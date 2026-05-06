Paloma Valencia aseguró que el Gobierno quiere impulsar una constituyente a través de la Universidad Nacional: “Está en jaque”

La candidata presidencial aseguró que el Gobierno Petro tiene intenciones particulares en cambiar los estatutos de la Universidad Nacional - crédito @MarthaAlfonsoJ/X

A través de su cuenta de X, la congresista del Centro Democrático y candidata presidencial Paloma Valencia advirtió sobre una presunta instrumentalización de la Universidad Nacional de Colombia por parte del Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro. Algunos docentes indicaron que la administración estaría utilizando a la institución de educación superior como plataforma para impulsar la asamblea nacional constituyente que el mismo jefe de Estado ha anunciado en varias oportunidades.

De acuerdo con un documento revelado por Noticias RCN, elaborado por el Consejo de la facultad de Ingeniería, la Mesa Constituyente Universitaria estaría tratando de modificar estatutos para designar rector, vicerrector y decanos de la universidad.

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A juicio de la candidata presidencial de la derecha, las denuncias de los docentes indican que se estaría tratando de aprobar “a las carreras” la modificación de los estatutos. Esto, presuntamente, con el fin de que la administración Petro tenga mayor facilidad para impulsar la asamblea constituyente desde la institución educativa.

La candidata Paloma Valencia aseguró que el Gobierno quiere tener a la Universidad Nacional en su "bolsillo" - crédito @PalomaValenciaL/X

“El Gobierno quiere una Universidad de bolsillo para impulsar su constituyente, sacar al legítimo Rector Peña y volver a poner a Múnera. La calidad de la educación está en jaque por los caprichos del Gobierno Petro”, aseveró la senadora.

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En una entrevista que otorgó Valencia el 5 de mayo de 2026, señaló al Gobierno de tratar de “imponer el estatismo” en el país y de convertir a la Universidad Nacional de Colombia en un “fortín político”. “No lo podemos permitir. Ningún joven debiera votar para que le nieguen la libertad”, precisó.

La legisladora Martha Alfonso Jurado reaccionó a las declaraciones de Valencia en una publicación en X, en la que contradijo por completo su postura. De acuerdo con la explicación que otorgó, los cambios en los estatutos de la universidad constituyen una forma de enfrentar una “crisis de democracia y gobierno” que fue generada en 2024 por medio de presuntas injerencias externas y el impedimento de que la comunidad universitaria se autogobierne.

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Paloma Valencia aseguró que el Gobierno está tratando de convertir la Universidad Nacional en un "fortín político" - crédito Prensa Paloma Valencia

Indicó que este proceso impulsa la autonomía y la descentralización en la institución, puesto que le apuesta al fortalecimiento de las sedes de la universidad y a su representación en el gobierno interno. De igual manera, aclaró que la propuesta previene el clientelismo.

“Promueve la participación universitaria efectiva con elecciones vinculantes de rector y decanos, revocatoria de mandato si lo hacen mal, repetición de votaciones si gana el voto en blanco, entre otros mecanismos democráticos”, señaló.

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En ese sentido, la congresista insistió en que es falso afirmar que el proceso para cambiar los estatutos esté haciéndose por fuera de la institucionalidad o de la Constitución Política de 1991. Además, indicó que, desde su perspectiva, resulta “irresponsable” decir que se trata de una estrategia para “tomarse la universidad”.

La congresista Martha Alfonso negó que se quieran cambiar los estatutos de la Universidad Nacional de manera irregular - crédito @MarthaAlfonsoJ/X

“Afortunadamente la comunidad de la UN tiene criterio y no se deja engañar”, añadió.

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Petro hizo crítica tras su visita a la Universidad Nacional

El presidente Gustavo Petro visitó la Universidad Nacional del 25 de mayo para inaugurar el edificio de la facultad de Bellas Artes. Previo a su llegada, la institución se llenó de afiches relativos a los escándalos que han sacudido a su administración y el primer mandatario señaló al rector José Ismael Peña Reyes de tratar de impedir que ingresara a las instalaciones. Además, afirmó que el funcionario sería cercano a la candidata presidencial Paloma Valencia.

“Quisieron impedirlo con afiches insultantes para impedir que entregara la obra que yo mismo comencé. El nuevo rector de la Universidad Nacional impuesto por juez sin la voluntad estudiantil y profesoral, amigo de Paloma, intentó impedir mi entrada a la Universidad Nacional para iniciar la obra que empecé: La facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional”, señaló el primer mandatario en X.

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En su perfil de X, el presidente Gustavo Petro hizo un balance de su visita a la Universidad Nacional - crédito @petrogustavo/X