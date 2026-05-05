Shakira sumó nuevas fechas de su gira por Estados Unidos: así continuará el itinerario de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

Tras su show multitudinario en Copacabana, Shakira sumó nuevas fechas en su nuevo paso por Estados Unidos con 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito Silvia Izquierdo/AP

La superestrella colombiana Shakira anunció la ampliación de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con cinco nuevas fechas en Estados Unidos, tras la abrumadora respuesta del público y la venta rápida de entradas para su siguiente paso por el país norteamericano, programado para realizarse entre junio y julio, en plena celebración del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Las nuevas presentaciones se suman en ciudades y localidades donde ya había shows programados: San José (20 de junio), Atlanta (28 de junio), Miami (2 de julio), Boston (11 de julio) y Brooklyn (21 de julio), alcanzando un total de 18 conciertos en territorio estadounidense.

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El anuncio se produce poco después de un fin de semana histórico para la cantante, que reunió a más de 2 millones de personas en un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Shakira describió esa noche como “inolvidable y escalofriante”, considerándola un mensaje de Latinoamérica al mundo sobre “lo simple que es ser feliz”.

Shakira logró en Copacabana el récord del concierto de un artista latino más multitudinara en la historia de la música pop - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Desde su inicio en febrero de 2025, la gira ha roto récords de recaudación y asistencia a nivel mundial, convirtiéndose en la más taquillera de la historia para un artista en español y posicionando a Shakira como una figura clave del espectáculo internacional.

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Las entradas para las nuevas fechas en Estados Unidos estarán disponibles primero a través de preventas de Citi y Verizon a partir del jueves 7 de mayo, y la venta general comenzará el lunes 11 de mayo en la página web oficial de Shakira.

Así seguirán las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira regresará a Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El paso de Shakira por Copacabana marcó la reanudación de su gira mundial, luego de brindar una serie de fechas en Norte y Centroamérica a principios de año.

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En primera instancia estuvo su serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

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Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop— y sus conciertos en Estados Unidos; la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

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2 de mayo de 2026: Playa de Copacabana, Río de Janeiro (Brasil)

13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)

20 de junio de 2026: SAP Center, San José (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)