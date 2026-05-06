A James Rodríguez “nunca se le garantizaron minutos” en el Minnesota United: esto dijo el director deportivo

James Rodríguez sigue sin ser tenido en cuenta por el Minnesota United y corre el riesgo de llegar al Mundial 2026 en bajo nivel y con contrato terminado - crédito @MUFC/X

El fútbol no le ha sonreído a James Rodríguez en los Estados Unidos, a donde llegó para mejorar su nivel, tener minutos y buenas condiciones para el Mundial 2026 con la selección Colombia, pero pasó todo lo contrario y solo genera preocupación en el combinado nacional y los aficionados.

El director deportivo de Minnesota United reveló detalles sobre lo que pasa con James, pues para muchos hinchas llama la atención el poco aporte y continuidad en el conjunto norteamericano, pues no ha marcado goles ni asistencias y el número de minutos en cancha es demasiado bajo.

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Como si fuera poco, el otro problema para el colombiano es su contrato, pues le queda poco tiempo de vigencia y, desde la dirigencia de los Loons, no se vería intención de continuar con el jugador, que quedaría nuevamente libre y con otro fracaso a nivel de clubes.

“Debe ser difícil jugar para Minnesota United”

Actualmente, James Rodríguez solo ha disputado seis partidos con el Minnesota, cuatro por la MLS y dos por la US Open Cup, dos en condición de titular y sumando 183 minutos, además de que, en los 13 juegos de la temporada, no fue convocado en cinco y se quedó en el banco.

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Khaled El-Ahmad, director deportivo del United, explicó en rueda de prensa que el primer objetivo con el traspaso de James Rodríguez fue ayudarlo con su rendimiento: “Si pones de lado todo el ruido que los traspasos grandes traen y esta firma trae aún más, yo me remito a lo que se discutió, que fue ‘ven, ayuda con tu profesionalismo, estarás en un buen lugar para preparar la Copa del Mundo’”.

Pese a los pocos minutos en el equipo, el director deportivo del Minnesota United destacó el aporte de James Rodríguez en los entrenamientos y con sus compañeros - crédito Darren Yamashita/Imagn Images

De otro lado, el dirigente mencionó que el aporte de James no solo está en la cancha: “Él ha sido fantástico fuera del campo, genial entrenando. No sé si vieron el entrenamiento hoy, marcó el último gol y todos se fueron encima a celebrarlo con él. Hay momentos para destacar, como cuando un fin de semana no viajó con el equipo y apareció a entrenar con los sub-18. Desde la cultura y lo mucho que significa para él ganar, ha sido fantástico”.

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“Luego, si lo quieren dividir en minutos de juego, nunca se garantizaron minutos, ha sido siempre más el extra, dependiendo siempre de la competencia interna, si estás saludable, si estás lesionado. Y habla bien del plantel, debe ser difícil jugar para Minnesota United, sin importar quién seas”, añadió.

James Rodríguez ha compartido mucho con sus compañeros durante las prácticas del Minnesota United, pese a no ser tenido en cuenta para los partidos - crédito Minnesota United

El-Ahmad aseguró que los directivos del Minnesota United están “muy contentos y todo el crédito al equipo, Cameron y James por cómo han manejado las altas y las bajas, con todo lo extra que significa. Nosotros lo que vemos es a un chico de 34 años que ama este juego tanto como quizás no creo yo haya visto nunca”.

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La llegada de James a la selección Colombia

Mayo es un mes clave para todos los participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues a mediados deben entregar la lista provisional de jugadores, de la cual, saldrá el grupo de 26 convocados para el torneo y, en el caso de Colombia, por ahora parece que el lugar se encuentra garantizado, pese a la falta de minutos en Minnesota United.

James Rodríguez ha generado dudas en la selección Colombia por su rendimiento previo al Mundial 2026 - crédito FCF

“Creo que el campamento de entrenamiento de Colombia empieza el 15 de mayo. Estamos teniendo conversaciones para ver cuándo él se une a ellos, dependiendo de cuál sea el mejor periodo de preparación para el Mundial”, dijo el director deportivo durante la charla.

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El dirigente finalizó al decir que “no es que el Mundial sea más importante que Minnesota, es un balance, pero queremos ser un club donde los jugadores sientan que pueden prepararse y hacerlo bien para su selección. En este específico evento, si les va bien, nos va bien a nosotros. Estamos teniendo conversaciones al respecto semanalmente”.