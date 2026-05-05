Colombia

Costilla Fest en Bogotá: cinco días de festival gastronómico con un corte de un metro como protagonista

La celebración culinaria presenta un corte inédito en el país, acompañado de diferentes preparaciones y actividades, con el objetivo de crear un espacio donde la comida y la convivencia sean el centro de la experiencia durante cinco días

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Del 11 al 15 de mayo, la Zona Rosa de Bogotá será el epicentro de la experiencia culinaria Costilla Fest para los amantes de la carne - crédito Costilla Fest
Del 11 al 15 de mayo, la Zona Rosa de Bogotá será el epicentro de la experiencia culinaria Costilla Fest para los amantes de la carne - crédito Costilla Fest

Bogotá se prepara para recibir un evento gastronómico sin precedentes: el Costilla Fest, una celebración dedicada a uno de los platos más populares y apreciados de la cocina local y global.

Del 11 al 15 de mayo, los amantes de la buena mesa tendrán cinco días para disfrutar de racks de costilla acompañados de bebida y postre por $60.000, así como de la novedad que promete convertirse en el centro de todas las miradas: la costilla de un metro, la más grande de Colombia servida en un solo plato.

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La cita será en la Zona Rosa de Bogotá, específicamente en la calle 81 #11-44, donde desde el mediodía y hasta las 7:00 p. m., cada jornada ofrecerá una experiencia culinaria diseñada para compartir y celebrar. Este festival invita a transformar cada comida en un evento especial, con una propuesta pensada para quienes buscan algo más que un almuerzo o una cena.

Un metro de costilla: la gran atracción

La estrella de esta edición es, sin duda, la costilla de un metro: un corte imponente que desafía los límites de lo tradicional y se presenta como un reto ideal para grupos de amigos y familias. Esta preparación, inédita en el país, busca que cada reunión sea memorable, llevando a la mesa no solo cantidad, sino también calidad y sabor en cada bocado.

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La costilla de un metro se presenta como la gran estrella del festival, desafiando lo tradicional en la gastronomía de Colombia - crédito Costilla Fest
La costilla de un metro se presenta como la gran estrella del festival, desafiando lo tradicional en la gastronomía de Colombia - crédito Costilla Fest

El Combo Costilla Fest incluye, además del generoso rack, una bebida y un postre, completando un menú pensado para satisfacer todos los sentidos. Las tardes estarán animadas por happy hour en cervezas y cócteles, ideal para quienes desean acompañar la comida con un brindis y prolongar la conversación. La experiencia se completa con música en vivo y una selección de salsas BBQ artesanales, permitiendo a los asistentes experimentar con diferentes sabores y texturas.

Técnicas y secretos de la costilla perfecta

Detrás de cada costilla servida en el festival hay un proceso culinario que prioriza la suavidad y la intensidad del sabor. La preparación tradicional en Colombia parte de la selección de un corte tierno, que se cocina lentamente para lograr que la carne se desprenda del hueso. El proceso inicia retirando la membrana blanca, seguido de una cocción prolongada en agua o cerveza con ajo, cebolla, sal y especias como comino y orégano. Este paso puede durar entre 45 minutos y una hora, dependiendo del método utilizado.

Las técnicas de cocción tradicional a fuego lento aseguran costillas suaves y jugosas, con toques de ajo, cebolla y especias locales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las técnicas de cocción tradicional a fuego lento aseguran costillas suaves y jugosas, con toques de ajo, cebolla y especias locales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una vez ablandadas, las costillas pasan al sartén o wok para ser doradas y glaseadas con salsa BBQ, miel o panela, ajo y mostaza, permitiendo que la superficie se caramelice y concentre los aromas. Finalmente, se dejan reposar a fuego bajo hasta que la salsa se reduce y cada costilla alcanza la textura ideal.

El festival contará con preparaciones que exploran diversas técnicas, desde el uso de parrilla y horno, hasta el ahumador, para quienes buscan un perfil de sabor más profundo. Las costillas a la parrilla se benefician del ahumado natural y el calor indirecto, mientras que el horno permite un control preciso de la cocción, envolviendo los cortes en papel aluminio a baja temperatura para ablandar el colágeno y acentuar el sabor con un toque final de grill.

Más que comida: ambiente y experiencia

El Costilla Fest no solo es un homenaje al sabor, también a la experiencia de compartir. El ambiente está pensado para que cada grupo encuentre espacio para celebrar y disfrutar sin afán, con detalles que sorprenden en la mesa y un servicio atento a cada visitante. La música en vivo marca el ritmo diario y las salsas BBQ artesanales permiten personalizar cada bocado, haciendo de cada comida un momento inolvidable.

El menú especial del Costilla Fest incluye racks de costilla, bebida y postre por $60.000, pensado para compartir entre amigos y familias - crédito Costilla Fest
El menú especial del Costilla Fest incluye racks de costilla, bebida y postre por $60.000, pensado para compartir entre amigos y familias - crédito Costilla Fest

La elección de acompañamientos, como papa criolla, yuca frita, plátano maduro o mazorca, aporta un toque local y completa la propuesta gastronómica. La flexibilidad en la selección de preparaciones y la posibilidad de experimentar con diferentes técnicas garantizan que cada visitante encuentre su versión preferida de la costilla.

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