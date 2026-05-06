Colombia

Gustavo Bolívar reveló que su mamá celebró su derrota en las elecciones a la alcaldía: “Ay, mijo, gracias a Dios perdió”

El exdirector del DPS afirmó que su madre, Ernestina Moreno Vargas, rechazaba el hecho de que estuviera involucrado en política

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El ex senador Gustavo Bolivar lanza su candidatura a la Alcaldía de Bogotá por el partido Pacto Histórico. (Colprensa-John Paz)
El exsenador Gustavo Bolivar aseguró que "entra y sale" de la política para avanzar en otros proyectos - crédito John Paz/Colprensa

El exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar dio a conocer detalles de su vida familiar y lo que implicó para ella su paso por la política. De acuerdo con el exsenador, su madre, Ernestina Moreno Vargas, que falleció el 2 de enero de 2024, jamás estuvo de acuerdo con su decisión de estar involucrado en política, aunque estuvo orgullosa de él por los logros que alcanzó.

Sí (estuvo orgullosa), mucho, mucho. Pero no le gustaba que estuviera en política”, precisó el también empresario en el espacio de entrevista ¿Cómo aman los hombres? de la periodista Vanessa de la Torre.

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Uno de los proyectos de Bolívar que más le causaron malestar a Ernestina Moreno fue su intención de ser alcalde de Bogotá. En 2023, se sumó a la contienda electoral con el respaldo del Pacto Histórico, pero no ganó. El vencedor fue Carlos Fernando Galán, que obtuvo el 49,08% de los votos; el exdirector del DPS quedó en tercer lugar y logró un respaldo del 18,72%.

Gustavo Bolívar quedó de tercero en las elecciones por la Alcaldía de Bogotá de 2023 - crédito Colprensa
Gustavo Bolívar quedó de tercero en las elecciones por la Alcaldía de Bogotá de 2023 - crédito Colprensa

Según reveló, su madre celebró los resultados que obtuvo en las elecciones locales, puesto que no quería que fuera el siguiente alcalde de Bogotá. Pensaba que correría muchos riesgos, debido al poder que hubiera tenido al ocupar ese cargo.

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Cuando salí de la campaña de la alcaldía, me dijo: ‘Ay, mijo, gracias a Dios perdió’. Y yo: ‘Mamá...’. Y así me lo dijo en cámara, entonces yo lo publiqué así. Ay, no, no. Ella era bastante nerviosa con la situación, porque sabe que la profesión de la política es de mucho riesgo y las mamás siempre viven nerviosas con eso”, detalló el exdirector del DPS entre risas.

Bolívar recalcó que persiste en la política, pese a que su madre no aprobaba su oficio, pero ha tenido momentos en su vida en los que se ha dedicado a otras tareas, como por ejemplo, la escritura. Una de las temporadas en las que se alejó de la política fue en plena pandemia por covid-19, cuando escribió un libro; ese proyecto lo mantuvo ocupado durante cinco meses.

El Senado de Colombia rechazó la reforma tributaria propuesta por el presidente Gustavo Petro para 2026 - crédito Canal del Congreso
El exdirector del DPS Gustavo Bolívar aseguró que las personas quedan en el mundo de la política según su nivel de ambición - crédito Canal del Congreso

Sin embargo, aclaró que no todos los políticos son capaces de dejar de lado el oficio y eso depende de su “ambición”. “Yo entro y salgo”, precisó.

Finalmente, afirmó que, a pesar de las diferencias que tenía con su madre sobre su trabajo, eran muy cercanos y lo acompañó en todo momento como consejera. “Fue una guerrera, Ahora para el Día de la Madre (10 de mayo), que ya está próximo, voy a sufrir mucho ese día, porque nunca le falté ese día. Era mi, mi consejera total”, señaló.

El exfuncionario también dio a conocer detalles sobre su padre, Jorge Isaac Bolívar Villegas. Según contó, su papá falleció a los 53 años, cuando él apenas tenía 11 años. Padeció de cirrosis, una enfermedad hepática crónica que fue causada por el excesivo consumo de alcohol.

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El padre de Gustavo Bolívar murió de cirrosis, una enfermedad hepática crónica que fue causada por el excesivo consumo de alcohol - crédito EFE

La experiencia de su padre resultó siendo un ejemplo para todos en casa: “Nos sirvió, porque a ninguno de la familia le gustó el trago”, dijo.

Pese a que bebía mucho, Bolívar pudo comprobar que su papá fue “muy responsable” con su trabajo. Se dedicó a manejar una farmacéutica del Ejército Nacional y, según le contó en su momento un comandante de la institución, una carpeta que encontró demostraba que era estricto y “juicioso” con su labor.

Su muerte supuso un duro golpe para la familia, que tuvo que enfrentar la realidad de no contar con un ingreso fijo. Por eso, Bolívar tuvo que trabajar desde temprana edad, para garantizar el sustento del hogar. “Sí nos empezó a hacer falta, porque a mi mamá la empezamos a ver sufrir para mantener la casa (...). Prácticamente nos estábamos muriendo de hambre”, detalló.

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