Colombia

Shakira sumó nuevas fechas de su gira por Estados Unidos: así continuará el itinerario de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

La barranquillera alargó su paso por el país norteamericano en plena Copa del Mundo, sumando más conciertos durante esta fase de la gira

Guardar
Tras su show multitudinario en Copacabana, Shakira sumó nuevas fechas en su nuevo paso por Estados Unidos con 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito Silvia Izquierdo/AP
Tras su show multitudinario en Copacabana, Shakira sumó nuevas fechas en su nuevo paso por Estados Unidos con 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito Silvia Izquierdo/AP

La superestrella colombiana Shakira anunció la ampliación de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con cinco nuevas fechas en Estados Unidos, tras la abrumadora respuesta del público y la venta rápida de entradas para su siguiente paso por el país norteamericano, programado para realizarse entre junio y julio, en plena celebración del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Las nuevas presentaciones se suman en ciudades y localidades donde ya había shows programados: San José (20 de junio), Atlanta (28 de junio), Miami (2 de julio), Boston (11 de julio) y Brooklyn (21 de julio), alcanzando un total de 18 conciertos en territorio estadounidense.

PUBLICIDAD

El anuncio se produce poco después de un fin de semana histórico para la cantante, que reunió a más de 2 millones de personas en un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Shakira describió esa noche como “inolvidable y escalofriante”, considerándola un mensaje de Latinoamérica al mundo sobre “lo simple que es ser feliz”.

Shakira logró en Copacabana el récord del concierto de un artista latino más multitudinara en la historia de la música pop - crédito Ricardo Moraes/REUTERS
Shakira logró en Copacabana el récord del concierto de un artista latino más multitudinara en la historia de la música pop - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Desde su inicio en febrero de 2025, la gira ha roto récords de recaudación y asistencia a nivel mundial, convirtiéndose en la más taquillera de la historia para un artista en español y posicionando a Shakira como una figura clave del espectáculo internacional.

PUBLICIDAD

Las entradas para las nuevas fechas en Estados Unidos estarán disponibles primero a través de preventas de Citi y Verizon a partir del jueves 7 de mayo, y la venta general comenzará el lunes 11 de mayo en la página web oficial de Shakira.

Así seguirán las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira regresará a Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Ricardo Moraes/REUTERS
Shakira regresará a Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El paso de Shakira por Copacabana marcó la reanudación de su gira mundial, luego de brindar una serie de fechas en Norte y Centroamérica a principios de año.

En primera instancia estuvo su serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop— y sus conciertos en Estados Unidos; la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

  • 2 de mayo de 2026: Playa de Copacabana, Río de Janeiro (Brasil)
  • 13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)
  • 14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)
  • 17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)
  • 20 de junio de 2026: SAP Center, San José (Estados Unidos)
  • 23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)
  • 26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)
  • 28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)
  • 1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)
  • 2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)
  • 6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)
  • 10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)
  • 11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)
  • 14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)
  • 20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)
  • 21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)
  • 23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)
  • 25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)
  • 18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)
  • 21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
  • 28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)

Temas Relacionados

ShakiraLas mujeres ya no lloran World TourShakira en Estados UnidosColombia-EntretenimientoColombia-NoticiasShakira nuevas fechas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Descubren desguazadero de patinetas en pleno centro de Bogotá y destapan red que alimenta el mercado ilegal

El operativo dejó capturas, decenas de vehículos desarmados y evidencia de cómo operan estos puntos clave para mover piezas robadas sin dejar rastro

Descubren desguazadero de patinetas en pleno centro de Bogotá y destapan red que alimenta el mercado ilegal

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Las cafeteras quieren asegurar su cupo al Mundial de Brasil 2027 de manera directa y solo un triunfo garantizará su cuarta clasificación en toda la historia

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Por qué la inteligencia artificial ya está en las mochilas escolares: cambio del 100% en aulas

Las familias pueden aprovechar herramientas modernas que facilitan el aprendizaje y optimizan tareas diarias, según AMD Colombia

Por qué la inteligencia artificial ya está en las mochilas escolares: cambio del 100% en aulas

Costilla Fest en Bogotá: cinco días de festival gastronómico con un corte de un metro como protagonista

La celebración culinaria presenta un corte inédito en el país, acompañado de diferentes preparaciones y actividades, con el objetivo de crear un espacio donde la comida y la convivencia sean el centro de la experiencia durante cinco días

Costilla Fest en Bogotá: cinco días de festival gastronómico con un corte de un metro como protagonista

María José Pizarro rechazó la coacción al voto y lanzó advertencia: “Ni la presión, el miedo o la violencia van a definir los resultados”

Desde el Pacto Histórico, la senadora rafirmó que no se tolerará ningún tipo de presión electoral y que el voto debe ejercerse de manera libre y sin intimidaciones, tanto para su campaña como para otras candidaturas

María José Pizarro rechazó la coacción al voto y lanzó advertencia: “Ni la presión, el miedo o la violencia van a definir los resultados”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”

Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó la muerte de su madre: “El momento más duro de mi vida”

Maca y Gero presentan su nuevo EP ‘Lo que queda en el aire’ y se preparan para iniciar un nuevo capítulo en su carrera

Carla Giraldo se refirió a su nueva relación sentimental con Roberto Asís: “A curar muchas heridas”

Alexa Torrex anunció que no devolverá el anillo de compromiso y así reaccionó su expareja Jhorman Toloza: “Que se lo quede”

Deportes

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

New York Knicks vs. Philadelphia 76ers: hora y dónde ver en Colombia el juego 2 de las semifinales del Este de la NBA

Luis Suárez denunció drama familiar que vive hace más de dos años: “¿Cuánto tiempo más seguirán... ?"

Jermein Peña armó escándalo en Junior de Barranquilla por polémico mensaje: “Tengo la conciencia tranquila”

Dylan Borrero quiere irse de América de Cali: esta son las razones y su historia en el equipo