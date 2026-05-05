Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 5 de mayo

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Este martes 5 de mayo, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico en varias zonas del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

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ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

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Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: San Vicente De Chucurí.

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Sector(es): Veredas Nuevo Mundo, Llana Fria, Guadual, Palmira, Taguales, Naranjito, Campo Hermoso, Marcito y sectores de Arrugas, Alto Viento, Albania, Esmeralda, El León, Llana Caliente, Vizcaína y La Tempestuosa.

Estatus: Programada.

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Duración del corte: 05:00 - 05:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

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Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Veredas India Alta, Campo Capote, Agua Linda, Olinda, Alto Parra, Palestina, Centro, La India, Aguas Negras y sectores de La Militosa.

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Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 07:00

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Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Landázuri.

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Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chontorales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 07:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Vereda Cruce Zambito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 07:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Corregimientos Puerto Araujo, Primavera; y las Veredas El Águila, Los Indios, De la Torre, Los Morros, Vuelta de Acuña, Riveras de San Juan, La Chisposa, Dos Hermanos, Puerto Olaya, Tierra Dentro, Campo Seco, San Juan, San Fernando y sectores de Caño Baúl, La Terraza y Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 07:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Capitanejo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Playa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Covarachia.

Sector(es): Vereda Covarachia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios Maria Paz, Campo Alegre, Brisas de Campo Alegre, Bellavista, La Popa, San Jorge, Cabecera Del Llano, El Centro, Santa Barbara, La Loma, El Paraíso, El Pesebre, Granjas De Campo Alegre, Corregimiento Villas De Palo Negro, Veredas Cantabria, Betania, Santa Rosa, Llanadas, El Salado, San Cayetano, El Progreso, San Nicolás Bajo, La Laguna, La Aguada, Rayitos, El Santero, La Esmeralda, Puyana, Palonegro, El Oso y Aguirre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Ignacio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Corregimientos Villa Carmelo, El Nogal, Villa Luz; y las veredas Vijagual, San Ignacio y La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San José de Iroba, Tres Esquinas, Escobal, San Rafael, San Vicente, Pavachoque, Popoa, Estancia De Gónzalez, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, Puentes y Naranjos y San Roque De Picacho.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Popoa Norte y sectores de Popoa Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Lagunetas Bajo y Aco De Peña Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrios Ciudadela Tamacara, así como algunos sectores de Antonia Santos, La Jaboncilla, Monasterio y San Victorino.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Irlanda y Villa Eva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Santos Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrios Esmeralda, Primero de Mayo, José Antonio Galán, Santa Barbara, Bella Vista, Portal De Saravita, Universidad Libre De Socorro y Cristales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrios Ciudadela Tamacara, así como algunos sectores de Antonia Santos, La Jaboncilla, Monasterio y San Victorino.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio San Rafael sectores de la calle 4 con carrera 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio La Gruta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio 9 de abril sectores de las calles 46 y 47 con carreras 58B y 59.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Putana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Urbanización Las Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Urbanización Altos de Villa Josefina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Chapinero sectores de la calle 6 con carrera 15A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:45 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Barrio La Lajitas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Urbanización Carlos Martinez sectores de las calles 16,16A,17 y 17a con carreras 5 y 6.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:45 - 15:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bravo Paez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Laguneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Tabacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Altos de Villabel sectores de las carreras 10 y 11 con calle 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Provenza sectores de las calles 102 y 103 con carrera 22.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas La Laguna, Alto Cascajales y algunos sectores de Barranco Amarillo, La Victoria e Islanda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Veredas Caño Limón, Danto Bajo, La Plazuela, Cruz Roja, Las Palmas, Sambranito, Cuatro Bocas, Puerto Argilio, Danto Alto, San Pedro, Atarrayas, Moya Jovinas, La Militosa, El Guamo, San Isidro, Chontarales, La Rochela, Marquetalia, Vizcaina Alta, El Puente, La Sierra, Caño Viejo y Ciénaga del Opón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Vereda Barranco Colorado finca Monte Rojo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santo Domingo y Piedras Negras.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Modelo sectores de las calles 10A y 11 con carreras 17 y 17A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:45 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Corregimiento San Rafael de Lebrija urbanización Altos Del Campo y algunos sectores de la vereda San Rafael.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Covarachia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Covarachia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tebaida y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palacios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Jose De Miranda.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cucharito y Moralito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Covarachia.

Sector(es): Vereda Covarachia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Málaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buena Vista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubuga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Cliente Athena Foods, centro poblado Vijagual y sectores de la vereda La Esmeralda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Nuevo Mundo, Llana Fria, Guadual, Palmira, Taguales, Naranjito, Campo Hermoso, Marcito y sectores de Arrugas, Alto Viento, Albania, Esmeralda, El León, Llana Caliente, Vizcaína y La Tempestuosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Fiscal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Antonio Nariño.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Ignacio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimientos Bocas Del Carare y Las Montoyas, Veredas Playa Alta, Bocas del Carare, Carrilera, Ciénaga Chucurí, Las Montoyas, Patio Bonito y sectores de Agua Linda, Centro y Aguas Negras.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento San Rafael De Chucuri, Veredas Aguas Negras y San Rafael De Chucuri.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Uribe Uribe sectores de la carrera 17A con calles 52A y 53.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 4 y 5 con calles 5,5A y 6.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chontorales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la veredas Piedra de Rayo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palmita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Verde.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Corregimientos Puerto Araujo, Primavera; y las Veredas El Águila, Los Indios, De la Torre, Los Morros, Vuelta de Acuña, Riveras de San Juan, La Chisposa, Dos Hermanos, Puerto Olaya, Tierra Dentro, Campo Seco, San Juan, San Fernando y sectores de Caño Baúl, La Terraza y Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Barro Amarillo, Palestina y sectores de Llana Fria, Palmira, Merida y Cantarranas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Margajita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Veredas India Alta, Campo Capote, Agua Linda, Olinda, Alto Parra, Palestina, Centro, La India, Aguas Negras y sectores de La Militosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Agua Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Vereda Cruce Zambito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cuatro Bocas, Tenerife, La Colorada y Vara Santa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Peluela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Veredas Santo Domingo, La Colorada, Cuatro Bocas y algunos sectores de Vara Santa, Ciénaga Del Opón y Tenerife.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Veredas Carare y sectores de El Águila y Riveras de San Juan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Villas de Andalucía.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pamplona.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San José de Iroba, Tres Esquinas, Escobal, San Rafael, San Vicente, Pavachoque, Popoa, Estancia De Gónzalez, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, Puentes y Naranjos y San Roque De Picacho.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas Tres Esquinas Los Patios, Botuva I, El Casiquito y Puerto López, así como sectores de Helechal y Mesa, San Rafael, Popoa y Matarredonda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Lagunetas Bajo y Aco De Peña Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.