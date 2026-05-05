New York Knicks vs. Philadelphia 76ers: hora y dónde ver en Colombia el juego 2 de las semifinales del Este de la NBA

Los New York Knicks dieron un golpe de autoridad en el arranque de las semifinales de la Conferencia Este tras aplastar 137-98 a los Philadelphia 76ers, en un partido que dejó claras las diferencias actuales entre ambos equipos.

Lo que se anticipaba como una serie más equilibrada producto del empujón que representó para los 76ers eliminar a Boston Celtics remontando una desventaja en la serie de 3-1 y las dudas que dejaron los neoyorquinos ante Atlanta Hawks, terminó convirtiéndose en una exhibición ofensiva del quinteto de la Gran Manzana dirigido por Mike Brown.

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Todo bajo el liderazgo de su jugador franquicia, Jalen Brunson, que firmó 35 puntos, 27 de ellos en la primera mitad. La intensidad, el ritmo y la efectividad de los Knicks desbordaron por completo a un rival que nunca encontró respuestas.

El equipo de Nueva York no solo se quedó con el primer juego, sino que lo hizo extendiendo una marca histórica: se convirtió en el primer equipo en la historia de la NBA en ganar tres partidos consecutivos de postemporada por al menos 25 puntos de diferencia. La cifra refleja el momento dominante de una plantilla que atraviesa su mejor tramo de la temporada.

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“Estamos jugando bien, pero esto no significa nada si no conseguimos tres victorias más”, señaló Karl-Anthony Towns luego del partido. El dominicano aportó 17 puntos, además de seis rebotes y seis asistencias en apenas 20 minutos.

El dominio colectivo fue evidente. OG Anunoby sumó 18 puntos con una efectividad casi perfecta (7 de 8 en tiros de campo), mientras que Towns y Mikal Bridges añadieron 17 unidades cada uno, en una ofensiva que cerró con un 63% de acierto en tiros de campo.

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Los Knicks atraviesan una racha arrolladora: tras estar abajo 2-1 en la serie anterior contra Atlanta, han encadenado cuatro victorias consecutivas por un margen total de 135 puntos. Además, desde la temporada 1996/97 —en la que se implementaron registros detallados jugada a jugada, ningún equipo en la liga había logrado liderar tres partidos seguidos de playoffs por al menos 30 puntos.

Knicks se impuso a los 76ers en todos los aspectos del juego, y parecen haber dejado claro que buscarán dominar por completo la serie - crédito Brad Penner/Imagn Images

El panorama es completamente distinto para los Philadelphia 76ers. El equipo mostró una versión deslucida, lejos de la intensidad que le permitió remontar su serie anterior.

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Paul George fue el máximo anotador con 17 puntos, mientras que Joel Embiid tuvo una noche discreta con 14 puntos (3 de 11 en tiros de campo). Por su parte, Tyrese Maxey terminó con 13 unidades, pero sin impacto real en el desarrollo del juego.

El desgaste también aparece como un factor. Los dirigidos por Nick Nurse llegaron a este compromiso con apenas un día de descanso tras completar una exigente remontada en la ronda anterior, una situación que contrastó con la frescura de unos Knicks que resolvieron su serie previa con mayor comodidad.

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“Nos estaban superando en todo: ejecución, ritmo y movimiento de balón”, reconoció el propio Nurse tras el partido.

Los nombres clave para el juego 2

Jalen Brunson fue el líder anotador y figura de los New York Knicks en el primer juego de las semifinales de Conferencia - crédito Ángel Colmenares/EFE

Jalen Brunson: figura absoluta del encuentro, marcó el ritmo desde el inicio y fue determinante para abrir la diferencia desde la primera mitad. Mantener ese nivel será clave para que los Knicks vuelvan a las Finales de Conferencia luego de su aparición la temporada pasada.

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OG Anunoby: el alero mostró eficiencia total en ataque, capitalizó cada oportunidad y aportó equilibrio en ambos costados de la cancha.

Joel Embiid perdió su primer duelo individual en la serie contra Karl-Anthony Towns - crédito Brad Penner/Imagn Images

Joel Embiid: lejos de su mejor versión, condicionado por la defensa rival y sin capacidad de liderar la reacción de su equipo, el pivot fue anulado por Karl Anthony-Towns en el que se anticipaba como uno de los duelos individuales más importantes de la serie. Habrá que ver los ajustes del jugador de Nick Nurse para revertir la situación.

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Paul George: el alero fue el mejor de Philadelphia en el primer partido, mostrando especial acierto en sus tiros con 17 puntos (6/11 en tiros de campo y 4/6 en triples). No alcanzó para competir lo suficiente contra la férrea defensa de los Knicks, pero es un buen síntoma que su papel en el equipo vaya siendo más destacado.

Expectativas para el juego 2

Los Knicks buscarán defender su ventaja como locales en el Madison Square Garden antes de viajar a Filadelfia - crédito Brad Penner/Imagn Images

El segundo juego de la serie se disputará con un panorama claro: los Knicks intentarán sostener su dominio y encaminar la eliminatoria antes de viajar a Filadelfia, mientras que los 76ers están obligados a reaccionar de inmediato para evitar que la serie se descontrole.

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Para el equipo de Joel Embiid será clave recuperar su nivel ofensivo y encontrar mayor fluidez en el juego colectivo, algo que encontrarán con más fiabilidad en el tiro y más ayudas para su jugador estrella en las penetraciones.

En contraste, los neoyorkinos buscarán mantener la intensidad defensiva y la precisión ofensiva que lo han convertido, hasta ahora, en uno de los equipos más dominantes de estos playoffs.

Hora y dónde ver el juego 2 entre Knicks y 76ers por las semifinales del Este de la NBA en Colombia

El segundo juego de la serie se jugará el miércoles 6 de mayo a partir de las 6:00 p. m., y podrá seguirse a través de la plataforma Disney +, o en el NBA League Pass.