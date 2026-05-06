El peso colombiano recibe malas noticias en medio de las nueva decisiones del Banco de la República: J.P. Morgan ve problemas

El peso colombiano fue la moneda más revaluada frente al dólar en la región en 2025 - crédito Jesús Avilés/Infobae

El peso colombiano atraviesa una etapa de fuerte volatilidad luego de la advertencia del banco estadounidense J.P. Morgan sobre riesgos institucionales y políticos, lo que incrementó la incertidumbre en el mercado cambiario y provocó variaciones notables en la cotización del dólar. La percepción de una “politización de la política monetaria” y las decisiones del Banco de la República generaron preocupación entre inversionistas y analistas.

J.P. Morgan y otros expertos señalan que el peso colombiano enfrenta presiones por la pérdida de confianza en el banco central y la incertidumbre electoral. El impacto de estos riesgos se refleja en los movimientos recientes, con un rezago frente a otras monedas y expectativas de nuevas fluctuaciones en la cotización del dólar, en especial, frente a factores internacionales y locales que mantienen la volatilidad en el mercado.

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Según la entidad, existe una recomendación de venta sobre el peso colombiano apoyada en factores como la incertidumbre electoral y una posible pérdida de confianza institucional. Los analistas de la entidad resaltaron que “la incertidumbre electoral y una posible pérdida de confianza institucional, particularmente en el Banco de la República, son factores determinantes para nuestra visión sobre el peso”.

JPMorgan Chase & Co. es una de las instituciones financieras y bancarias más grandes, antiguas y sólidas del mundo. Tiene sede principal en Nueva York - crédito Mike Segar/Reuters

Asimismo, el informe advierte que “el peso colombiano ha comenzado a mostrar un rendimiento inferior frente a otras monedas de alta rentabilidad de la región, como el real brasileño y el peso mexicano”. Para la firma, la erosión de la credibilidad del banco central está muy vinculada a “la politización de la política monetaria”, lo que introduce una prima de riesgo adicional para los activos colombianos.

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De acuerdo con el banco estadounidense, los inversionistas internacionales empezaron a solicitar retornos superiores para compensar la creciente exposición al riesgo político en Colombia. Además, J.P. Morgan sostiene que el actual ruido electoral y el temor de un descenso en las tasas reales ejercen mayor presión sobre el peso, algo que, según la entidad, todavía no se reflejó por completo en la cotización.

Impacto de las decisiones del Banco de la República en el mercado cambiario

La última determinación del Banco de la República de mantener las tasas de interés sin cambios (11,25%) resultó inesperada para analistas y actores del mercado. La Junta Directiva del Emisor adoptó una postura unánime, pese a que el mercado recomendaba un nuevo incremento antes de concluir el año.

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Según J.P. Morgan, esta decisión provocó un shock en la curva de rendimientos, lo que contribuyó al desempeño negativo del peso. En la primera jornada posterior al anuncio, la moneda experimentó un retroceso del 1% frente a la canasta integrada por el real brasileño y el peso mexicano.

El Banco de la República mantiene la tasa de interés en 11,25% - crédito José Miguel Gómez/Reuters

Algunos especialistas interpretaron el movimiento como un esfuerzo orientado a reducir las tensiones con el Gobierno, con lo que se priorizó la estabilidad política respecto a las señales dadas por los indicadores macroeconómicos. Otros vieron signos de una inclinación política en la reacción del banco central.

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La firma insiste en que el riesgo electoral y la postura del banco podrían provocar “un aumento significativo en las tasas de largo plazo frente a las de corto plazo”. De igual manera, recomienda implementar “estrategias de pendiente pronunciada” sobre los títulos de referencia, centradas en el intervalo de cinco a diez años, debido a la singular compresión de los diferenciales en ese tramo.

No obstante, J.P. Morgan aún mantiene su peso de mercado para el peso colombiano y los títulos de tesorería (TES) dentro del principal índice de renta fija en moneda local de economías emergentes. Al mismo tiempo, conserva una posición larga en UVR 2031 (títulos de deuda pública de Colombia, indexados a la unidad de valor real o UVR y con vencimiento en el año 2031) frente a pagos de IBR (tasa de interés de referencia a corto plazo en pesos colombianos) a cinco años, lo que anticipa cambios en las expectativas inflacionarias.

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De acuerdo con el banco, la dinámica política local continuará incidiendo sobre la moneda, incluso más allá de las tendencias observadas en otros mercados emergentes con rendimientos atractivos. El informe enfatiza que “el mercado aún no ha descontado totalmente los riesgos de gobernanza y la incertidumbre en el horizonte electoral”.

Proyecciones y escenarios para el peso colombiano

Para el chief business officer de Global66, Rodrigo Lama, la incertidumbre a escala global y local sigue latente y también impacta al peso colombiano. Enfatizó que “seguimos en un escenario de incertidumbre con dos variables dominantes: la evolución del conflicto geopolítico y su impacto directo sobre el barril de petróleo referencial WTI, y los datos del mercado laboral estadounidense, que serán determinantes para las expectativas de tasas”.

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El dólar alcanzó una cotización máxima de $3.795,00 en la jornada del 6 de mayo - crédito Infobae Colombia

Lama describió dos escenarios centrales para el dólar en relación al peso colombiano a corto plazo. En un contexto favorable, señala que “el conflicto en el Medio Oriente da señales de desescalada, el WTI modera desde los USD100 reduciendo las presiones inflacionarias y los datos de empleo del viernes muestran deterioro —destrucción de empleo o desaceleración salarial— que aleja la posibilidad de mantener tasas elevadas por más tiempo”.

En esas condiciones, “el dólar cedería y el peso colombiano podría ceder hacia la zona de $3.540 o $3.620”. El escenario implicaría menor presión externa y una relajación de los temores alrededor de las tasas internacionales.

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Por el contrario, Lama detalla que en un escenario adverso “el conflicto se profundiza manteniendo el WTI sobre USD100, y los datos de empleo del viernes sorprenden al alza mostrando un mercado laboral resiliente con salarios acelerando”. En ese caso, “el dólar se apreciaría globalmente y el peso colombiano podría acercarse a la zona de $3.720”.

Destacó el experto la importancia de vigilar la evolución de estos factores internacionales, ya que sus efectos se suman a las tensiones políticas y monetarias internas, amplificando la incertidumbre ante la cotización futura del dólar en Colombia.

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El dólar perdió fuerza a nivel global durante 2025 - crédito Lee Jae-Won/Reuters

Análisis del movimiento abrupto en la cotización del dólar

Un salto inesperado en el dólar ocurrido en Colombia el 6 de mayo de 2026 reveló la fragilidad del mercado cambiario actual. De acuerdo con el análisis del CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, la variación respondió a “una operación de gran volumen que desató un repunte fuera de la tendencia regional”. Vieira explicó que la subida hasta los $3.745 fue probablemente resultado de una intervención puntual de un fondo internacional, “que habría decidido salir del país y comprar dólares con fuerza, empujando la cotización hasta una zona considerada de resistencia entre los $3.740 y $3.750”. El comportamiento se diferenció del tono bajista observado en otras monedas regionales como el real brasileño y el peso mexicano.

El especialista indicó que el volumen negociado superó con amplitud los flujos habituales. Sostuvo que la moneda colombiana se apartó así del patrón regional. Vieira aconsejó estar atentos a la posibilidad de nuevas salidas de capital extranjero, pues repetidos episodios de este tipo podrían desencadenar presiones adicionales al alza sobre el dólar en Colombia.

Según el analista, quienes operan en el mercado podrían encontrar oportunidades de venta si la cotización se acerca a los $3.775 o incluso $3.800. No obstante, Vieira destacó que hubo una recuperación parcial y que “el mercado comenzó a mostrar señales de calma, retornando temporalmente hacia los $3.720”. El experto insistió en ser prudentes ante la incertidumbre sobre los responsables de la operación inicial.

Agregó que será fundamental observar si la cotización logra estabilizarse en torno a los $3.700, un umbral relevante para las tendencias futuras del mercado cambiario colombiano.