Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich, y su rendimiento en la Uefa Champions League 2026 reflejado en números

El delantero guajiro apareció a los 69' con esta soberbia definición, que metió en la eliminatoria al conjunto alemán, que se llevó una diferencia manejable de cara al choque en el que podrá definir su clasificación a la final del torneo europeo - crédito @sportscenter/X

La ilusión europea de Luis Díaz llegó hasta las semifinales, pero su impacto en la UEFA Champions League 2025/26 dejó cifras que lo consolidan como uno de los mejores jugadores del torneo y como el colombiano más determinante en la historia reciente de la competición. Aunque Bayern Múnich quedó eliminado frente a Paris Saint-Germain tras empatar 1-1 en Alemania y perder 5-6 en el marcador global, el guajiro cerró una campaña sobresaliente en Europa.

El extremo disputó 12 partidos, acumuló 980 minutos y participó directamente en 10 goles: siete anotaciones y tres asistencias. Sus cifras reflejan una incidencia ofensiva constante, con un promedio de 0,59 goles por partido y 0,25 asistencias por encuentro.

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Así fue el penal que le cometieron al futbolista colombiano, Luis Díaz, para la victoria parcial del Bayern Múnich ante PSG - crédito @sportscenter/X

Las estadísticas generales de Luis Díaz en esta Champions League explican por qué fue considerado uno de los futbolistas más destacados del campeonato. Registró 32 disparos totales, con una media de 2,67 por partido, además de una precisión de pase del 89,34 %, un dato especialmente llamativo para un jugador ofensivo que constantemente arriesga en el uno contra uno.

En el compromiso definitivo de semifinales, el colombiano volvió a ser el jugador más peligroso del Bayern. Durante el primer tiempo protagonizó una acción individual que terminó con un remate apenas desviado, una de las oportunidades más claras del equipo alemán. Su rendimiento fue reconocido incluso por plataformas especializadas como SofaScore, que le otorgó una calificación de 7.9, la más alta de su equipo en el encuentro.

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El conjunto bávaro estuvo a un paso de disputar la final de la Champions League, que ahora enfrentará a Paris Saint-Germain y Arsenal el próximo 30 de mayo en Budapest. Sin embargo, más allá de la eliminación, el nombre de Luis Díaz quedó instalado entre las grandes figuras de la temporada continental.

Vicent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, levantando y consolando a Luis Díaz después de caer eliminado en Champions - crédito Kai Pfaffenbach/Reuters

Apariciones decisivas ante los gigantes de Europa

Además de sus números, hubo un aspecto que llamó especialmente la atención durante el torneo: su capacidad para aparecer en los partidos más importantes. Desde la fase de liga, Díaz marcó diferencias contra rivales de máxima exigencia. Precisamente, uno de sus momentos más recordados ocurrió frente al mismo PSG que terminaría eliminando al Bayern meses después.

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En aquel duelo de fase inicial, el conjunto alemán ganó 1-2 en territorio francés con un doblete del colombiano, quien fue la gran figura del compromiso. No obstante, esa noche también dejó un episodio polémico: Díaz recibió tarjeta roja tras una fuerte entrada sobre Achraf Hakimi. La sanción inicial terminó reducida a dos partidos de suspensión.

El atacante logró el tanto a los 89 minutos del compromiso en el Allianz Arena, que encaminó a los alemanes para ganar el duelo por 4-3 y la serie por 6-4 - crédito Espn

Pese a ese contratiempo disciplinario, el atacante regresó con fuerza en las rondas eliminatorias. En octavos de final, Atalanta sufrió el poder ofensivo del Bayern, que avanzó con un contundente global de 10-2. En esa serie, el colombiano aportó un gol y dos asistencias, participando directamente en tres anotaciones.

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Pero el verdadero golpe de autoridad de Luis Díaz llegó frente al Real Madrid, donde asumió el protagonismo absoluto y lideró al Bayern hacia las semifinales de la Champions League.

Allí, Luis Díaz firmó una de las mejores series de su carrera europea. En el partido de ida abrió el marcador en la victoria 1-2 conseguida por el Bayern en territorio español. Posteriormente, en la vuelta disputada en Alemania, apareció nuevamente en un momento decisivo con un gol agónico que mantuvo con vida a su equipo y terminó impulsándolo hacia las semifinales.

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Números de élite en la Champions League

En el aspecto físico también sobresalió. Alcanzó una velocidad máxima de 33,82 kilómetros por hora y recorrió un total de 113,26 kilómetros durante el torneo, promediando 9,44 kilómetros por encuentro. Esa intensidad permanente fue una de las claves de su rendimiento tanto en ataque como en la presión alta propuesta por el Bayern.

Otro dato que evidencia su influencia en la competición es la valoración promedio obtenida en plataformas especializadas. Con una puntuación media de 8.7, Luis Díaz aparece como el jugador mejor calificado de toda la Champions League 2025/26, teniendo en cuenta factores como goles, asistencias, precisión de pase y duelos ganados.

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El impacto del colombiano no se limitó únicamente al torneo europeo, pues también se convirtió en una de las máximas figuras del Bayern Múnich durante toda la temporada 2025/26.

En la temporada 2025/26 acumuló 25 goles con el Bayern Múnich hasta abril, convirtiéndose rápidamente en una de las grandes figuras del club alemán. Además, fue pieza fundamental para conquistar la Bundesliga con cuatro jornadas de anticipación.

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