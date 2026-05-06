Colombia

Judicializan a funcionarios del Inpec señalados de abusar sexualmente de una interna con trastornos mentales en El Pedregal

El personal del cuerpo de vigilancia fue señalado del sometimiento de una mujer privada de la libertad al interior de las instalaciones del centro penitenciario de alta seguridad, lo que ocurrió en varias oportunidades e involucró el consumo de drogas y alcohol

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Los funcionarios del Inpec capturados en el operativo tienen entre 14 y 21 años de servicio en la institución - crédito Inpec/Instagram
El proceso penal señala que el grupo en cuestión habría aprovechado el estado de indefensión de la persona afectada, recurriendo a sustancias prohibidas - crédito Inpec/Instagram

Cuatro dragoneantes del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario (Inpec) fueron judicializados en Medellín por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de una mujer privada de la libertad con trastorno mental en el Complejo de Alta y Mediana Seguridad El Pedregal, según informó la Fiscalía General de la Nación durante el 5 de mayo de 2026.

Mediante un comunicado, las autoridades indicaron que la investigación, adelantada por una fiscal de la Seccional Medellín, confirmó que los hechos ocurrieron en la Unidad de Tratamiento Especial (UTE), patio 22 del penal en repetidas oportunidades. “La víctima habría sido inducida al consumo de alcohol y sustancias estupefacientes para someterla sexualmente”, de acuerdo con el reporte oficial.

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Durante ese periodo, el uniformado, identificado como Germán David Cartagena, habría suministrado estupefacientes y bebidas alcohólicas a la víctima, dejándola en estado de incapacidad para reaccionar y sometiéndola a múltiples vejámenes sexuales.

Presuntamente, Cartagena también le cobraba por las sustancias ilegales que ingresaba al penal, y el reporte indica que los abusos se repitieron en más de 15 ocasiones, lo que demuestra la falta de control para el ingreso de alcohol y drogas y en la protección de las internas.

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Primer plano de las manos de una mujer con esposas plateadas metálicas, entrelazadas al frente. Se observa su blusa oscura y fondo difuminado claro.
Las acciones se presentaron durante meses en el centro penitenciario - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por su parte, Yhojan Estiben López Ángel, encargado de trasladar a las internas a la sala de audiencias, habría abusado de la mujer en más de 30 oportunidades, aprovechándose de su posición en el penal.

En el caso de Adrián Leonardo Parra Martínez, se le atribuye haber suministrado estupefacientes y otorgado un celular a la víctima para someterla sexualmente en una ocasión. A su vez, Jhorman Andrés Palomino Ricardo también es señalado de aprovechar su rol como custodio para suministrar narcóticos y agredirla en varias oportunidades.

El ente judicial determinó que, en todos los casos, los investigados habrían abusado de su posición de poder y del estado de inconsciencia o incapacidad de resistencia de la víctima.

Cuatro funcionarios son señalados de utilizar su posición para someter a una reclusa - crédito Colprensa
Cuatro funcionarios son señalados de utilizar su posición para someter a una reclusa - crédito Colprensa

Judicialización de los funcionarios

Los cuatro trabajadores del Inpec fueron imputados por los delitos de acceso o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes agravado y cohecho propio, teniendo en cuenta su presunta responsabilidad en los hechos.

Pese a las pruebas presentadas durante las audiencias, los procesados no aceptaron cargos. Sin embargo, un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial para determinar su condena.

Entre tanto, se confirmó que la investigación continúa a cargo de la Fiscalía General de la Nación, que resaltó la gravedad de la conducta atribuida a los uniformados y demostró la vulnerabilidad de la víctima en el contexto carcelario.

Superpoblación en cárceles (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los gremios piden respeto por la dignidad de las internas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que el caso fue expuesto por la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, que a través de un video mostró su preocupación por la falta de protección para las víctimas de este tipo de ataques al interior de los centros penitenciarios.

Pese a que los señalados responsables de este abuso ya están bajo proceso judicial, tanto la cabildante como la comunidad en general están a la espera de que se continúe trabajando por garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en Medellín.

Después de que se conocieran los casos de violencia sexual ocurridos al interior de El Pedregal, la comunidad demostró su preocupación por las carencias en la protección de las internas y la falta de garantías para evitar que personal masculino se aproveche de las mujeres al tener la facultad de acceder a las zonas donde ellas permanecen.

Así, la comunidad está a la espera de que las directivas de la prisión realicen cambios en compañía del Inpec, con el fin de que se puedan evitar nuevos casos.

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