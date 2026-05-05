Colombia

El Banco de la República explicó por qué el aumento de los salarios en Colombia en 2026 terminó siendo una mala noticia para el país

El Emisor presentó el Informe de Política Monetaria de abril de 2026 en el que atribuye el incremento de la política monetaria a presiones de consumo y panorama externo volátil, y advierte sobre desafíos por la fortaleza del mercado laboral y factores internacionales

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- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
El salario mínimo para 2026 en Colombia tuvo un aumento del 23,7% - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

El Banco de la República advirtió en su Informe de Política Monetaria de abril de 2026 que la inflación en Colombia, situada en 5,6% anual en marzo de 2026, se mantiene por encima de la meta oficial y podría aumentar más a lo largo del año, impulsada en parte por el incremento de los salarios y los costos laborales.

Dicho documento fue presentado una semana después de que la Junta Directiva del Emisor dejó sin movimientos la tasa de interés de política monetaria en 11,25%, con lo que confirmó su objetivo de proteger el poder adquisitivo de la población. Y es que el impacto de los salarios en la inflación, según el informe, radica en que los aumentos salariales elevaron los costos laborales y presionaron al alza los precios, lo que condiciona las decisiones de política monetaria.

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Ante esto, el Banco de la República considera que la dinámica, en combinación con un consumo robusto y un gasto público elevado, mantiene la inflación persistente y alejada del objetivo del 3%.

El Banco de la República lleva seis años sin cumplir con la meta de inflación del 3% - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
El Banco de la República lleva seis años sin cumplir con la meta de inflación del 3% - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Contexto y perspectivas sobre salarios y empleo en 2025-2026

El informe sostiene que el comportamiento salarial es un factor central en la persistencia de la inflación en Colombia. Dice que los incrementos en los salarios contribuyeron a subir los costos laborales, lo que, sumado a la solidez del consumo interno y al estímulo fiscal, continúa alimentando el aumento de los precios.

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Destacó el banco central que la economía colombiana creció 2,6% en 2025, impulsada por la alta demanda de los hogares y un mercado laboral robusto. Aunque la tasa de desempleo permanece en mínimos históricos, la creación de empleo urbano mostró señales de desaceleración al cierre del año.

Para 2026, el Banco de la República proyecta un crecimiento económico de 2,4%, con un consumo aún dinámico gracias al turismo internacional, un entorno laboral favorable y expectativas de precios elevados para el petróleo y el carbón. Pese a ello, la inversión continúa débil y algunos factores transitorios han afectado la actividad productiva, lo que modera las previsiones de crecimiento.

El informe destaca que la combinación de crecimiento salarial y bajo desempleo ha impulsado el consumo de los hogares, sosteniendo la inflación por encima de la meta aunque contribuyendo al bienestar social. No obstante, advierte sobre la necesidad de vigilancia estricta ante riesgos internos y externos.

Impacto de los salarios sobre la inflación y la toma de decisiones

La autoridad monetaria identificó una relación directa entre los incrementos salariales, los mayores costos laborales y la persistencia de la inflación. De acuerdo con el informe, la aceleración de los precios se explica por:

  • Incrementos en los costos laborales reflejados en aumentos significativos en los salarios.
  • Una actividad económica que continúa fuerte y sigue mostrando señales de excesos de gasto.
  • Mayores costos de bienes e insumos internacionales derivados de los impactos de la guerra en Medio Oriente.

Los problemas climáticos y los bloqueos viales afectaron la producción de alimentos, contribuyendo a variaciones inesperadas en los precios. El Banco de la República resaltó que, si bien algunos precios regulados como el gas, la energía y los combustibles han ofrecido cierta contención, las expectativas sobre la inflación futura siguen elevadas.

Según el informe, “lo que esperan diferentes agentes de la economía sobre la inflación futura continúa por encima del 3%”, lo que refleja una percepción sostenida entre empresarios, sindicatos y analistas respecto al riesgo de persistencia de la espiral salarios-precios. Dicha situación aumenta el desafío para la política monetaria en el corto y mediano plazo.

En respuesta, la Junta Directiva incrementó en marzo la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos (pb), por lo que la ubicó en 11,25%. El Emisor afirma que “las acciones de política monetaria permitirían que, en 2027, la inflación retome su senda de convergencia hacia la meta del 3%”.

La inflación anual en Colombia no cede y en marzo de 2026 siguió por encima del 5% - crédito Dane
La inflación anual en Colombia no cede y en marzo de 2026 siguió por encima del 5% - crédito Dane

Proyecciones y riesgos para 2026-2028: implicaciones de la evolución salarial

De cara a los próximos años, el Banco de la República incorpora en las proyecciones varios factores de riesgo que pueden incidir en la inflación y la política salarial. Advierte que la prolongación del conflicto en Medio Oriente puede provocar aumentos en los precios internacionales de la energía y los fertilizantes, así como un entorno de financiamiento menos favorable para el país.

El informe señala que la inflación podría mantenerse elevada si persisten presiones derivadas de salarios altos, problemas climáticos y ajustes en los precios de servicios regulados. También remarcó la incertidumbre sobre el impacto que puede tener el aumento del salario mínimo en la formación de precios y el empleo durante 2026.

Según las previsiones, la inflación podría alcanzar 6,4% en diciembre de 2026 y solo comenzaría a aproximarse nuevamente a la meta del 3% en 2027 y 2028, siempre que las políticas restrictivas se mantengan. El desempeño futuro estará condicionado por factores como la evolución del tipo de cambio, los precios internacionales del petróleo y el carbón, y la capacidad para moderar nuevas presiones internas y externas.

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