Colombia

Probogotá Región compartió una playlist para resumir cómo es la capital del país: estas son las canciones

Los usuarios se unieron a la iniciativa y aportaron sus canciones favoritas para ampliar la lista musical

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Aterciopelados y La Etnnia fueron dos de las agrupaciones mencionadas en la playlist - crédito @probogotaregion/IG

Entre el domingo 3 y el lunes 4 de mayo de 2026, la fundación Probogotá Región se viralizó en redes sociales tras compartir en su perfil de Instagram una playlist especial dedicada a los habitantes y amantes de la capital colombiana.

Mediante un carrete de imágenes, la organización presentó una galería de canciones emblemáticas de distintos géneros que, según su criterio, “suenan a Bogotá en cada esquina”. El mensaje que acompaña la publicación invita a los usuarios a sumarse a este homenaje musical: “Si Bogotá fuera una playlist sonaría a rap, salsa, tropipop, rock y algo más".

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Por lo anterior, desde Probogotá Región seleccionaron algunas canciones “que seguro tienes en tu playlist y que te acompañan desde el trancón de la mañana hasta el frío de la tarde”, destacó la nota adjunta.

crédito @probogotaregion/IG
Los nombres de las canciones fueron acompañados con paisajes capitalinos - crédito @probogotaregion/IG

Las canciones que hacen parte de la playlist homenaje a Bogotá

La selección de Probogotá Región incluye clásicos y éxitos recientes que atraviesan varios géneros, desde el rap y el rock hasta la salsa, el tropipop y el pop alternativo, con artistas que marcaron tendencia desde cada una de sus orillas.

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Esta es la lista que la fundación compartió en su carrete viral:

  • Bolero Falaz – Aterciopelados
  • LA 33 – La 33
  • Suéltame Bogotá – Diamante Eléctrico
  • Antes de Morir – LosPetitFellas
  • La Mona – Bonka
  • Emociones – La Derecha
  • Lamborghini – 240 KM/H, Noro$t
  • Paraíso – Fonseca
  • Chico Chapinero – Juan Pablo Vega
  • Mi Generación – Poligamia
  • De la cuna al ataúd – La Etnnia
  • Hijas de barrio – Kei Linch + La Farmakos

La galería de imágenes publicada por Probogotá Región no solo muestra los títulos y autores de cada canción, sino que los asocia con rincones y escenarios típicos de la ciudad, reforzando el vínculo emocional entre la música y la cotidianidad bogotana.

Un homenaje a la diversidad musical y cultural de Bogotá

La invitación de Probogotá Región es clara: celebrar la ciudad y su cultura a través de la música, y abrir el espacio para que la comunidad sugiera nuevas canciones que puedan sumarse a esta playlist colaborativa.

Al final, el espacio sirvió para interactuar con los usuarios, que se sumaron a la iniciativa y dejaron sus canciones preferidas que les recuerdan a Bogotá para hacer la lista de éxitos musicales más extensa.

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