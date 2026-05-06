Paciente renal de la Nueva EPS denunció que fue retenido y golpeado por personal de la clínica Medicádiz de Ibagué

Un paciente de la Nueva EPS denunció que fue agredido y retenido por personal de seguridad en la Clínica Medicádiz de Ibagué tras negarse a firmar un pagaré exigido como condición para su salida, hecho que expone la tensión entre usuarios y entidades de salud por trámites administrativos - crédito Origen Noticias / Facebook

El relato de Alduvar Alexis Barreto Varón sobre su experiencia en la clínica Medicádiz de Ibagué pone de manifiesto una serie de hechos que, en sus palabras, configuran “agresión, retención indebida y vulneración de derechos”.

El paciente permaneció hospitalizado desde el 27 de abril y, al recibir el alta el 3 de mayo, fue sorprendido con un requisito inesperado como lo narró al medio local El Olfato: “Me dijeron: ‘tienes que firmar este pagaré para que te puedas retirar de la clínica’”.

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Barreto sostuvo que, al leer el documento, detectó “muchas cláusulas, hasta cláusulas de embargo”, motivo por el cual se negó a firmar. “Yo le dije: ‘usted no me puede obligar a eso’. Cogí mi bolso y salí”, narró.

Sin embargo, su intento por abandonar el centro fue frustrado en la bahía de taxis, donde, según su versión: “Tres guardas me abordaron. Uno me cogió del cuello, otro de las manos y otro de la cintura”. En el video compartido en redes sociales se puede ver como uno de los guardas de seguridad está sobre Barreto Varón para inmovilizarlo, mientras un vigilante y dos personas más observan la agresión.

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El paciente declaró que,a pesar de advertir sobre su condición de paciente renal, la agresión no paró: “Me tiraron al suelo. La gente empezó a decir que me soltaran, que yo estaba enfermo, pero no hicieron caso”.

El episodio terminó cuando, según denunció, fue obligado a regresar y fue encerrado con una trabajadora social. “Yo me sentí como el peor criminal”, lamentó. Solo después de que su hermana firmara el pagaré, consiguió salir: “A mi hermana le tocó firmar el pagaré bajo presión para que me dejaran salir”. El caso, que Barreto anunció llevará a instancias legales, reabre el debate sobre los límites en la relación entre pacientes y entidades de salud.

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