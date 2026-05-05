María José Pizarro rechazó la coacción al voto y lanzó advertencia: “Ni la presión, el miedo o la violencia van a definir los resultados”

La senadora rechazó cualquier tipo de presión o interferencia de grupos armados en el proceso electoral, ya sea a favor o en contra de la campaña - crédito @PizarroMariaJo/X

La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico y jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda, fijó posición pública frente a cualquier señalamiento sobre presión electoral. Por medio de un mensaje en redes sociales, rechazó de forma categórica la posibilidad de coacción al voto dentro del proceso político que acompaña.

La congresista sostuvo que la campaña presidencial mantiene una línea clara de respeto por la decisión ciudadana. En su post, insistió en que la elección debe permanecer libre, sin presiones externas ni factores de intimidación que alteren la voluntad de los votantes.

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Las declaraciones también abordaron la presencia de actores armados y la urgencia de proteger el proceso electoral, tras advertencias desde la oposición. Desde el equipo político de Cepeda, la posición busca mantener la competencia democrática al margen de cualquier presión o intervención ilegal para las elecciones de primera vuelta presidencial, fechada para el 31 de mayo.

María José Pizarro insistió que tanto para ella como para el Pacto Histórico el voto libre es un principio fundamental - crédito @PizarroMariaJo/X

En su cuenta de la red social X, Pizarro escribió: “Desde nuestra campaña presidencial con @IvanCepedaCast, el @PactoCol y la Alianza por la Vida no toleramos ningún tipo de coacción al voto ni constreñimiento al elector, venga de donde venga (sic)”.

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En el mismo mensaje agregó una advertencia sobre el clima electoral: “En Colombia ni la presión, el miedo o la violencia van a definir los resultados. La decisión del pueblo es libre y soberana, y la vamos a defender con contundencia”.

“Ni las armas ni las amenazas van a reemplazar la voluntad ciudadana. Toda información debe y será entregada a las autoridades para su investigación y sanción”, escribió, al referirse a eventuales denuncias que surjan durante el proceso.

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María José Pizarro insistió en que la campaña de Iván Cepeda, el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida no aceptan ningún tipo de constreñimiento al elector - crédito @PizarroMariaJo/X

En paralelo, Pizarro compartió un video en el que reiteró la posición del equipo de campaña. Allí mencionó que el candidato Iván Cepeda difundió un comunicado donde rechazó cualquier presión sobre su candidatura o sobre la participación electoral en el país.

“Queremos dejar absolutamente claro que ni Iván Cepeda, ni la campaña presidencial, ni el Pacto Histórico, ni la Alianza por la Vida actuaremos ni conectaremos de manera alguna con este tipo de acciones por parte de grupos armados al margen de la ley”, señaló la congresista petrista en su video.

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El pronunciamiento cerró con un llamado amplio a la sociedad, por lo que María José Pizarro afirmó que este tipo de hechos debe recibir rechazo generalizado y que la ciudadanía tiene derecho a participar en las elecciones de manera libre, con decisión informada y sin condicionamientos.

María José Pizarro fijó posición frente a señalamientos sobre presuntas presiones al voto en medio de la campaña presidencial - crédito María José Pizarro/Facebook

“Esto debe ser rechazado con contundencia por toda la sociedad colombiana. Los electores, los colombianos y las colombianas tienen derecho a salir a votar de manera libre y consciente el próximo 31 de mayo”, señaló la congresista.

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Este es el comunicado de Iván Cepeda al que se refirió la senadora María José Pizarro

El candidato presidencial Iván Cepeda hizo público un pronunciamiento en el que reiteró su rechazo a cualquier forma de presión sobre el electorado y alertó sobre denuncias relacionadas con interferencias en zonas del país.

Desde el inicio de su aspiración, recordó, estableció que su campaña se regiría por principios de “austeridad, respeto, transparencia y ética”, los cuales afirmó haber cumplido de manera estricta.

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Cepeda rechazó de manera categórica cualquier intento de constreñimiento al elector y advirtió que tales prácticas atentan contra el marco legal colombiano - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda señaló que recibió reportes de organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo. Esa información, indicó, será entregada a las autoridades competentes; según el comunicado, se trataría de presiones ejercidas por grupos armados para influir en la decisión de los votantes.

“Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector” escribió y añadió que rechaza también cualquier intento de favorecer su campaña mediante amenazas o restricciones a la actividad política en los territorios.

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El aspirante sostuvo que ni su campaña, ni el Pacto Histórico, ni la Alianza por la Vida aceptan este tipo de acciones: “Los responsables deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley”.

Cepeda exigió garantías para que la voluntad popular se exprese libremente, sin interferencias armadas, en los comicios del 31 de mayo - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda también envió un mensaje directo a los grupos armados: “No aceptaré, bajo ninguna circunstancia, interferencias o condicionamientos que afecten el ejercicio libre del voto”.

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