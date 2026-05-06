“Se le hizo así”: el polémico gesto con el que Juan Daniel Oviedo respondió a Abelardo de la Espriella

Juan Daniel Oviedo respondió a Abelardo de la Espriella con el gesto conocido como “se le hizo así”, que indica miedo - crédito @JDOviedoAr/X

Un curioso gesto de Juan Daniel Oviedo se convirtió en el centro de atención en redes sociales luego de que la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia reaccionara de manera inusual ante las palabras de Abelardo de la Espriella, lo que provocó una ola de comentarios entre los internautas.

La polémica surgió luego de que se conociera que Paloma Valencia y Oviedo enviaron una invitación formal al candidato presidencial de la extrema derecha y su fórmula, José Manuel Restrepo, con el fin de debatir sobre temas de campaña.

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La respuesta del abogado conocido como “el Tigre”, popular por su estilo directo y polémico, no se hizo esperar, por lo que por medio de su cuenta en la red social X, De la Espriella escribió: “Querida Paloma: la campaña no es para jugarretica (...) Ahora, lo serio: invítame al debate que tienes esta noche con Iván Cepeda (...) Dime la hora, el lugar y allá les caigo. P.S. Me aseguraré de ponerme medias”.

El candidato Abelardo de la Espriella retó a Paloma Valencia a demostrar que votó "Sí" en el plebiscito por la paz - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Este fue el cuestionado gesto que Juan Daniel Oviedo hizo en redes sociales

Si bien la publicación provocó molestia entre los seguidores de Valencia y en la propia senadora que respondió en la misma red social, lo que realmente captó la atención fue la reacción de Juan Daniel Oviedo.

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Con un gesto ampliamente reconocido en Colombia, el político hizo el movimiento conocido popularmente como “se le hizo así”, que en pocas palabras describe la impresión de miedo o vergüenza intensa ante una situación intimidante, es un reto, en pocas palabras.

En el caso de Oviedo, la combinación de la mano formando una especie de “piña”, el movimiento rápido de apertura y cierre de los dedos y la mirada cargada de complicidad, logró transmitir un mensaje claro sin necesidad de palabras, muy popular.

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Y es que la expresión se usa cuando alguien se asusta mucho, se siente intimidado o se acobarda ante algo, es la respuesta que se le da a una persona así de manera jocosa. Significa literalmente que el miedo fue tan grande que la persona “cerró” todo del susto.

Juan Daniel Oviedo reaccionó a Abelardo de la Espriella con un gesto que rápidamente se volvió viral - crédito @JDOviedoAr/X

El gesto desató una avalancha de comentarios en redes. Algunos usuarios se rieron y dijeron que parecía reflejar exactamente lo que le pasaba a Abelardo de la Espriella. Otros, en cambio, consideraron que era un chiste delicado y que, en un contexto contrario, donde “el Tigre” lo hubiese hecho, alguien podría pensar que se estaba burlando de Oviedo por su orientación sexual.

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Algunos de los comentarios que recibió la formula vicepresidencial de Paloma Valencia fueron: “Si Abelardo le hiciera el mismo video a Oviedo. ‘Ohhh Abelarso es homofóbico’“; ”No es el momento de seguir en peleas y shows tontos señor“; “Jajajajajajaja el tigre resultó ser un gatito de temu. Se le arrugó!”; “Los que no bajan a Abelardo de “corroncho” y “ordinario”, luego se ríen de esto".

Sigue el pleito por la postura de Abelardo de la Espriella con los debates presidenciales

Y es que Abelardo de la Espriella critica públicamente a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, por supuesta cobardía al no asistir a ciertos encuentros, pero él mismo evita participar en debates con otros candidatos, como Paloma Valencia, alegando que no quiere prestarse a la política tradicional.

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Aunque Abelardo de la Espriella participa en algunos encuentros de campaña, su presencia sigue generando críticas y deja un sabor agridulce - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook

Además, rechaza los debates técnicos o académicos sobre políticas públicas. Foros organizados por universidades u ONG sobre temas como la desigualdad son calificados por él como “antros politiqueros”, prefiriendo enfrentamientos mediáticos o sus propios espacios digitales, donde puede controlar totalmente la narrativa y el impacto de sus ideas.

De hecho, justifica sus ausencias alegando razones de seguridad y persecución política, presentándose como víctima del sistema y utilizando los debates solo cuando considera que puede “noquear” al rival de izquierda.

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Aunque comenzó a participar en algunos encuentros típicos de campaña, como reuniones con otros candidatos y espacios con la ciudadanía, para muchos, incluida Paloma Valencia, su presencia deja un ‘sinsabor’ en medio de la contienda electoral.