicio se realizó entre el 16 y el 17 de ese mismo mes. Las desvinculaciones incluyen a 30 mayores llamados a calificar servicios, cifra que completa las 79 salidas registradas en este periodo.

PUBLICIDAD

La institución explicó que, debido a su “estructura piramidal”, existen “cupos limitados en cada grado”, lo que implica que el ascenso no es automático ni garantizado para todos los miembros.

“El Ejército es una institución de estructura piramidal, con cupos limitados en cada grado, lo que implica un sistema progresivo y competitivo en el que no todos pueden ascender a los grados inmediatamente superiores, siendo esto una característica natural de una institución castrense”, enfatizaron.

PUBLICIDAD

Renovación y dinámica permanente interna

La institución castrense sostiene que las desvinculaciones recientes forman parte de una renovación planificada acorde a la estructura piramidal del Ejército Nacional - crédito Colprensa

La reducción de efectivos no es un fenómeno exclusivo de las recientes semanas. Entre 2021 y 2025, las cifras oficiales muestran que el número de integrantes de la fuerza pública pasó de 459.695 uniformados a 402.228, una disminución del 13%. El Ejército Nacional aparece como la fuerza más impactada por esta caída, aunque la institución insiste en que estas fluctuaciones forman parte de la dinámica interna y no representan una crisis.

El comunicado recalca que “los ajustes en la planta de personal responden a una renovación natural y planificada”. El personal incluido en las últimas resoluciones de retiro ya había cumplido con el tiempo de servicio requerido, accediendo a su asignación de retiro conforme a la facultad discrecional que otorga la ley, en particular el artículo 103 del Decreto 1790.

PUBLICIDAD

La entidad recordó que, así como se producen salidas, también se incorporan nuevas generaciones. En diciembre de 2025 ascendieron 200 nuevos oficiales, mientras que en lo que va de 2026 se graduaron 552 suboficiales y 2.387 soldados profesionales.

“Así como algunos integrantes culminan su ciclo en la institución, de manera permanente se incorporan nuevas generaciones de oficiales, suboficiales y soldados, quienes fortalecen las capacidades del Ejército Nacional y aseguran la continuidad del servicio en defensa del país”, reseñó la autoridad.

PUBLICIDAD

Desmienten versiones sobre salidas masivas

Las salidas se respaldan en los Decretos Ley 1790 y 1793 de 2000, que regulan los procesos de retiro de oficiales, suboficiales y soldados profesionales en Colombia - crédito @COL_EJERCITO / X

En respuesta a versiones que circularon en redes sociales y algunos medios, la institución castrense rechazó la idea de una “barrida” o salida masiva de miembros.

El Ejército llamó a la responsabilidad en la difusión de información, señalando que la divulgación de datos imprecisos puede generar incertidumbre entre las familias militares y en la ciudadanía.

PUBLICIDAD

“Hacemos un llamado a la mesura y a la responsabilidad en la difusión de información sin sustento, que puede generar incertidumbre en nuestras familias militares y en la ciudadanía”, precisó el Ejército Nacional.

A través de su comunicación oficial, la entidad reiteró que los procedimientos de retiro cuentan con respaldo legal y con el aval de comités internos, y que la naturaleza competitiva y progresiva de la carrera militar implica renovaciones periódicas en todos los niveles de mando.

PUBLICIDAD