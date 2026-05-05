Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”

La exreina de belleza relató su experiencia como madre y le dijo a las mujeres que deben ir a su propio ritmo - crédito Valerie Domínguez / Instagram

Valerie Domínguez es una de las presentadoras y modelos más reconocidas del país y no solo por su talento y belleza, sino porque se atrevió a desafiar los estereotipos de género en su propia vida. Además, sorprendió a sus seguidores al compartir su experiencia y reflexiones sobre la maternidad a los 40, defendiendo el derecho de cada mujer a elegir cuándo ser madre y a cuestionar los estigmas sociales relacionados con la edad.

El mensaje publicado en su cuenta de Instagram el 5 de mayo de 2026 se centró en el empoderamiento femenino, alentando a las mujeres a escuchar su propia voz frente a las presiones externas.

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La reconocida actriz, modelo y presentadora celebró públicamente su decisión de esperar a una etapa de mayor madurez personal para ser madre. Además reiteró la importancia de alejarse de las ideas establecidas y priorizar el desarrollo, la felicidad y la estabilidad antes de formar una familia.

Del mismo modo, Valerie Domínguez recalcó que cada mujer puede definir su propio momento para la maternidad sin ajustarse a normas ajenas: “Dejemos de vivir bajo los tiempos que otros inventaron. No hay edad correcta, hay momentos correctos. Que no te metan en la cabeza que ‘te está dejando el tren’… El tren no te puede dejar cuando tú eres el piloto”, expresó.

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A sus 45 años, la famosa dio un mensaje inspirador para sus seguidoras, asegurando que el tiempo en el que cada una decida hacer las cosas no debe estar determinado por la sociedad - crédito Valerie Domínguez / Instagram

La famosa recordó así cómo se enfrentó a las críticas durante el embarazo de su único hijo, Thiago Echeverri Domínguez, que nació en mayo de 2021, cuando ella tenía 40 años: “¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Oye, a Valerie como que ya la está dejando el tren, ¿no? Ya cuando quiera tener hijos, va a estar abuela. Tienes que casarte y tener hijos antes de los 30. Rápido, rápido, rápido. O sea, ven acá. ¿Según quién?”, confirmando que cada proceso es único y nadie tiene que decidir en la vida de una mujer.

Valerie Domínguez relató que aprovechó la juventud para formarse y explorar distintas facetas: “Tuve tiempo para estudiar dos carreras, para vivir en distintos lugares, para viajar por el mundo, experimentar, cumplir sueños, disfrutar la vida con plenitud y sentirme satisfecha con mis logros”.

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Del mismo modo, aseguró que priorizarse le permitió, cuando fue el momento, asumir la maternidad con confianza: “Yo fui mi prioridad y cuando quedé embarazada de Thiago, no dudé en dar ese paso. Sabía que estaba lista y contaba con muchas más herramientas que a los 30 no tenía. Y les juro que en mis 40’s siento que estoy en el mejor momento de mi vida, que estoy llena de energía, que tengo madurez mental y emocional para darle lo mejor a mi familia”.

La exreina de belleza ha disfrutado su maternidad en esta etapa de su vida - crédito Valerie Domínguez/ Instagram

Reacciones al mensaje de empoderamiento de Valerie Domínguez

El mensaje de Domínguez produjo reacciones inmediatas entre sus seguidores en redes sociales, en las que varias personas demostraron su apoyo con frases como: “Excelente mensaje 👏👏 Admiración total por ti mujer” y “Todas tienen sus tiempos, y es válido. Cada persona vive experiencias diferentes”.

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Otros comentarios celebraron el enfoque personal y positivo del mensaje: “Mujer sabia, bella y sabia. Gracias por compartir”. Una usuaria contó detalles de su propia experiencia: “Así es, soy de ese combo, soy mamá a los 37 y fue la mejor decisión”.

Sin embargo, surgieron también críticas y dudas respecto a la maternidad tardía, pues otro internauta escribió: “Pero cuántos años tendrás cuando Thiago tenga 20? No es por dejar el tren, es por no ser egoísta con ese hijo que cuando él tenga 20 años en vez de salir con la mamá a disfrutar estará llevándola a que le tomen la presión”, una postura que refleja la persistencia de cuestionamientos y prejuicios en la sociedad.

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Valerie Domínguez y su pareja han demostrado estar en su mejor momento - crédito @valeriedomi/Instagram

En su reflexión, Valerie Domínguez fue enfática en asegurar que la edad no define la plenitud ni la capacidad para la maternidad. Según su experiencia, lo fundamental es la seguridad y la claridad interna que se alcanzan con el tiempo.

Por esta razón, invitó a las mujeres a perseguir su bienestar personal y a escuchar su propia intuición para tomar decisiones sobre la vida y la familia sin condicionarse por las expectativas de otros.

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