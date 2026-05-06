Probogotá Región compartió una playlist para resumir cómo es la capital del país: estas son las canciones

Aterciopelados y La Etnnia fueron dos de las agrupaciones mencionadas en la playlist - crédito @probogotaregion/IG

Entre el domingo 3 y el lunes 4 de mayo de 2026, la fundación Probogotá Región se viralizó en redes sociales tras compartir en su perfil de Instagram una playlist especial dedicada a los habitantes y amantes de la capital colombiana.

Mediante un carrete de imágenes, la organización presentó una galería de canciones emblemáticas de distintos géneros que, según su criterio, “suenan a Bogotá en cada esquina”. El mensaje que acompaña la publicación invita a los usuarios a sumarse a este homenaje musical: “Si Bogotá fuera una playlist sonaría a rap, salsa, tropipop, rock y algo más".

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Por lo anterior, desde Probogotá Región seleccionaron algunas canciones “que seguro tienes en tu playlist y que te acompañan desde el trancón de la mañana hasta el frío de la tarde”, destacó la nota adjunta.

Los nombres de las canciones fueron acompañados con paisajes capitalinos - crédito @probogotaregion/IG

Las canciones que hacen parte de la playlist homenaje a Bogotá

La selección de Probogotá Región incluye clásicos y éxitos recientes que atraviesan varios géneros, desde el rap y el rock hasta la salsa, el tropipop y el pop alternativo, con artistas que marcaron tendencia desde cada una de sus orillas.

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Esta es la lista que la fundación compartió en su carrete viral:

Bolero Falaz – Aterciopelados

LA 33 – La 33

Suéltame Bogotá – Diamante Eléctrico

Antes de Morir – LosPetitFellas

La Mona – Bonka

Emociones – La Derecha

Lamborghini – 240 KM/H, Noro$t

Paraíso – Fonseca

Chico Chapinero – Juan Pablo Vega

Mi Generación – Poligamia

De la cuna al ataúd – La Etnnia

Hijas de barrio – Kei Linch + La Farmakos

La galería de imágenes publicada por Probogotá Región no solo muestra los títulos y autores de cada canción, sino que los asocia con rincones y escenarios típicos de la ciudad, reforzando el vínculo emocional entre la música y la cotidianidad bogotana.

Un homenaje a la diversidad musical y cultural de Bogotá

La invitación de Probogotá Región es clara: celebrar la ciudad y su cultura a través de la música, y abrir el espacio para que la comunidad sugiera nuevas canciones que puedan sumarse a esta playlist colaborativa.

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Al final, el espacio sirvió para interactuar con los usuarios, que se sumaron a la iniciativa y dejaron sus canciones preferidas que les recuerdan a Bogotá para hacer la lista de éxitos musicales más extensa.