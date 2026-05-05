Deportes

New York Knicks vs. Philadelphia 76ers: hora y dónde ver en Colombia el juego 2 de las semifinales del Este de la NBA

El equipo neoyorquino extendió una racha histórica en el primer partido de la serie, mientras que el quinteto liderado por Joel Embiid dejó serias dudas

Guardar

Los New York Knicks dieron un golpe de autoridad en el arranque de las semifinales de la Conferencia Este tras aplastar 137-98 a los Philadelphia 76ers, en un partido que dejó claras las diferencias actuales entre ambos equipos.

Lo que se anticipaba como una serie más equilibrada producto del empujón que representó para los 76ers eliminar a Boston Celtics remontando una desventaja en la serie de 3-1 y las dudas que dejaron los neoyorquinos ante Atlanta Hawks, terminó convirtiéndose en una exhibición ofensiva del quinteto de la Gran Manzana dirigido por Mike Brown.

PUBLICIDAD

Todo bajo el liderazgo de su jugador franquicia, Jalen Brunson, que firmó 35 puntos, 27 de ellos en la primera mitad. La intensidad, el ritmo y la efectividad de los Knicks desbordaron por completo a un rival que nunca encontró respuestas.

El equipo de Nueva York no solo se quedó con el primer juego, sino que lo hizo extendiendo una marca histórica: se convirtió en el primer equipo en la historia de la NBA en ganar tres partidos consecutivos de postemporada por al menos 25 puntos de diferencia. La cifra refleja el momento dominante de una plantilla que atraviesa su mejor tramo de la temporada.

PUBLICIDAD

“Estamos jugando bien, pero esto no significa nada si no conseguimos tres victorias más”, señaló Karl-Anthony Towns luego del partido. El dominicano aportó 17 puntos, además de seis rebotes y seis asistencias en apenas 20 minutos.

El dominio colectivo fue evidente. OG Anunoby sumó 18 puntos con una efectividad casi perfecta (7 de 8 en tiros de campo), mientras que Towns y Mikal Bridges añadieron 17 unidades cada uno, en una ofensiva que cerró con un 63% de acierto en tiros de campo.

Los Knicks atraviesan una racha arrolladora: tras estar abajo 2-1 en la serie anterior contra Atlanta, han encadenado cuatro victorias consecutivas por un margen total de 135 puntos. Además, desde la temporada 1996/97 —en la que se implementaron registros detallados jugada a jugada, ningún equipo en la liga había logrado liderar tres partidos seguidos de playoffs por al menos 30 puntos.

Knicks se impuso a los 76ers en todos los aspectos del juego, y parecen haber dejado claro que buscarán dominar por completo la serie - crédito Brad Penner/Imagn Images
Knicks se impuso a los 76ers en todos los aspectos del juego, y parecen haber dejado claro que buscarán dominar por completo la serie - crédito Brad Penner/Imagn Images

El panorama es completamente distinto para los Philadelphia 76ers. El equipo mostró una versión deslucida, lejos de la intensidad que le permitió remontar su serie anterior.

Paul George fue el máximo anotador con 17 puntos, mientras que Joel Embiid tuvo una noche discreta con 14 puntos (3 de 11 en tiros de campo). Por su parte, Tyrese Maxey terminó con 13 unidades, pero sin impacto real en el desarrollo del juego.

El desgaste también aparece como un factor. Los dirigidos por Nick Nurse llegaron a este compromiso con apenas un día de descanso tras completar una exigente remontada en la ronda anterior, una situación que contrastó con la frescura de unos Knicks que resolvieron su serie previa con mayor comodidad.

“Nos estaban superando en todo: ejecución, ritmo y movimiento de balón”, reconoció el propio Nurse tras el partido.

Los nombres clave para el juego 2

Jalen Brunson fue el líder anotador y figura de los New York Knicks en el primer juego de las semifinales de Conferencia - crédito Ángel Colmenares/EFE
Jalen Brunson fue el líder anotador y figura de los New York Knicks en el primer juego de las semifinales de Conferencia - crédito Ángel Colmenares/EFE

Jalen Brunson: figura absoluta del encuentro, marcó el ritmo desde el inicio y fue determinante para abrir la diferencia desde la primera mitad. Mantener ese nivel será clave para que los Knicks vuelvan a las Finales de Conferencia luego de su aparición la temporada pasada.

OG Anunoby: el alero mostró eficiencia total en ataque, capitalizó cada oportunidad y aportó equilibrio en ambos costados de la cancha.

Joel Embiid perdió su primer duelo individual en la serie contra Karl-Anthony Towns - crédito Brad Penner/Imagn Images
Joel Embiid perdió su primer duelo individual en la serie contra Karl-Anthony Towns - crédito Brad Penner/Imagn Images

Joel Embiid: lejos de su mejor versión, condicionado por la defensa rival y sin capacidad de liderar la reacción de su equipo, el pivot fue anulado por Karl Anthony-Towns en el que se anticipaba como uno de los duelos individuales más importantes de la serie. Habrá que ver los ajustes del jugador de Nick Nurse para revertir la situación.

Paul George: el alero fue el mejor de Philadelphia en el primer partido, mostrando especial acierto en sus tiros con 17 puntos (6/11 en tiros de campo y 4/6 en triples). No alcanzó para competir lo suficiente contra la férrea defensa de los Knicks, pero es un buen síntoma que su papel en el equipo vaya siendo más destacado.

Expectativas para el juego 2

Los Knicks buscarán defender su ventaja como locales en el Madison Square Garden antes de viajar a Filadelfia - crédito Brad Penner/Imagn Images
Los Knicks buscarán defender su ventaja como locales en el Madison Square Garden antes de viajar a Filadelfia - crédito Brad Penner/Imagn Images

El segundo juego de la serie se disputará con un panorama claro: los Knicks intentarán sostener su dominio y encaminar la eliminatoria antes de viajar a Filadelfia, mientras que los 76ers están obligados a reaccionar de inmediato para evitar que la serie se descontrole.

Para el equipo de Joel Embiid será clave recuperar su nivel ofensivo y encontrar mayor fluidez en el juego colectivo, algo que encontrarán con más fiabilidad en el tiro y más ayudas para su jugador estrella en las penetraciones.

En contraste, los neoyorkinos buscarán mantener la intensidad defensiva y la precisión ofensiva que lo han convertido, hasta ahora, en uno de los equipos más dominantes de estos playoffs.

Hora y dónde ver el juego 2 entre Knicks y 76ers por las semifinales del Este de la NBA en Colombia

El segundo juego de la serie se jugará el miércoles 6 de mayo a partir de las 6:00 p. m., y podrá seguirse a través de la plataforma Disney +, o en el NBA League Pass.

Temas Relacionados

New York KnicksPhiladelphia 76ersNBA PlayoffsHora y dónde ver en ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Suárez denunció drama familiar que vive hace más de dos años: “¿Cuánto tiempo más seguirán... ?"

El futbolista colombiano lleva 881 días sin ver a sus hijos, pese a tener fallos judiciales a su favor en España. Conozca la historia completa de su batalla legal

Luis Suárez denunció drama familiar que vive hace más de dos años: “¿Cuánto tiempo más seguirán... ?"

Jermein Peña armó escándalo en Junior de Barranquilla por polémico mensaje: “Tengo la conciencia tranquila”

El defensor, señalado por la expulsión en Copa Libertadores, quedó fuera de la convocatoria contra Deportivo Pasto y la situación sería peor de lo que parece

Jermein Peña armó escándalo en Junior de Barranquilla por polémico mensaje: “Tengo la conciencia tranquila”

Dylan Borrero quiere irse de América de Cali: esta son las razones y su historia en el equipo

El mediocampista estaría viviendo sus últimos días en los Diablos Rojos tras borrar todo rastro del club en redes y pedir su salida

Dylan Borrero quiere irse de América de Cali: esta son las razones y su historia en el equipo

Santa Fe sería golpeado fuertemente en los playoffs de la Liga BetPlay: América aprovecharía lío por El Campín

El conjunto de Pablo Repetto recibirá a los escarlatas el 12 de mayo, pero apareció un problema que, por el momento, no se ha solucionado por completo

Santa Fe sería golpeado fuertemente en los playoffs de la Liga BetPlay: América aprovecharía lío por El Campín

Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, es una mina de oro para el Almería por estas bonificaciones

El colombiano no solo brilla como goleador en Portugal, también le sigue generando millones a su exequipo: casi 2 millones de euros

Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, es una mina de oro para el Almería por estas bonificaciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó la muerte de su madre: “El momento más duro de mi vida”

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó la muerte de su madre: “El momento más duro de mi vida”

Maca y Gero presentan su nuevo EP ‘Lo que queda en el aire’ y se preparan para iniciar un nuevo capítulo en su carrera

Carla Giraldo se refirió a su nueva relación sentimental con Roberto Asís: “A curar muchas heridas”

Alexa Torrex anunció que no devolverá el anillo de compromiso y así reaccionó su expareja Jhorman Toloza: “Que se lo quede”

Amparo Grisales trabajó como reportera de televisión en un mundial de fútbol: en redes divulgaron el video del desempeño de la actriz

Deportes

Luis Suárez denunció drama familiar que vive hace más de dos años: “¿Cuánto tiempo más seguirán... ?"

Luis Suárez denunció drama familiar que vive hace más de dos años: “¿Cuánto tiempo más seguirán... ?"

Jermein Peña armó escándalo en Junior de Barranquilla por polémico mensaje: “Tengo la conciencia tranquila”

Dylan Borrero quiere irse de América de Cali: esta son las razones y su historia en el equipo

Santa Fe sería golpeado fuertemente en los playoffs de la Liga BetPlay: América aprovecharía lío por El Campín

Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, es una mina de oro para el Almería por estas bonificaciones