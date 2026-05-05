Petro respondió a críticas de su gestión en salud por polémica sobre el Instituto Cancerológico: “Hemos girado más de $416.000 millones”

El presidente Petro utilizó sus redes sociales para sacar pecho de la inversión de su Gobierno en salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa

El Instituto Cancerológico de Colombia y el Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, vivieron momentos de tensión por la decisión de suspender el servicio a causa de la falta de recursos para entender a los pacientes de la Nueva EPS.

A pesar de que las partes llegaron a acuerdos para mantener la atención, las críticas a la gestión de Petro siguen en pie. En su defensa, el jefe de Estado recordó que bajo su administración aumentaron el apoyo financiero a la entidad.

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“En mi gobierno desde al año 2022 hemos girado más de 416.000 millones de pesos para fortalecer el Instituto Cancerológico de Colombia (sic)”, expuso en su cuenta de X, destacando que el ejercicio está orientado a mejorar la oferta de atención e investigación para pacientes con cáncer.

El jefe de Estado recordó que bajo su administración aumentó el apoyo financiero a entidades oncológicas - crédito @petrogustavo/X

“Lo hemos fortalecido para resistir la competencia privada de la nueva clínica construida por Luis Carlos Sarmiento y mejorar los servicios a los pacientes que sufren de cáncer”, indicó Petro.

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Las inyecciones económicas del Ministerio de Salud al Instituto Cancerologico de Colombia

El Ministerio de Salud y Protección Social, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió la gestión financiera del Gobierno nacional tras las recientes advertencias sobre el riesgo de interrupciones en los servicios del Instituto Nacional de Cancerología. En respuesta a la posible suspensión de atenciones oncológicas, la cartera sanitaria aseguró que entre 2022 y 2026 se transfirieron más de $416.928.000.000 a la institución, fondos dirigidos a garantizar la operación, modernización tecnológica y continuidad de la investigación en cáncer.

Gobierno ha girado $416 mil millones al Instituto de Cancerología en medio de crisis por deudas de $207 mil millones - crédito Ministerio de Salud

La situación extraordinaria que llevó a este posicionamiento remonta a una deuda de $207.000.000.000 que arrastraba la entidad pública para el control del cáncer en 2022, principalmente por cuentas sin pagar de Entidades Promotoras de Salud (EPS) y otras organizaciones, de acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio de Salud. Esta cifra no solo puso en perspectiva el déficit heredado por la actual administración, sino que contextualizó el incremento en las transferencias estatales implementado para evitar la parálisis de servicios críticos.

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Entre agosto de 2022 y abril de 2026, la inversión directa en funcionamiento superó los $313.000.000. Estos recursos permitieron mantener la atención especializada, fortalecer la gestión en salud pública y asegurar el soporte técnico requerido por el Instituto Nacional de Cancerología.

El comportamiento de las transferencias muestra un aumento sostenido diseñado para restaurar el equilibrio financiero y prevenir riesgos de interrupción del funcionamiento de la institución especializada en cáncer Los desembolsos progresivos se distribuyeron de la siguiente manera: $15.713.000.000 en 2022, $54.145.000.000 en 2023, $96.539.000.000 en 2024, $101.313.000.000 en 2025 y $45.575.000.000 hasta la fecha en 2026. Según el Ministerio de Salud, estos montos reflejan el “compromiso continuo con la recuperación financiera del Instituto” referente nacional y en América Latina.

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El Instituto Nacional de Cancerología no disponía de los recursos suficientes para garantizar su sostenibilidad hasta la ejecución de este esquema de transferencias progresivas. La preocupación por la continuidad de los servicios, expresada por voceros de la entidad pública de alto nivel, generó la rápida respuesta del Gobierno nacional, que enfatizó la prioridad estatal en la materia.

El crecimiento de la asignación presupuestal responde directamente a la finalidad de asegurar la atención oncológica pública y, al mismo tiempo, representa una medida de contención en el contexto de dificultades financieras estructurales que aquejan al sector salud en el país.

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Recursos para investigación e infraestructura tecnológica

Los recursos asignados se han destinado a fortalecer la atención especializada, modernizar equipos médicos, apoyar proyectos científicos, promover la innovación tecnológica y garantizar la producción de medicamentos biosimilares - crédito Ministerio de Salud

En paralelo al financiamiento de la operación del Instituto Nacional de Cancerología, el Ministerio de Salud informó que se invirtieron cerca de $18.000.000.000 a través del Fondo de Investigación en Salud (FIS), recursos dirigidos a proyectos de innovación para controlar el cáncer en Colombia.

De manera adicional, se destinaron más de $180.000.000 al desarrollo del Convenio 286 de 2022, orientado a impulsar proyectos científicos y tecnológicos relacionados con la oncología. El fortalecimiento de la infraestructura incluyó también una inversión de $85.668.000.000 en dotación de equipos médicos, con el objetivo de elevar la calidad de la atención y la capacidad operativa del principal hospital público oncológico de Colombia.

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Este enfoque integral en recursos humanos, infraestructura y tecnología subraya el esfuerzo gubernamental por afrontar los retos de atención del cáncer en un contexto de presiones financieras.