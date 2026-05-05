Colombia

Gobierno ha girado $416 mil millones al Instituto de Cancerología en medio de crisis por deudas de $207 mil millones

Los recursos asignados se han destinado a fortalecer la atención especializada, modernizar equipos médicos, apoyar proyectos científicos, promover la innovación tecnológica y garantizar la producción de medicamentos biosimilares

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Recursos públicos permitieron modernizar equipos y fortalecer los servicios del INC. - crédito Reuters/Luisa Gonzalez y Minsalud
Recursos públicos permitieron modernizar equipos y fortalecer los servicios del INC. - crédito Reuters/Luisa Gonzalez y Minsalud

En medio de la tensión por las advertencias de una posible interrupción de servicios en el Instituto Nacional de Cancerología (INC), el Ministerio de Salud y Protección Social salió a defender la gestión financiera del Gobierno y aseguró que se han girado más de $416.928 millones entre 2022 y 2026 para garantizar la operación de la entidad.

Según el comunicado oficial, estos recursos han sido destinados a asegurar el funcionamiento del principal hospital público oncológico del país, fortalecer la investigación en cáncer y modernizar su infraestructura tecnológica, en un contexto marcado por dificultades financieras acumuladas desde años anteriores.

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Una crisis heredada: deudas por más de $207 mil millones

El Instituto Nacional de Cancerología, entidad adscrita al Ministerio de Salud, enfrentaba en 2022 una situación financiera crítica debido a deudas cercanas a los $207.000 millones, principalmente por parte de Entidades Promotoras de Salud (EPS) y otras instituciones.

A pesar de continuar prestando servicios, el INC no contaba con los recursos suficientes para garantizar su sostenibilidad, lo que obligó al Gobierno a intervenir con un esquema de transferencias progresivas.

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Este panorama ha sido clave en el debate actual, pues desde el Instituto se han planteado preocupaciones sobre la continuidad de algunos servicios, lo que generó la respuesta inmediata del Gobierno.

Entre 2022 y 2026 se han destinado recursos para operación, equipos médicos e investigación. - crédito EFE/Leonardo Muñoz
Entre 2022 y 2026 se han destinado recursos para operación, equipos médicos e investigación. - crédito EFE/Leonardo Muñoz

Transferencias crecientes para garantizar el funcionamiento

De acuerdo con las cifras entregadas por el Ministerio, más de $313 mil millones han sido destinados exclusivamente al funcionamiento del Instituto entre agosto de 2022 y abril de 2026. Estos recursos incluyen atención especializada, gestión en salud pública y asesoría técnica.

El comportamiento de las transferencias evidencia un aumento sostenido año a año:

  • 2022: $15.713 millones
  • 2023: $54.145 millones
  • 2024: $96.539 millones
  • 2025: $101.313 millones
  • 2026 (a la fecha): $45.575 millones

Para el Gobierno, este crecimiento refleja un compromiso continuo con la recuperación financiera del Instituto y la garantía de los servicios oncológicos en el país.

Petro desaprobó la decisión del Instituto Nacional de Cancerología de suspender servicios a pacientes de Nueva EPS - crédito Colprensa
El Ministerio de Salud resaltó el respaldo financiero y la importancia de garantizar la atención oncológica. - crédito Colprensa

Inversión en investigación y modernización tecnológica

Además del financiamiento para operación, el Ejecutivo destacó inversiones adicionales en investigación e infraestructura. En ese sentido, se han gestionado cerca de $18 mil millones a través del Fondo de Investigación en Salud (FIS), orientados a promover la innovación en el control del cáncer en Colombia.

Asimismo, más de $180 millones han sido destinados al desarrollo del Convenio 286 de 2022, enfocado en impulsar proyectos científicos y tecnológicos en esta área.

En cuanto a la modernización, el Gobierno informó que se han invertido $85.668 millones en la dotación de equipos médicos, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención y fortalecer la capacidad instalada del Instituto.

Proyección a futuro: producción de medicamentos biosimilares

Dentro de la estrategia de fortalecimiento, también se contemplan recursos a mediano y largo plazo. Según el comunicado, se han proyectado $76.155 millones en vigencias futuras para la producción de medicamentos biosimilares para cáncer, en el marco del convenio 3180 de 2025.

Estos recursos cubrirán el periodo entre 2026 y 2032 y buscan reducir costos, ampliar el acceso a tratamientos y fortalecer la autonomía del sistema de salud en materia farmacéutica.

El Gobierno calificó como inaceptable que se advierta sobre una posible interrupción de servicios. - crédito @MinSaludCol/X
El Gobierno calificó como inaceptable que se advierta sobre una posible interrupción de servicios. - crédito @MinSaludCol/X

Gobierno rechaza advertencias sobre interrupción de servicios

En su pronunciamiento, el Ministerio de Salud fue enfático al señalar que, pese a las inversiones históricas realizadas, resulta inaceptable que se plantee la posibilidad de suspender servicios en el Instituto Nacional de Cancerología.

“La entidad ha sido fortalecida como nunca antes en este Gobierno”, indicó el comunicado, en el que también se subraya que existe un respaldo sostenido para su recuperación, modernización y operación.

El Ejecutivo advirtió que no se puede poner en riesgo la atención de los pacientes ni desconocer el esfuerzo público realizado, especialmente en una institución clave para la atención de enfermedades de alto costo como el cáncer.

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