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San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves: hora y dónde ver en Colombia el juego 2 de las semifinales del Oeste de la NBA

Los Wolves golpearon primero en Texas tras imponerse en un cierre dramático que dejó sin margen de error inicial al equipo local que volvió a la postemporada tras siete años

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Los Minnesota Timberwolves dieron la sorpresa en el inicio de las semifinales de la Conferencia Oeste al imponerse 104-102 sobre los San Antonio Spurs en el Frost Bank Center, en un duelo marcado por la paridad y definido en los últimos segundos.

En un partido de alta tensión, el quinteto visitante resistió una remontada tardía de San Antonio y logró sostener una ventaja mínima en el cierre, en un desenlace que pudo cambiar de manos con el último lanzamiento de los locales.

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El equipo texano tuvo la oportunidad de ganar el juego en la posesión final tras un robo clave que lo dejó a una sola canasta de diferencia. Sin embargo, el triple decisivo no entró, y los Timberwolves aseguraron una victoria clave para tomar ventaja en la serie.

El encuentro reflejó desde el inicio la igualdad entre ambos conjuntos. Anthony Edwards, en su regreso tras una lesión que le marginó de los últimos partidos de la primera ronda ante Denver Nuggets, puso el ejemplo con 18 puntos (8 de 13 en tiros de campo), mostrando señales positivas en su rendimiento y marcando el ritmo ofensivo de su equipo.

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Dylan Harper lideró en anotación a los Spurs, que no tuvieron suficientes anotaciones con Victor Wembanyama - crédito Daniel Dunn/Imagn Images
Dylan Harper lideró en anotación a los Spurs, que no tuvieron suficientes anotaciones con Victor Wembanyama - crédito Daniel Dunn/Imagn Images

Sin embargo, fue Julius Randle quien terminó como máximo anotador del partido con 21 puntos, consolidándose como pieza clave en los momentos determinantes del juego.

Los Timberwolves cerraron el primer cuarto con una ligera ventaja (23-24), apostando por un juego dinámico que les permitió mantener mejores porcentajes de tiro durante la primera mitad. La tendencia se mantuvo hasta el descanso, al que ambos equipos llegaron igualados a 45, reflejando el intercambio constante de golpes.

El tercer cuarto marcó un punto de inflexión momentáneo a favor de los Spurs. El equipo local elevó significativamente su efectividad ofensiva, alcanzando un 57,9% en tiros de campo frente al 35,7 de Minnesota, lo que le permitió cerrar ese periodo con ventaja de 72-69.

Buena parte de ese impulso estuvo respaldado por la actuación de Victor Wembanyama, quien firmó un registro histórico en postemporada con 12 tapones. El pívot francés, que terminó con 11 puntos, impuso su presencia defensiva y dejó su nombre en los libros de la NBA con una de las mejores actuaciones defensivas en playoffs.

Pero a pesar del trabajo del francés en la pintura, los Wolves reaccionaron en el último cuarto, ajustaron su defensa y recuperaron la ventaja en los minutos decisivos, aprovechando errores puntuales de los Spurs en el cierre.

Los nombres clave para el juego 2

Victor Wembanyama impuso un récord de tapones en la postemporada, pero careció de impacto ofensivo durante el primer partido de la serie - crédito Daniel Dunn/Imagn Images
Victor Wembanyama impuso un récord de tapones en la postemporada, pero careció de impacto ofensivo durante el primer partido de la serie - crédito Daniel Dunn/Imagn Images

Victor Wembanyama: protagonista defensivo con un récord de 12 tapones, aunque sin la eficacia ofensiva necesaria para inclinar el resultado. El francés no acertó ninguno de sus ocho intentos de triple y se quedó con 14 puntos.

Dylan Harper: el escolta suplente de los Spurs completó un juego destacado con 18 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, dejando números importantes desde el banco para mantener a San Antonio peleando por el partido hasta el final.

Julius Randle lideró a los Timberwolves en anotaciones en su primer partido de la serie ante San Antonio - crédito Daniel Dunn/Imagn Images
Julius Randle lideró a los Timberwolves en anotaciones en su primer partido de la serie ante San Antonio - crédito Daniel Dunn/Imagn Images

Julius Randle: máximo anotador del encuentro, determinante en los momentos finales para sostener la ventaja de Minnesota. Cada vez está más claro el gran momento con el que llegó a la postemporada el ex New York Knicks.

Rudy Gobert: aunque el pívot no aportó mucho en el ataque —apenas 7 puntos— en los rebotes fue decisivo, completando 10 durante todo el encuentro, a los que sumó 3 asistencias, 4 robos y un tapón.

Expectativas para el juego 2

Se anticipan ajustes y un juego igual de físico que el visto en el primer partido, especialmente por la urgencia de los Spurs de ganar ante su público - crédito Daniel Dunn/Imagn Images
Se anticipan ajustes y un juego igual de físico que el visto en el primer partido, especialmente por la urgencia de los Spurs de ganar ante su público - crédito Daniel Dunn/Imagn Images

El segundo juego de la serie, que también se disputará en San Antonio, se presenta como una prueba inmediata para la reacción de los Spurs. El equipo deberá ajustar su ejecución ofensiva en los momentos clave y capitalizar el impacto defensivo de Wembanyama al otro lado de la pintura.

Algo importante será determinar si es necesario apostar por él en la línea de tres o preferir que haga el juego de desgaste contra Gobert, sobre todo viendo las ventajas que está sacando en los rebotes.

Por su parte, Minnesota buscará consolidar la ventaja obtenida como visitante y mantener la solidez mostrada en los tramos finales, consciente de que ha golpeado primero en una serie que promete mantenerse equilibrada hasta el final.

Hora y dónde ver el juego 2 entre Spurs y Timberwolves por las semifinales del Este de la NBA en Colombia

El segundo juego de la serie se jugará el miércoles 6 de mayo a partir de las 8:30 p. m., y podrá seguirse a través de la plataforma Disney +, o en el NBA League Pass.

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