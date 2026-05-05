Descubren desguazadero de patinetas en pleno centro de Bogotá y destapan red que alimenta el mercado ilegal

La Policía desmanteló un taller clandestino de despiece de patinetas eléctricas en el barrio Las Nieves, Santa Fe, Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Las piezas estaban apiladas, separadas con cuidado y listas para salir al mercado. Motores por un lado, estructuras por otro. Nada parecía improvisado. Lo que a simple vista podría pasar como un taller más en el centro de Bogotá, en realidad escondía una operación que alimentaba el mercado ilegal de patinetas eléctricas.

El hallazgo se dio en medio de un operativo de la Policía en el barrio Las Nieves, en la localidad de Santa Fe. La intervención no fue casual, vecinos de la zona ya habían reportado movimientos inusuales en el lugar, lo que despertó la atención de las autoridades. Al ingresar, los uniformados se encontraron con un escenario que confirmaba las sospechas.

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El operativo permitió incautar 40 patinetas desarmadas y 21 motores, confirmando la existencia de una red de comercialización ilegal - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

En el interior del establecimiento había decenas de partes de patinetas eléctricas que habían sido desarmadas. La escena evidenciaba un patrón claro: los vehículos llegaban completos y salían convertidos en piezas listas para ser vendidas por separado, una práctica que dificulta rastrear su origen.

Durante el procedimiento, la Policía incautó 40 patinetas desarmadas, de las cuales cinco tenían reporte de hurto. A esto se sumaron 21 motores. Cuando los uniformados solicitaron los documentos que acreditaran la procedencia de los elementos, los responsables del lugar no pudieron presentar facturas ni ningún tipo de soporte legal.

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El operativo dejó dos personas capturadas en flagrancia por el delito de receptación. Además, el establecimiento fue sancionado con la suspensión temporal de su actividad económica por 10 días, una medida aplicada en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Las verificaciones posteriores también arrojaron otro dato relevante, uno de los detenidos ya tenía antecedentes judiciales por hurto calificado y lesiones personales. Este historial refuerza la hipótesis de que el lugar no era un negocio aislado, sino parte de una cadena más amplia de comercialización ilegal.

De acuerdo con la información recopilada por la Policía, el taller operaba como un punto estratégico de despiece. Allí, las patinetas eran desarmadas cuidadosamente y sus componentes vendidos por separado. Este método permite que las piezas circulen sin levantar sospechas, complicando la identificación de los objetos robados y reduciendo las posibilidades de recuperación.

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Cinco de las patinetas recuperadas tenían reporte de hurto, lo que evidencia la relación directa del taller con el robo de estos vehículos - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El caso vuelve a poner sobre la mesa un fenómeno que ha venido creciendo en la capital. El hurto de patinetas eléctricas, junto con el de bicicletas eléctricas, se ha consolidado como una modalidad delictiva en expansión, impulsada en parte por el aumento en el uso de estos medios de transporte.

Las cifras lo reflejan. Según datos de la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana, durante 2025 se registraron más de 1.200 denuncias por hurto de patinetas y bicicletas eléctricas en Bogotá. Las localidades con mayor incidencia son Santa Fe, Chapinero y Teusaquillo, zonas donde la movilidad en estos vehículos es cada vez más común.

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Las autoridades advirtieron que buena parte de estos robos terminan en circuitos ilegales como el desmantelamiento. Al vender las piezas por separado, los delincuentes logran evadir controles y dificultar el rastreo, lo que termina afectando directamente a las víctimas y a los procesos de investigación. Además, genera pérdidas económicas considerables para propietarios, aseguradoras y talleres autorizados.

Las autoridades capturaron en flagrancia a dos personas por el delito de receptación y suspendieron la actividad económica del establecimiento por 10 días - crédito Diego Pineda / Colprensa

Este tipo de operativos, explican desde la Policía, buscan atacar no solo el hurto en sí, sino las redes que permiten que estos delitos sigan siendo rentables. Identificar y desarticular estos puntos de despiece se ha convertido en una prioridad para frenar la cadena de comercialización ilegal.

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Mientras tanto, el caso de Las Nieves deja en evidencia cómo, detrás de fachadas aparentemente normales, pueden operar estructuras que sostienen economías clandestinas. También revela el papel clave de las denuncias ciudadanas, que en esta ocasión fueron determinantes para destapar lo que ocurría puertas adentro.