Colombia

Descubren desguazadero de patinetas en pleno centro de Bogotá y destapan red que alimenta el mercado ilegal

El operativo dejó capturas, decenas de vehículos desarmados y evidencia de cómo operan estos puntos clave para mover piezas robadas sin dejar rastro

Guardar
La Policía desmanteló un taller clandestino de despiece de patinetas eléctricas en el barrio Las Nieves, Santa Fe, Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
La Policía desmanteló un taller clandestino de despiece de patinetas eléctricas en el barrio Las Nieves, Santa Fe, Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Las piezas estaban apiladas, separadas con cuidado y listas para salir al mercado. Motores por un lado, estructuras por otro. Nada parecía improvisado. Lo que a simple vista podría pasar como un taller más en el centro de Bogotá, en realidad escondía una operación que alimentaba el mercado ilegal de patinetas eléctricas.

El hallazgo se dio en medio de un operativo de la Policía en el barrio Las Nieves, en la localidad de Santa Fe. La intervención no fue casual, vecinos de la zona ya habían reportado movimientos inusuales en el lugar, lo que despertó la atención de las autoridades. Al ingresar, los uniformados se encontraron con un escenario que confirmaba las sospechas.

PUBLICIDAD

El operativo permitió incautar 40 patinetas desarmadas y 21 motores, confirmando la existencia de una red de comercialización ilegal - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
El operativo permitió incautar 40 patinetas desarmadas y 21 motores, confirmando la existencia de una red de comercialización ilegal - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

En el interior del establecimiento había decenas de partes de patinetas eléctricas que habían sido desarmadas. La escena evidenciaba un patrón claro: los vehículos llegaban completos y salían convertidos en piezas listas para ser vendidas por separado, una práctica que dificulta rastrear su origen.

Durante el procedimiento, la Policía incautó 40 patinetas desarmadas, de las cuales cinco tenían reporte de hurto. A esto se sumaron 21 motores. Cuando los uniformados solicitaron los documentos que acreditaran la procedencia de los elementos, los responsables del lugar no pudieron presentar facturas ni ningún tipo de soporte legal.

PUBLICIDAD

El operativo dejó dos personas capturadas en flagrancia por el delito de receptación. Además, el establecimiento fue sancionado con la suspensión temporal de su actividad económica por 10 días, una medida aplicada en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Las verificaciones posteriores también arrojaron otro dato relevante, uno de los detenidos ya tenía antecedentes judiciales por hurto calificado y lesiones personales. Este historial refuerza la hipótesis de que el lugar no era un negocio aislado, sino parte de una cadena más amplia de comercialización ilegal.

De acuerdo con la información recopilada por la Policía, el taller operaba como un punto estratégico de despiece. Allí, las patinetas eran desarmadas cuidadosamente y sus componentes vendidos por separado. Este método permite que las piezas circulen sin levantar sospechas, complicando la identificación de los objetos robados y reduciendo las posibilidades de recuperación.

Cinco de las patinetas recuperadas tenían reporte de hurto, lo que evidencia la relación directa del taller con el robo de estos vehículos - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Cinco de las patinetas recuperadas tenían reporte de hurto, lo que evidencia la relación directa del taller con el robo de estos vehículos - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El caso vuelve a poner sobre la mesa un fenómeno que ha venido creciendo en la capital. El hurto de patinetas eléctricas, junto con el de bicicletas eléctricas, se ha consolidado como una modalidad delictiva en expansión, impulsada en parte por el aumento en el uso de estos medios de transporte.

Las cifras lo reflejan. Según datos de la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana, durante 2025 se registraron más de 1.200 denuncias por hurto de patinetas y bicicletas eléctricas en Bogotá. Las localidades con mayor incidencia son Santa Fe, Chapinero y Teusaquillo, zonas donde la movilidad en estos vehículos es cada vez más común.

Las autoridades advirtieron que buena parte de estos robos terminan en circuitos ilegales como el desmantelamiento. Al vender las piezas por separado, los delincuentes logran evadir controles y dificultar el rastreo, lo que termina afectando directamente a las víctimas y a los procesos de investigación. Además, genera pérdidas económicas considerables para propietarios, aseguradoras y talleres autorizados.

Cada vez más aumentan los usuarios que optan por movilizarse con patinetas eléctricas, también conocidas como 'scooters' - crédito Diego Pineda / Colprensa
Las autoridades capturaron en flagrancia a dos personas por el delito de receptación y suspendieron la actividad económica del establecimiento por 10 días - crédito Diego Pineda / Colprensa

Este tipo de operativos, explican desde la Policía, buscan atacar no solo el hurto en sí, sino las redes que permiten que estos delitos sigan siendo rentables. Identificar y desarticular estos puntos de despiece se ha convertido en una prioridad para frenar la cadena de comercialización ilegal.

Mientras tanto, el caso de Las Nieves deja en evidencia cómo, detrás de fachadas aparentemente normales, pueden operar estructuras que sostienen economías clandestinas. También revela el papel clave de las denuncias ciudadanas, que en esta ocasión fueron determinantes para destapar lo que ocurría puertas adentro.

Temas Relacionados

Robos patinetas eléctricasRobos en BogotáPolicia de BogotáColombia-NoticiasPatinetas en Bogotá

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Las cafeteras quieren asegurar su cupo al Mundial de Brasil 2027 de manera directa y solo un triunfo garantizará su cuarta clasificación en toda la historia

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Por qué la inteligencia artificial ya está en las mochilas escolares: cambio del 100% en aulas

Las familias pueden aprovechar herramientas modernas que facilitan el aprendizaje y optimizan tareas diarias, según AMD Colombia

Por qué la inteligencia artificial ya está en las mochilas escolares: cambio del 100% en aulas

Costilla Fest en Bogotá: cinco días de festival gastronómico con un corte de un metro como protagonista

La celebración culinaria presenta un corte inédito en el país, acompañado de diferentes preparaciones y actividades, con el objetivo de crear un espacio donde la comida y la convivencia sean el centro de la experiencia durante cinco días

Costilla Fest en Bogotá: cinco días de festival gastronómico con un corte de un metro como protagonista

María José Pizarro rechazó la coacción al voto y lanzó advertencia: “Ni la presión, el miedo o la violencia van a definir los resultados”

Desde el Pacto Histórico, la senadora rafirmó que no se tolerará ningún tipo de presión electoral y que el voto debe ejercerse de manera libre y sin intimidaciones, tanto para su campaña como para otras candidaturas

María José Pizarro rechazó la coacción al voto y lanzó advertencia: “Ni la presión, el miedo o la violencia van a definir los resultados”

Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”

La famosa sorprendió con sus declaraciones sobre la importancia de priorizar el bienestar personal y tomar sus propias decisiones sin tener en cuenta las presiones externas, típicas en la vida de las mujeres

Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”

Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó la muerte de su madre: “El momento más duro de mi vida”

Maca y Gero presentan su nuevo EP ‘Lo que queda en el aire’ y se preparan para iniciar un nuevo capítulo en su carrera

Carla Giraldo se refirió a su nueva relación sentimental con Roberto Asís: “A curar muchas heridas”

Alexa Torrex anunció que no devolverá el anillo de compromiso y así reaccionó su expareja Jhorman Toloza: “Que se lo quede”

Deportes

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

New York Knicks vs. Philadelphia 76ers: hora y dónde ver en Colombia el juego 2 de las semifinales del Este de la NBA

Luis Suárez denunció drama familiar que vive hace más de dos años: “¿Cuánto tiempo más seguirán... ?"

Jermein Peña armó escándalo en Junior de Barranquilla por polémico mensaje: “Tengo la conciencia tranquila”

Dylan Borrero quiere irse de América de Cali: esta son las razones y su historia en el equipo