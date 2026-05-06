Colombia

Yeison Jiménez y sus últimas conversaciones con Sonia Restrepo y su hermana Lina antes de morir: “Esté muy pendiente de los niños”

La viuda y la hermana del cantante relataron algunos hechos que rodearon su muerte el pasado 10 de enero, y desmintieron informaciones relacionadas con el avión en el que se accidentó

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La millonaria cifra de 2.500 a 3.000 millones de pesos destaca el valor comercial para adquirir la historia de Yeison Jiménez - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Yeison Jiménez perdió la vida el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en zona rural de Paipa, Boyacá - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La muerte del cantante de regional colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026 en cercanías al municipio de Paipa, Boyacá, mientras se encontraba de gira, marcó un punto de quiebre en la historia de la música nacional, pero también para su familia, que todavía siente la pérdida del nacido en Manzanares, Caldas.

Cuando están a punto de cumplirse cuatro meses del fallecimiento del intérprete de El aventurero, Tengo Ganas, Hasta La Madre y Vete, la viuda del artista Sonia Restrepo y la hermana del cantante, Lina Jiménez, hablaron por primera vez en el programa Expediente Final de Caracol Televisión, y permitieron conocer aspectos inéditos de los días previos al accidente aéreo en el que falleció el cantante.

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Por un lado, Lina compartió una de las últimas frases que le escuchó a Yeison antes de su muerte, durante una presentación en Málaga, Santander. “Él subiendo las escaleras de la tarima, paró y me dijo: ‘Lina, toca que estos días esté muy pendiente de los niños’”, relató en la entrevista. Además, recordó el deseo de su hermano de visitar a su abuelo en Manzanares: “Yo quiero ver al abuelo antes de que de pronto pase algo y siento que lo tengo que ver”, le expresó Yeison, añadiendo: “aunque se puede morir uno primero”.

La hermana de Yeison Jiménez relató varias situaciones en las que el cantante hizo comentarios inquietantes que parecían anticipar su muerte - crédito @yeison_jimenez / Instagram
La hermana de Yeison Jiménez relató varias situaciones en las que el cantante hizo comentarios inquietantes que parecían anticipar su muerte - crédito @yeison_jimenez / Instagram

Lina también mencionó que por esos días sentía presagios de que iba a fallecer. “Estábamos Sonia mi mamá y yo, en la sala de la finca, y yo recuerdo tanto que él se sentó en el piso, porque estaba muy cansado, cuando mi mamá y Sonia salieron él me dijo: ‘Yo me voy a morir muy joven, a mí me persigue el espíritu de la muerte’”, recordó.

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Por su parte, la viuda de Jiménez abordó el tema de la aeronave en la que viajaba el cantante y desmintió que se tratara de un avión antiguo: “Mucha gente dice que es un avión viejo, pero viejo solo tenía el caparazón. Todo se le mete nuevo, todo tiene unas horas de vida útil y de servicio. Para despegar tiene que estar nuevo”, afirmó Sonia. Lina Jiménez complementó: “Era muy puntual. Inclusive, si se le vencía a los 300 días, él a los 250 días ya lo estaba mandando a mantenimiento”.

Sobre la relación de Yeison con su avión, Sonia recordó: “Cuando compró el avión, me dijo, hasta el último momento, que amaba a su avión porque le había dado vida. Tenía más tiempo para ir a la casa”, señaló.

Esta es la foto por al que la esposa de Yeison cambió la imagen de su perfil en Instagram - crédito @sonia_rpo/ Instagram
Sonia Restrepo reveló que el cantante no pudo cumplirle la promesa de casarse, quedándose con el anillo de compromiso - crédito @sonia_rpo/Instagram

Sonia también habló sobre la decisión de continuar con los proyectos que ambos impulsaron, especialmente con el negocio de las ‘Gorras de la Cumbre’: “A mí se me hace injusto quedarme en una cama llorando y dejando que todo por lo que él luchó y trabajó tan duro se vaya abajo. […] Más que un producto, este refleja sueños, fortaleza, humildad, trabajo y esa pasión que él sentía por el caballo criollo colombiano, por la música y por el género popular colombiano”, señaló.

Por otra parte, Sonia reveló una promesa que Yeison no pudo cumplir: “Me había prometido que este año nos íbamos a casar. Me quedé con mi anillo”, reveló, visiblemente afectada ante las cámaras.

Sobre el proceso de duelo, Sonia no dudó en reconocer que todavía no ha logrado asimilar la idea de que perdió al padre de sus hijas. “Aún después de tres meses, me niego a aceptar que mi esposo y los muchachos murieron de esa manera. Al principio peleé mucho con Dios, le recriminé. Yo lo siento y lo veo en mis hijos, en cada gesto de cariño de la gente. Hay veces que huelo su olor, extraño sus llamadas, abrazarlo, dormir con él”, manifestó.

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