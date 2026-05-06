Álvaro Uribe lanzó duro sablazo a Gustavo Petro y sacó pecho por reducción de la jornada laboral: “Ese ‘bailaito’ no me lo quitas”

La reducción gradual de la jornada laboral, establecida por la Ley 2101 de 2021, desató una nueva controversia política protagonizada por el expresidente, que recordó que fue él el que promovió el proyecto - crédito @cedemocratico/X

En un nuevo capítulo en la confrontación mediática entre ambos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reivindicó el martes 5 de mayo de 2026 la autoría y el proceso detrás de la reducción de la jornada laboral en Colombia, en un escenario marcado por la controversia sobre cuál fue el ‘padre’ de esta proposición; una figura que también ha pretendido adjudicarse el actual mandatario, Gustavo Petro, como parte de su política social.

En una declaración desde Tuluá (Valle del Cauca), el primer mandatario sostuvo que la Ley 2101 de 2021, que permite a los trabajadores colombianos desempeñar sus tareas en 42 horas semanales sin disminución salarial, responde a un “gran esfuerzo de muchos”; sin embargo, fue claro en expresar que el primer mandatario no es uno de los responsables de ese éxito, como incluso lo ha expresado en sus perfiles.

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Las diferencias entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro siguen siendo irreconciliables; más cuando se trata de logros de cada uno en materia social - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

La reforma laboral más reciente, que inició su aplicación en 2023 y sigue un cronograma progresivo, rebajó la carga de trabajo semanal y, en julio de 2026, disminuirá a los 42, sin que ello implique una reducción en los ingresos. Por ello, Uribe Vélez quiso salirle al paso a las declaraciones del presidente Petro, que atribuyó el avance a su propio gobierno durante uno de sus recientes discursos, en los que sacó pecho por esta iniciativa.

“La ley de reducción de la jornada de trabajo fue un gran esfuerzo de muchos. Me correspondió presentar el proyecto y Paloma estuvo al frente apoyándolo”, agregó el exjefe de Estado, que explicó los detalles de la reforma y remarcó el cronograma. “Antes, los trabajadores colombianos tenían que trabajar 48 horas. Se rebajó a cuarenta y dos por escalas, porque estábamos saliendo de la pandemia, ya está en 44″, destacó.

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En consecuencia, Uribe expresó su rechazo a que el Gobierno actual capitalice este cambio normativo como propio, con una frase que causó toda clase de reacciones en las plataformas digitales. “Pero Petro fue por allá a decir en la costa que la reducción de la jornada de trabajo era de él. No, Petro, ese bailadito no me lo quitas”, destacó el exgobernante en sus afirmaciones, con las que reafirmó su compromiso.

A partir de julio de 2026 la jornada laboral en Colombia se reducirá a 42 horas - crédito Jesús Avilés - Infobae

El dirigente del Centro Democrático precisó que el proyecto buscó preservar los derechos adquiridos de los trabajadores. Aunque la reducción de la jornada máxima legal no implica pérdida salarial para quienes laboran bajo el nuevo régimen, sí exime a los empleadores de brindar el “día de la familia” a sus empleados y las dos horas semanales para actividades recreativas o culturales, según lo establecido en la ley aprobada.

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El proyecto de la Ley 2101 de 2021, impulsado por Uribe, transformó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y se ha convertido en una especie de gran logro en el debate laboral contemporáneo en Colombia, que ha tenido impacto directo en la vida de millones de trabajadores a lo largo y ancho del territorio, gracias al consenso que, en su momento, tuvo el proyecto de ley en su trámite por el órgano legislativo.

Álvaro Uribe Vélez fue senador entre 2014 y 2020, cuando renunció a su curul - crédito Colprensa

Uribe y Petro se disputan el crédito por la reforma, mientras avanza su implementación

Es válido destacar que desde julio de 2023 la jornada laboral bajó de 48 a 47 horas, y en julio de 2024 disminuirá a 46. Así pues, en 2025, alcanzó las 44 horas y cumplirá las 42 horas semanales en 2026. Por ello, Uribe defendió la paternidad del proyecto de reducción de la jornada laboral y dejó con esto en claro que no renunciará a la autoría de la reforma, pese a los intentos de Petro de presentarla como un logro.

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Y es que mientras Uribe reivindicó la autoría de la Ley 2101 de 2021, Petro ha usado sus intervenciones para contrarrestar ese legado, al señalar que en el primer gobierno uribista (2002) se impulsó la Ley 789, que extendió la jornada diurna hasta las 10:00 p. m. y redujo los recargos nocturnos y dominicales. A raíz de ello, el mandatario sostuvo que sus propuestas buscan “corregir” lo que define como “modelo de explotación”.

Pese al actual logro, el presidente anunció su intención de ir más lejos, al proponer una jornada laboral de 40 horas semanales en Colombia con el argumento de que ello aumentaría sustancialmente el empleo. Con ello, la legislación laboral y la distribución de beneficios políticos se han convertido en una discusión constante en el espectro político nacional, a 94 días para el final del actual mandato.

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