Inter de Bogotá aumentó en un 238% la cantidad de hinchas propios en el estadio: más datos del equipo de Ryan Reynolds

Internacional de Bogotá clasificó por primera vez a los cuartos de final del fútbol colombiano - crédito Internacional de Bogotá

Inter Bogotá continúa marcando un precedente en el fútbol colombiano. En su primer semestre bajo una nueva propiedad y un modelo de gestión renovado, el club logró clasificarse por primera vez a los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I, ubicándose entre los ocho mejores equipos del país.

Las cifras del primer semestre evidencian un crecimiento acelerado en diferentes frentes. Según datos del club, Inter Bogotá registró un incremento agregado superior al 2.400% en indicadores clave relacionados con negocio, audiencia y posicionamiento.

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Entre los principales indicadores se destacan el crecimiento del 342% en la base de abonados, un aumento del 86% en la asistencia promedio a los partidos y un incremento del 238% en la presencia de hinchas locales en el estadio. A esto se suma un crecimiento del 1.757% en ingresos por merchandising, lo que refleja una rápida consolidación en términos comerciales.

Durante la fase del Todos contra Todos, uno de los aspectos que más llamó la atención fue precisamente la asistencia al estadio. A pesar de ser un club recientemente relanzado, Inter Bogotá logró convocar a miles de aficionados en cada jornada. En el ranking de asistencia promedio del torneo, el equipo se ubicó en la posición 16 con un promedio de 3.562 espectadores por partido, una cifra significativa considerando su corto tiempo de existencia bajo esta nueva identidad.

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Camiseta de Internacional de Bogotá para el primer semestre de la Liga BetPlay I-2026 - crédito Internacional de Bogotá

La estrategia digital <i>fan engagement</i>

Desde su relanzamiento, Inter Bogotá ha planteado un enfoque que va más allá de la competencia deportiva. El club ha buscado consolidarse como una plataforma que articula deporte, cultura y ciudad, a través de alianzas con iniciativas locales, organizaciones ambientales como WWF Colombia y proyectos comunitarios en localidades como Kennedy.

A nivel comunicativo, el equipo ha desarrollado una estrategia centrada en el contenido digital y el llamado “fan engagement”, es decir, la interacción activa con los aficionados. Este enfoque responde a las nuevas dinámicas de consumo del deporte, en las que la experiencia del hincha trasciende el estadio y las transmisiones tradicionales.

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De acuerdo con las declaraciones de Angélica Arévalo, gerente de Industrias para Latinoamérica en Infobip, a Publimetro “el caso del Internacional de Bogotá es fundamental para entender las nuevas dinámicas que los fanáticos del deporte están esperando”, destacando la importancia de generar experiencias personalizadas y espacios de participación.

La cuenta en Instagram de Internacional de Bogotá - crédito @interbogotaoficial/Instagram

Origen de Internacional de Bogotá

El origen de Inter Bogotá se remonta al 16 de enero de 2025, cuando se anunció la venta del Club Deportivo La Equidad a NX Football, un grupo inversor estadounidense con presencia en otros clubes internacionales. Posteriormente, el 10 de diciembre de 2025, se oficializó el nacimiento del Internacional de Bogotá como nuevo equipo de la capital.

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La identidad del club se construyó a partir de elementos simbólicos de la ciudad, como los cerros orientales y el cóndor andino, este último adoptado como emblema principal. De allí surgió también el apodo de “Los Cóndores”, acuñado por el periodista Samuel Vargas, en referencia al carácter colectivo del proyecto y su intención de diferenciarse dentro del fútbol colombiano.

Ian Poveda, uno de los fichajes importantes del Internacional de Bogotá para la temporada 2026 - crédito Internacional de Bogotá

Los jugadores de Internacional de Bogotá

En lo deportivo, el desempeño de Inter Bogotá también ha estado respaldado por varios nombres propios que han sido determinantes a lo largo del semestre. Jugadores como el delantero Ian Poveda han aportado en el frente de ataque con goles clave en momentos decisivos, mientras que el mediocampista Larry Vásquez se ha consolidado como eje en la generación de juego y equilibrio en el medio campo.

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En zona defensiva, la experiencia de Andrés Correa ha sido fundamental para darle solidez a la última línea, especialmente en partidos de alta exigencia. A esto se suma el protagonismo del arquero Wuilker Fariñez, quien ha respondido con intervenciones importantes que han permitido sostener resultados. Este conjunto de individualidades, articuladas dentro de una idea colectiva, ha sido clave para que el equipo logre competir y asegurar su lugar en los cuadrangulares.