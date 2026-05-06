Colombia

Estas son las fechas de las vacaciones de mitad de año en Colombia según su ciudad, prográmese

Los calendarios cambian según la región, con recesos que inician desde junio y se extienden hasta agosto en algunos casos

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La infraestructura educativa, en la que se habrían invertido más de 8.380 millones de pesos, no contaría aún con servicios básicos como agua potable- crédito Presidencia de la República
El calendario escolar de mitad de año en Colombia ofrece fechas de receso diferentes según la ciudad o el departamento - crédito Presidencia de la República

Para miles de familias en Colombia, el calendario escolar de mitad de año ya empezó a marcar la agenda. Planes de viaje, actividades en casa o simplemente un respiro de la rutina académica comienzan a tomar forma mientras colegios públicos en distintas regiones se preparan para entrar en receso.

Aunque la pausa es generalizada, no ocurre al mismo tiempo en todo el país. Las fechas varían según la ciudad o el departamento, lo que hace que, mientras algunos estudiantes ya estén guardando cuadernos, otros aún sigan en clases por varias semanas más. Esta diferencia responde a la autonomía que tienen las Secretarías de Educación certificadas para definir sus cronogramas.

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Imagen de referencia. La Institución Educativa Mayor de Mosquera en Cundinamarca incorporó ropa interior menstrual al uniforme escolar desde enero de 2026 - crédito Colprensa
Las Secretarías de Educación certificadas tienen autonomía para definir el calendario académico y establecer los períodos de descanso anuales - crédito Colprensa

Ese detalle no es menor. Cada entidad territorial establece, a comienzo de año, su propio calendario académico mediante resoluciones oficiales. Allí se fijan los días de inicio y cierre de clases, así como los periodos de descanso que, en total, deben completar doce semanas distribuidas a lo largo del año: enero, Semana Santa, mitad de año, octubre y fin de año.

En la práctica, esto significa que ciudades cercanas pueden tener fechas completamente distintas. Medellín, por ejemplo, maneja un calendario independiente al de Antioquia, a pesar de estar dentro del mismo departamento. La razón es que su Secretaría de Educación tiene autonomía administrativa, siempre bajo los lineamientos del Ministerio de Educación.

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En cuanto al receso de mitad de año, la mayoría de instituciones lo concentrará entre el 15 de junio y el 5 de julio. Durante ese periodo estarán en vacaciones estudiantes de regiones como Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Santander, Tolima y ciudades como Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Montería, Pereira y San Andrés, entre otras.

Sin embargo, hay variaciones importantes. En Caldas, por ejemplo, el descanso también comienza el 15 de junio, pero se extiende hasta el 12 de julio, una semana más que en la mayoría de territorios. En Chía, en cambio, el receso será más corto y terminará el 28 de junio.

Imagen de referencia. El 53% de los colegios atribuye la deserción estudiantil a la incapacidad de pago de las familias y el 42% a los cambios de residencia - crédito Colprensa
Entre el 15 de junio y el 5 de julio la mayoría de colegios públicos en regiones como Antioquia, Bolívar y Santander estarán en vacaciones - crédito Colprensa

Un segundo grupo iniciará vacaciones el 22 de junio. En este rango están Bogotá, Armenia, Boyacá, Casanare y Manizales, donde el regreso a clases está previsto para el 6 de julio. Mientras tanto, en lugares como Atlántico, Barranquilla, Cundinamarca y Medellín, el descanso se prolongará hasta el 12 de julio.

También hay calendarios que se corren aún más. Desde el 29 de junio saldrán a vacaciones estudiantes de municipios como Buga, Ipiales y el departamento del Valle del Cauca, con un receso que irá hasta el 19 de julio. En Meta, aunque el inicio coincide, el regreso será más temprano, el 12 de julio.

En otras zonas del país, el descanso llegará en pleno julio. Es el caso de Pasto, donde las vacaciones irán del 6 al 26 de ese mes, y de Buenaventura, que tendrá uno de los recesos más tardíos, entre el 13 de julio y el 2 de agosto.

El calendario también impacta a docentes y directivos, aunque con algunas diferencias. En la mayoría de los casos, ellos salen en fechas similares a las de los estudiantes, pero su periodo de descanso suele ser más corto, generalmente una semana menos.

Por ejemplo, en Antioquia, Bello, Córdoba, Cúcuta, Envigado, Montería y Norte de Santander, los profesores estarán en receso del 15 al 28 de junio. En otras regiones como Arauca, Bolívar, Boyacá, Bucaramanga, Cartagena, Medellín y Manizales, el descanso docente irá del 22 de junio al 5 de julio.

Infografía con mapa de Colombia, calendarios y estudiantes. Presenta las fechas de vacaciones escolares de mitad de año y recesos de docentes por región.
Los períodos de vacaciones para docentes suelen durar una semana menos que para estudiantes y varían significativamente entre departamentos y ciudades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las fechas más extendidas para maestros coinciden con algunos de los calendarios estudiantiles más tardíos. En Pasto, el receso será del 6 al 26 de julio, mientras que en el Valle del Cauca, Buga e Ipiales irá del 29 de junio al 19 de julio. Buenaventura, por su parte, tendrá vacaciones docentes entre el 20 de julio y el 2 de agosto.

Así, mientras el país entra en modo pausa a ritmos distintos, el calendario escolar vuelve a reflejar la diversidad territorial de Colombia. Cada región organiza su tiempo, pero todas coinciden en algo: la mitad del año trae consigo un necesario espacio para desconectarse de las aulas y recargar energías.

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