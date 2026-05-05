Colombia

Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”

La famosa sorprendió con sus declaraciones sobre la importancia de priorizar el bienestar personal y tomar sus propias decisiones sin tener en cuenta las presiones externas, típicas en la vida de las mujeres

Guardar

La exreina de belleza relató su experiencia como madre y le dijo a las mujeres que deben ir a su propio ritmo - crédito Valerie Domínguez / Instagram

Valerie Domínguez es una de las presentadoras y modelos más reconocidas del país y no solo por su talento y belleza, sino porque se atrevió a desafiar los estereotipos de género en su propia vida. Además, sorprendió a sus seguidores al compartir su experiencia y reflexiones sobre la maternidad a los 40, defendiendo el derecho de cada mujer a elegir cuándo ser madre y a cuestionar los estigmas sociales relacionados con la edad.

El mensaje publicado en su cuenta de Instagram el 5 de mayo de 2026 se centró en el empoderamiento femenino, alentando a las mujeres a escuchar su propia voz frente a las presiones externas.

PUBLICIDAD

La reconocida actriz, modelo y presentadora celebró públicamente su decisión de esperar a una etapa de mayor madurez personal para ser madre. Además reiteró la importancia de alejarse de las ideas establecidas y priorizar el desarrollo, la felicidad y la estabilidad antes de formar una familia.

Del mismo modo, Valerie Domínguez recalcó que cada mujer puede definir su propio momento para la maternidad sin ajustarse a normas ajenas: “Dejemos de vivir bajo los tiempos que otros inventaron. No hay edad correcta, hay momentos correctos. Que no te metan en la cabeza que ‘te está dejando el tren’… El tren no te puede dejar cuando tú eres el piloto”, expresó.

PUBLICIDAD

A sus 45 años, la famosa dio un mensaje inspirador para sus seguidoras, asegurando que el tiempo en el que cada una decida hacer las cosas no debe estar determinado por la sociedad - crédito Valerie Domínguez / Instagram
A sus 45 años, la famosa dio un mensaje inspirador para sus seguidoras, asegurando que el tiempo en el que cada una decida hacer las cosas no debe estar determinado por la sociedad - crédito Valerie Domínguez / Instagram

La famosa recordó así cómo se enfrentó a las críticas durante el embarazo de su único hijo, Thiago Echeverri Domínguez, que nació en mayo de 2021, cuando ella tenía 40 años: “¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Oye, a Valerie como que ya la está dejando el tren, ¿no? Ya cuando quiera tener hijos, va a estar abuela. Tienes que casarte y tener hijos antes de los 30. Rápido, rápido, rápido. O sea, ven acá. ¿Según quién?”, confirmando que cada proceso es único y nadie tiene que decidir en la vida de una mujer.

Valerie Domínguez relató que aprovechó la juventud para formarse y explorar distintas facetas: “Tuve tiempo para estudiar dos carreras, para vivir en distintos lugares, para viajar por el mundo, experimentar, cumplir sueños, disfrutar la vida con plenitud y sentirme satisfecha con mis logros”.

Del mismo modo, aseguró que priorizarse le permitió, cuando fue el momento, asumir la maternidad con confianza: “Yo fui mi prioridad y cuando quedé embarazada de Thiago, no dudé en dar ese paso. Sabía que estaba lista y contaba con muchas más herramientas que a los 30 no tenía. Y les juro que en mis 40’s siento que estoy en el mejor momento de mi vida, que estoy llena de energía, que tengo madurez mental y emocional para darle lo mejor a mi familia”.

Valerie Domínguez y su hijo Thiago
La exreina de belleza ha disfrutado su maternidad en esta etapa de su vida - crédito Valerie Domínguez/ Instagram

Reacciones al mensaje de empoderamiento de Valerie Domínguez

El mensaje de Domínguez produjo reacciones inmediatas entre sus seguidores en redes sociales, en las que varias personas demostraron su apoyo con frases como: “Excelente mensaje 👏👏 Admiración total por ti mujer” y “Todas tienen sus tiempos, y es válido. Cada persona vive experiencias diferentes”.

Otros comentarios celebraron el enfoque personal y positivo del mensaje: “Mujer sabia, bella y sabia. Gracias por compartir”. Una usuaria contó detalles de su propia experiencia: “Así es, soy de ese combo, soy mamá a los 37 y fue la mejor decisión”.

Sin embargo, surgieron también críticas y dudas respecto a la maternidad tardía, pues otro internauta escribió: “Pero cuántos años tendrás cuando Thiago tenga 20? No es por dejar el tren, es por no ser egoísta con ese hijo que cuando él tenga 20 años en vez de salir con la mamá a disfrutar estará llevándola a que le tomen la presión”, una postura que refleja la persistencia de cuestionamientos y prejuicios en la sociedad.

Valerie Domínguez y El Pollo. Foto: Instagram @valeriedomi
Valerie Domínguez y su pareja han demostrado estar en su mejor momento - crédito @valeriedomi/Instagram

En su reflexión, Valerie Domínguez fue enfática en asegurar que la edad no define la plenitud ni la capacidad para la maternidad. Según su experiencia, lo fundamental es la seguridad y la claridad interna que se alcanzan con el tiempo.

Por esta razón, invitó a las mujeres a perseguir su bienestar personal y a escuchar su propia intuición para tomar decisiones sobre la vida y la familia sin condicionarse por las expectativas de otros.

Temas Relacionados

Valerie DomínguezEmpoderamiento FemeninoMadre a los 40Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Descubren desguazadero de patinetas en pleno centro de Bogotá y destapan red que alimenta el mercado ilegal

El operativo dejó capturas, decenas de vehículos desarmados y evidencia de cómo operan estos puntos clave para mover piezas robadas sin dejar rastro

Descubren desguazadero de patinetas en pleno centro de Bogotá y destapan red que alimenta el mercado ilegal

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Las cafeteras quieren asegurar su cupo al Mundial de Brasil 2027 de manera directa y solo un triunfo garantizará su cuarta clasificación en toda la historia

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Por qué la inteligencia artificial ya está en las mochilas escolares: cambio del 100% en aulas

Las familias pueden aprovechar herramientas modernas que facilitan el aprendizaje y optimizan tareas diarias, según AMD Colombia

Por qué la inteligencia artificial ya está en las mochilas escolares: cambio del 100% en aulas

Costilla Fest en Bogotá: cinco días de festival gastronómico con un corte de un metro como protagonista

La celebración culinaria presenta un corte inédito en el país, acompañado de diferentes preparaciones y actividades, con el objetivo de crear un espacio donde la comida y la convivencia sean el centro de la experiencia durante cinco días

Costilla Fest en Bogotá: cinco días de festival gastronómico con un corte de un metro como protagonista

María José Pizarro rechazó la coacción al voto y lanzó advertencia: “Ni la presión, el miedo o la violencia van a definir los resultados”

Desde el Pacto Histórico, la senadora rafirmó que no se tolerará ningún tipo de presión electoral y que el voto debe ejercerse de manera libre y sin intimidaciones, tanto para su campaña como para otras candidaturas

María José Pizarro rechazó la coacción al voto y lanzó advertencia: “Ni la presión, el miedo o la violencia van a definir los resultados”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó la muerte de su madre: “El momento más duro de mi vida”

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó la muerte de su madre: “El momento más duro de mi vida”

Maca y Gero presentan su nuevo EP ‘Lo que queda en el aire’ y se preparan para iniciar un nuevo capítulo en su carrera

Carla Giraldo se refirió a su nueva relación sentimental con Roberto Asís: “A curar muchas heridas”

Alexa Torrex anunció que no devolverá el anillo de compromiso y así reaccionó su expareja Jhorman Toloza: “Que se lo quede”

Amparo Grisales trabajó como reportera de televisión en un mundial de fútbol: en redes divulgaron el video del desempeño de la actriz

Deportes

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

New York Knicks vs. Philadelphia 76ers: hora y dónde ver en Colombia el juego 2 de las semifinales del Este de la NBA

Luis Suárez denunció drama familiar que vive hace más de dos años: “¿Cuánto tiempo más seguirán... ?"

Jermein Peña armó escándalo en Junior de Barranquilla por polémico mensaje: “Tengo la conciencia tranquila”

Dylan Borrero quiere irse de América de Cali: esta son las razones y su historia en el equipo