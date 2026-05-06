Colombia

Álvaro Uribe lanzó duro sablazo a Gustavo Petro y sacó pecho por reducción de la jornada laboral: “Ese ‘bailaito’ no me lo quitas”

Desde Tuluá, el expresidente de la República reivindicó el origen y el proceso legislativo del proyecto que disminuye paulatinamente la carga semanal de 48 a 42 horas sin afectar los salarios, propuesto por él cuando ofició como senador

Guardar
La reducción gradual de la jornada laboral, establecida por la Ley 2101 de 2021, desató una nueva controversia política protagonizada por el expresidente, que recordó que fue él el que promovió el proyecto - crédito @cedemocratico/X

En un nuevo capítulo en la confrontación mediática entre ambos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reivindicó el martes 5 de mayo de 2026 la autoría y el proceso detrás de la reducción de la jornada laboral en Colombia, en un escenario marcado por la controversia sobre cuál fue el ‘padre’ de esta proposición; una figura que también ha pretendido adjudicarse el actual mandatario, Gustavo Petro, como parte de su política social.

En una declaración desde Tuluá (Valle del Cauca), el primer mandatario sostuvo que la Ley 2101 de 2021, que permite a los trabajadores colombianos desempeñar sus tareas en 42 horas semanales sin disminución salarial, responde a un “gran esfuerzo de muchos”; sin embargo, fue claro en expresar que el primer mandatario no es uno de los responsables de ese éxito, como incluso lo ha expresado en sus perfiles.

PUBLICIDAD

El presidente Gustavo Petro reveló que sugirió al expresidente Álvaro Uribe Vélez someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia
Las diferencias entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro siguen siendo irreconciliables; más cuando se trata de logros de cada uno en materia social - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

La reforma laboral más reciente, que inició su aplicación en 2023 y sigue un cronograma progresivo, rebajó la carga de trabajo semanal y, en julio de 2026, disminuirá a los 42, sin que ello implique una reducción en los ingresos. Por ello, Uribe Vélez quiso salirle al paso a las declaraciones del presidente Petro, que atribuyó el avance a su propio gobierno durante uno de sus recientes discursos, en los que sacó pecho por esta iniciativa.

La ley de reducción de la jornada de trabajo fue un gran esfuerzo de muchos. Me correspondió presentar el proyecto y Paloma estuvo al frente apoyándolo”, agregó el exjefe de Estado, que explicó los detalles de la reforma y remarcó el cronograma. “Antes, los trabajadores colombianos tenían que trabajar 48 horas. Se rebajó a cuarenta y dos por escalas, porque estábamos saliendo de la pandemia, ya está en 44″, destacó.

PUBLICIDAD

En consecuencia, Uribe expresó su rechazo a que el Gobierno actual capitalice este cambio normativo como propio, con una frase que causó toda clase de reacciones en las plataformas digitales. “Pero Petro fue por allá a decir en la costa que la reducción de la jornada de trabajo era de él. No, Petro, ese bailadito no me lo quitas”, destacó el exgobernante en sus afirmaciones, con las que reafirmó su compromiso.

Cambios en las jornadas laborales en Colombia a partir del mes de julio
A partir de julio de 2026 la jornada laboral en Colombia se reducirá a 42 horas - crédito Jesús Avilés - Infobae

El dirigente del Centro Democrático precisó que el proyecto buscó preservar los derechos adquiridos de los trabajadores. Aunque la reducción de la jornada máxima legal no implica pérdida salarial para quienes laboran bajo el nuevo régimen, sí exime a los empleadores de brindar el “día de la familia” a sus empleados y las dos horas semanales para actividades recreativas o culturales, según lo establecido en la ley aprobada.

El proyecto de la Ley 2101 de 2021, impulsado por Uribe, transformó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y se ha convertido en una especie de gran logro en el debate laboral contemporáneo en Colombia, que ha tenido impacto directo en la vida de millones de trabajadores a lo largo y ancho del territorio, gracias al consenso que, en su momento, tuvo el proyecto de ley en su trámite por el órgano legislativo.

El exjefe de Estado insistió en que debe haber menos impuestos para los empleadores y mejor salario para los trabajadores - crédito Colprensa
Álvaro Uribe Vélez fue senador entre 2014 y 2020, cuando renunció a su curul - crédito Colprensa

Uribe y Petro se disputan el crédito por la reforma, mientras avanza su implementación

Es válido destacar que desde julio de 2023 la jornada laboral bajó de 48 a 47 horas, y en julio de 2024 disminuirá a 46. Así pues, en 2025, alcanzó las 44 horas y cumplirá las 42 horas semanales en 2026. Por ello, Uribe defendió la paternidad del proyecto de reducción de la jornada laboral y dejó con esto en claro que no renunciará a la autoría de la reforma, pese a los intentos de Petro de presentarla como un logro.

Y es que mientras Uribe reivindicó la autoría de la Ley 2101 de 2021, Petro ha usado sus intervenciones para contrarrestar ese legado, al señalar que en el primer gobierno uribista (2002) se impulsó la Ley 789, que extendió la jornada diurna hasta las 10:00 p. m. y redujo los recargos nocturnos y dominicales. A raíz de ello, el mandatario sostuvo que sus propuestas buscan “corregir” lo que define como “modelo de explotación”.

Pese al actual logro, el presidente anunció su intención de ir más lejos, al proponer una jornada laboral de 40 horas semanales en Colombia con el argumento de que ello aumentaría sustancialmente el empleo. Con ello, la legislación laboral y la distribución de beneficios políticos se han convertido en una discusión constante en el espectro político nacional, a 94 días para el final del actual mandato.

Temas Relacionados

Álvaro Uribe VélezGustavo PetroReducción jornada laboral ColombiaGobierno PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Venta ilegal de bases de datos en Bogotá: así operan quienes suministran información personal a extorsionistas

La comercialización de información privada en las calles de Bogotá tiene expuestos a miles de ciudadanos a delitos como la extorsión. Un video presentado en el Concejo local muestra cómo se venden bases de datos con nombres, teléfonos y otros datos sensibles a plena luz del día

Venta ilegal de bases de datos en Bogotá: así operan quienes suministran información personal a extorsionistas

‘Squatters/Okupas’: la memoria de una comunidad que desafió el olvido y la adversidad en Nueva York

El documental, realizado por Catalina Santamaría, tendrá su reestreno en Colombia el próximo 7 de mayo, retratando las historias de quienes ocuparon edificios abandonados pese a la precariedad y las amenazas de desalojo

‘Squatters/Okupas’: la memoria de una comunidad que desafió el olvido y la adversidad en Nueva York

Así se verían afectados miles de usuarios de gas natural en Colombia con la cancelación de contratos que hizo Canacol a Cerro Matoso

El impacto puede intensificarse debido a la situación de fragilidad energética que atraviesa el país, condicionada por la presencia del fenómeno de El Niño y la inestabilidad en los precios internacionales del gas importado

Así se verían afectados miles de usuarios de gas natural en Colombia con la cancelación de contratos que hizo Canacol a Cerro Matoso

Gustavo Bolivar reveló que su mamá celebró su derrota en las elecciones a la alcaldía: “Ay, mijo, gracias a Dios perdió”

El exdirector del DPS afirmó que su madre, Ernestina Moreno Vargas, rechazaba el hecho de que estuviera involucrado en política

Gustavo Bolivar reveló que su mamá celebró su derrota en las elecciones a la alcaldía: “Ay, mijo, gracias a Dios perdió”

Petro inauguró edificio de la facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional, pese a rechazo a su visita, e hizo duras acusaciones

A través de sus redes sociales, el presidente denunció intentos de boicot y acusó a las autoridades universitarias de obstaculizar su ingreso, al tiempo que resaltó la magnitud de la inversión estatal en infraestructura educativa y reiteró el carácter político de la confrontación

Petro inauguró edificio de la facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional, pese a rechazo a su visita, e hizo duras acusaciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

‘Squatters/Okupas’: la memoria de una comunidad que desafió el olvido y la adversidad en Nueva York

‘Squatters/Okupas’: la memoria de una comunidad que desafió el olvido y la adversidad en Nueva York

Shakira sumó nuevas fechas de su gira por Estados Unidos: así continuará el itinerario de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó la muerte de su madre: “El momento más duro de mi vida”

Maca y Gero presentan su nuevo EP ‘Lo que queda en el aire’ y se preparan para iniciar un nuevo capítulo en su carrera

Deportes

Juan Camilo “El Cucho” Hernández fue incluido en el once ideal de la Liga Española: sus estadísticas con Real Betis

Juan Camilo “El Cucho” Hernández fue incluido en el once ideal de la Liga Española: sus estadísticas con Real Betis

San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves: hora y dónde ver en Colombia el juego 2 de las semifinales del Oeste de la NBA

A James Rodríguez “nunca se le garantizaron minutos” en el Minnesota United: esto dijo el director deportivo

Inter de Bogotá aumentó en un 238% la cantidad de hinchas propios en el estadio: más datos del equipo de Ryan Reynolds

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol