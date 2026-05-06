Probogotá Región compartió una playlist para resumir cómo es la capital del país: estas son las canciones

Entre el domingo 3 y el lunes 4 de mayo de 2026, la fundación Probogotá Región se viralizó en redes sociales tras compartir en su perfil de Instagram una playlist especial dedicada a los habitantes y amantes de la capital colombiana.
Mediante un carrete de imágenes, la organización presentó una galería de canciones emblemáticas de distintos géneros que, según su criterio, “suenan a Bogotá en cada esquina”. El mensaje que acompaña la publicación invita a los usuarios a sumarse a este homenaje musical: “Si Bogotá fuera una playlist sonaría a rap, salsa, tropipop, rock y algo más".
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Por lo anterior, desde Probogotá Región seleccionaron algunas canciones “que seguro tienes en tu playlist y que te acompañan desde el trancón de la mañana hasta el frío de la tarde”, destacó la nota adjunta.
Las canciones que hacen parte de la playlist homenaje a Bogotá
La selección de Probogotá Región incluye clásicos y éxitos recientes que atraviesan varios géneros, desde el rap y el rock hasta la salsa, el tropipop y el pop alternativo, con artistas que marcaron tendencia desde cada una de sus orillas.
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Esta es la lista que la fundación compartió en su carrete viral:
- Bolero Falaz – Aterciopelados
- LA 33 – La 33
- Suéltame Bogotá – Diamante Eléctrico
- Antes de Morir – LosPetitFellas
- La Mona – Bonka
- Emociones – La Derecha
- Lamborghini – 240 KM/H, Noro$t
- Paraíso – Fonseca
- Chico Chapinero – Juan Pablo Vega
- Mi Generación – Poligamia
- De la cuna al ataúd – La Etnnia
- Hijas de barrio – Kei Linch + La Farmakos
La galería de imágenes publicada por Probogotá Región no solo muestra los títulos y autores de cada canción, sino que los asocia con rincones y escenarios típicos de la ciudad, reforzando el vínculo emocional entre la música y la cotidianidad bogotana.
Un homenaje a la diversidad musical y cultural de Bogotá
La invitación de Probogotá Región es clara: celebrar la ciudad y su cultura a través de la música, y abrir el espacio para que la comunidad sugiera nuevas canciones que puedan sumarse a esta playlist colaborativa.
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Al final, el espacio sirvió para interactuar con los usuarios, que se sumaron a la iniciativa y dejaron sus canciones preferidas que les recuerdan a Bogotá para hacer la lista de éxitos musicales más extensa.
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