Colombia

Experto evaluó el riesgo de que la peligrosa cepa de hantavirus detectada en un crucero llegue a Colombia

La aparición de contagios y muertes por la variante de los Andes fuera del país motiva a expertos y autoridades a intensificar la vigilancia y el control para evitar una posible introducción al territorio colombiano

Guardar
Google icon
El brote internacional de hantavirus Andes detectado en el crucero MV Hondius activa la alerta sanitaria en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El brote internacional de hantavirus Andes detectado en el crucero MV Hondius activa la alerta sanitaria en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El brote internacional de hantavirus detectado recientemente en el crucero MV Hondius desató un estado de alerta en Colombia ante la posibilidad del ingreso de la variante de los Andes, la única cepa documentada capaz de transmitirse entre humanos.

Aunque el país ya enfrenta circulación de otras variantes menos letales, la llegada de esta forma del virus —con una letalidad reportada superior al 30% y potencial de transmisión directa entre personas— representaría un desafío sanitario de gran envergadura, según el microbiólogo Salim Mattar Velilla, director del Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico de la Universidad de Córdoba, en diálogo con El Tiempo.

PUBLICIDAD

Entre los datos más significativos del brote en el crucero MV Hondius se cuentan ocho contagios y tres muertes confirmadas hasta el momento.

La variante de los Andes es predominante en el Cono Sur y su capacidad de propagación entre humanos, especialmente por contacto estrecho con fluidos corporales, la distingue de todas las demás cepas conocidas de hantavirus.

PUBLICIDAD

Colombia ha registrado circulación limitada de otras variantes de hantavirus desde 2004, pero ninguna con transmisión entre humanos, según el microbiólogo Salim Mattar Velilla - crédito @mattarsalim/X
Colombia ha registrado circulación limitada de otras variantes de hantavirus desde 2004, pero ninguna con transmisión entre humanos, según el microbiólogo Salim Mattar Velilla - crédito @mattarsalim/X

De acuerdo con Mattar, “la cepa de los Andes tiene factores de virulencia que la hacen más transmisible y patógena, aunque los mecanismos exactos todavía no se comprenden completamente”.

El hantavirus es un virus de ARN transmitido principalmente por secreciones de roedores silvestres. Mattar explicó que la probabilidad de diseminación masiva en Colombia es limitada, ya que los roedores que portan el virus viven sobre todo en áreas rurales alejadas del contacto continuo con grandes grupos humanos.

El experto remarcó que “su probabilidad de diseminación es muy baja”, aunque recalcó la necesidad de extremar la vigilancia ante la posible llegada de la variante de los Andes, cuya peligrosidad obligó a medidas de aislamiento en brotes anteriores, como el registrado en Chubut, Argentina, entre 2018 y 2019.

Desde 2004, equipos de la Universidad de Córdoba han documentado la presencia de hantavirus en Colombia, identificando tanto a roedores portadores como a pacientes humanos. Mattar confirmó que existen registros comprobados en la Orinoquía y en Córdoba.

No obstante, la variante detectada hasta ahora en Colombia es similar a la cepa “choclo” predominante en Panamá, considerada de menor virulencia que la andina.

De acuerdo con lo documentado en estudios publicados, los pacientes infectados en Colombia han desarrollado síntomas respiratorios y fiebre, pero no han presentado complicaciones graves ni han requerido cuidados intensivos.

Los especialistas destacan la importancia de fortalecer la vigilancia epidemiológica para evitar nuevos brotes de hantavirus en Colombia - crédito Danilson Sequeira/Reuters
Los especialistas destacan la importancia de fortalecer la vigilancia epidemiológica para evitar nuevos brotes de hantavirus en Colombia - crédito Danilson Sequeira/Reuters

El microbiólogo Salim Mattar Velilla también advirtió que, si bien la circulación viral autóctona es limitada y no ha generado epidemias, la vigilancia ante la posible llegada de nuevas cepas debe ser reforzada.

En países como Argentina, Chile y Estados Unidos, variantes más agresivas han producido el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una complicación de alta letalidad.

Esta realidad, según Mattar, obliga a Colombia a mantener un diagnóstico diferencial riguroso, dado que síntomas iniciales como fiebre y trastornos respiratorios pueden confundirse con enfermedades comunes en el país como el dengue o la leptospirosis.

El especialista recalcó en la importancia de fortalecer la vigilancia epidemiológica, ya que solo así es posible evitar la expansión de un brote.

Así mismo, el microbiólogo Salim Mattar resaltó que la prevención del hantavirus en Colombia depende en gran parte de la limpieza de viviendas, el control y la exclusión de roedores y el monitoreo permanente de los reservorios del virus.

La prevención del hantavirus en Colombia depende del control de roedores, la limpieza de viviendas y el monitoreo ambiental - crédito Europa Press
La prevención del hantavirus en Colombia depende del control de roedores, la limpieza de viviendas y el monitoreo ambiental - crédito Europa Press

El llamado es a redoblar tanto la investigación como la vigilancia, pues solo con procedimientos de detección temprana y control de la zoonosis se podrá responder ante posibles emergencias. En palabras de Mattar: “Si no hay investigación y vigilancia, no vamos a poder contener brotes ni epidemias”.

Hasta la fecha, el consenso entre científicos locales sostiene que, aunque existen hantavirus en el país, el riesgo para la población general continúa siendo bajo.

Del mismo modo, recomendaron que la atención de expertos y autoridades debe concentrarse ahora en la vigilancia activa de cualquier cambio en la circulación viral y en la posibilidad de ingreso de variantes como la de los Andes, con prioridad en la agenda de salud pública nacional.

Google icon

Temas Relacionados

HantavirusHantavirus en ColombiaOrganización Mundial de la SaludOMSColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

El cuadro dirigido por Lucas González buscará los tres puntos para desequilibrar uno de los grupos más reñidos del torneo hasta el momento

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

El historial entre ambos clubes es breve, pues este será apenas su segundo enfrentamiento oficial en competiciones de la Conmebol

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

El rector de la Universidad Pedagógica propuso una tarifa diferencial en TransMilenio tras las protestas en el norte de Bogotá

Los incidentes incluyeron afectaciones estructurales en la Universidad Sergio Arboleda y daños en el sistema de transporte público, en medio de movilizaciones motivadas por exigencias estudiantiles

El rector de la Universidad Pedagógica propuso una tarifa diferencial en TransMilenio tras las protestas en el norte de Bogotá

Bayern Múnich vs. PSG, semifinales de la Champions League HOY EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los “Gigantes de Baviera” tendrán la oportunidad de cerrar la llave con su público y buscar la final europea después de cinco años de ausencia

Bayern Múnich vs. PSG, semifinales de la Champions League HOY EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El gesto de Dayana Jaimes que conmovió en redes sociales: su hija buscó el olor de Martín Elías en una prenda del cantante

La viuda del cantante vallenato compartió cómo su hija le preguntó por el olor de su padre y ella le dio una camisa del artista que nunca lavó para mantener su aroma

El gesto de Dayana Jaimes que conmovió en redes sociales: su hija buscó el olor de Martín Elías en una prenda del cantante
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

ENTRETENIMIENTO

El gesto de Dayana Jaimes que conmovió en redes sociales: su hija buscó el olor de Martín Elías en una prenda del cantante

El gesto de Dayana Jaimes que conmovió en redes sociales: su hija buscó el olor de Martín Elías en una prenda del cantante

Maluma compartió detalles sobre su colaboración musical y amistad con Yeison Jiménez en ‘The Jennifer Hudson Show’: “Teníamos grandes planes”

Juliana Calderón volvió a criticar a Aida Victoria Merlano por declaraciones en 'La mansión VIP': "La supuesta empoderada"

La mánager de Lina Tejeiro reveló nuevos detalles sobre su diagnóstico de cáncer y dijo que será sometida a una operación

Jhorman Toloza volvió a criticar a la familia de Alexa Torrex y reveló que la eliminada de ‘La casa de los famosos’ lo contacta desde números desconocidos

Deportes

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

Bayern Múnich vs. PSG, semifinales de la Champions League HOY EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Exdirector deportivo del Bayern Múnich se rindió en elogios a Luis Díaz y su compañero Michael Olise: “De clase mundial”

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción en las semifinales de la Champions League