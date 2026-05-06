Colombia

Grave accidente de tránsito en Antioquia: bus de servicio público se volcó dejando al menos 30 personas heridas

La emergencia registrada en el norte del Valle de Aburrá desencadenó el cierre total de una importante vía y activó la atención médica y operativa de organismos de socorro que respondieron a los afectados por el siniestro

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La emergencia registrada en el norte del Valle de Aburrá desencadenó el cierre total de una importante vía y activó la atención médica y operativa de organismos de socorro que respondieron a los afectados por el accidente - crédito X

Un bus alimentador del Metro de Medellín se volcó en la autopista Norte, entre los municipios de Girardota y Barbosa, dejando al menos 30 personas lesionadas y el cierre total de la vía en sentido sur-norte.

El siniestro, ocurrido cerca de las 5:00 p. m. del martes 5 de mayo, movilizó a organismos de socorro y generó una congestión vehicular que afecta a miles de usuarios en el norte del Valle de Aburrá. La emergencia demandó la atención inmediata de ambulancias, bomberos y personal de tránsito, que coordinaron el traslado de las víctimas a hospitales cercanos.

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Primeros reportes y atención a los lesionados

De acuerdo con información preliminar entregada por la Secretaría de Transporte y Tránsito de Girardota, el bus, perteneciente a la empresa Transmeba de Barbosa, perdió el control pocos metros después de pasar el puente principal de Girardota, en dirección hacia Barbosa.

El volcamiento de un bus alimentador del Metro de Medellín dejó alrededor de 30 lesionados en la autopista Norte, entre Girardota y Barbosa - crédito X
El volcamiento de un bus alimentador del Metro de Medellín dejó alrededor de 30 lesionados en la autopista Norte, entre Girardota y Barbosa - crédito X

El vehículo quedó volcado sobre la calzada, bloqueando el flujo vehicular. El balance inicial señalaba 21 heridos, de los cuales 12 fueron trasladados al hospital San Rafael de Girardota y los demás enviados a un centro asistencial en Barbosa. Horas después, las autoridades elevaron la cifra a cerca de 30 lesionados.

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Las víctimas presentan heridas y contusiones de diversa consideración. Videos en redes sociales muestran a pasajeros recibiendo asistencia de civiles y personal de la Policía Nacional, mientras ambulancias y unidades de bomberos permanecen en el lugar para realizar el triage y coordinar evacuaciones. Entre los heridos, se identificaron personas con golpes en extremidades y cortes múltiples.

Investigación de las causas y estado de la vía

Joaquín Hernández López, secretario de Transporte y Tránsito de Girardota, confirmó que el vehículo accidentado corresponde a un bus alimentador del sistema Metro, operado por la empresa Transmeba.

La emergencia por el accidente de bus en Antioquia cerró totalmente la autopista Norte en sentido sur-norte, causando un colapso vial en la región - crédito X
La emergencia por el accidente de bus en Antioquia cerró totalmente la autopista Norte en sentido sur-norte, causando un colapso vial en la región - crédito X

Hernández explicó que “alrededor de las 5 de la tarde se presentó un accidente de tránsito que involucra un vehículo de servicio público del municipio de Barbosa, con un volcamiento lateral del vehículo”. El funcionario recalcó que las causas del siniestro “están siendo materia de investigación” y que, hasta el último reporte, el número de personas lesionadas ascendía a 30.

La emergencia obligó al cierre total de la autopista Norte en el tramo afectado, lo que generó un importante colapso en la movilidad de la zona. Las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y ceder el paso a los vehículos de emergencia.

El flujo vehicular continúa paralizado, con largas filas de automóviles y transporte de carga a la espera de la reapertura de la vía.

Escenario del accidente y despliegue de organismos de emergencia

Ambulancias, bomberos y personal de tránsito atendieron a las víctimas del siniestro, trasladando heridos a hospitales en Girardota y Barbosa - crédito X
Ambulancias, bomberos y personal de tránsito atendieron a las víctimas del siniestro, trasladando heridos a hospitales en Girardota y Barbosa - crédito X

Las imágenes divulgadas por plataformas digitales muestran el bus alimentador, identificado con el número interno 921, recostado sobre su lado izquierdo y ocupando gran parte de la calzada.

El impacto provocó el desprendimiento de asientos y la destrucción de los vidrios laterales y el parabrisas, mientras pertenencias de los pasajeros quedaron esparcidas en el interior del vehículo. Se observan manchas de sangre en el piso y rostros de angustia entre los afectados.

En el lugar hacen presencia al menos tres vehículos del Cuerpo de Bomberos de Girardota, así como ambulancias de municipios vecinos. Los equipos de socorro trabajan en el rescate y atención de los lesionados, clasificando la gravedad de las heridas antes de remitir a los pacientes a los hospitales de Girardota y Barbosa.

El accidente del bus Transmeba movilizó organismos de socorro tras el desplazamiento del vehículo pocos metros después del puente principal de Girardota - crédito X
El accidente del bus Transmeba movilizó organismos de socorro tras el desplazamiento del vehículo pocos metros después del puente principal de Girardota - crédito X

Autoridades del municipio de Girardota y organismos de gestión del riesgo permanecen en el sitio para controlar el tráfico, coordinar la remoción del vehículo accidentado y restablecer la movilidad en uno de los principales accesos al norte del Valle de Aburrá. El motivo exacto del volcamiento permanece bajo análisis técnico y se espera un reporte oficial definitivo sobre el estado de los afectados y las circunstancias del siniestro.

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