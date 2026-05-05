Colombia

María José Pizarro rechazó la coacción al voto y lanzó advertencia: “Ni la presión, el miedo o la violencia van a definir los resultados”

Desde el Pacto Histórico, la senadora rafirmó que no se tolerará ningún tipo de presión electoral y que el voto debe ejercerse de manera libre y sin intimidaciones, tanto para su campaña como para otras candidaturas

Guardar
La senadora rechazó cualquier tipo de presión o interferencia de grupos armados en el proceso electoral, ya sea a favor o en contra de la campaña - crédito @PizarroMariaJo/X

La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico y jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda, fijó posición pública frente a cualquier señalamiento sobre presión electoral. Por medio de un mensaje en redes sociales, rechazó de forma categórica la posibilidad de coacción al voto dentro del proceso político que acompaña.

La congresista sostuvo que la campaña presidencial mantiene una línea clara de respeto por la decisión ciudadana. En su post, insistió en que la elección debe permanecer libre, sin presiones externas ni factores de intimidación que alteren la voluntad de los votantes.

PUBLICIDAD

Las declaraciones también abordaron la presencia de actores armados y la urgencia de proteger el proceso electoral, tras advertencias desde la oposición. Desde el equipo político de Cepeda, la posición busca mantener la competencia democrática al margen de cualquier presión o intervención ilegal para las elecciones de primera vuelta presidencial, fechada para el 31 de mayo.

La senadora María José Pizarro destacó a Iván Cepeda como el candidato presidencial impulsado por el Pacto Histórico - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro insistió que tanto para ella como para el Pacto Histórico el voto libre es un principio fundamental - crédito @PizarroMariaJo/X

En su cuenta de la red social X, Pizarro escribió: “Desde nuestra campaña presidencial con @IvanCepedaCast, el @PactoCol y la Alianza por la Vida no toleramos ningún tipo de coacción al voto ni constreñimiento al elector, venga de donde venga (sic)”.

PUBLICIDAD

En el mismo mensaje agregó una advertencia sobre el clima electoral: “En Colombia ni la presión, el miedo o la violencia van a definir los resultados. La decisión del pueblo es libre y soberana, y la vamos a defender con contundencia”.

“Ni las armas ni las amenazas van a reemplazar la voluntad ciudadana. Toda información debe y será entregada a las autoridades para su investigación y sanción”, escribió, al referirse a eventuales denuncias que surjan durante el proceso.

María José Pizarro insistió en que la campaña de Iván Cepeda, el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida no aceptan ningún tipo de constreñimiento al elector - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro insistió en que la campaña de Iván Cepeda, el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida no aceptan ningún tipo de constreñimiento al elector - crédito @PizarroMariaJo/X

En paralelo, Pizarro compartió un video en el que reiteró la posición del equipo de campaña. Allí mencionó que el candidato Iván Cepeda difundió un comunicado donde rechazó cualquier presión sobre su candidatura o sobre la participación electoral en el país.

“Queremos dejar absolutamente claro que ni Iván Cepeda, ni la campaña presidencial, ni el Pacto Histórico, ni la Alianza por la Vida actuaremos ni conectaremos de manera alguna con este tipo de acciones por parte de grupos armados al margen de la ley”, señaló la congresista petrista en su video.

El pronunciamiento cerró con un llamado amplio a la sociedad, por lo que María José Pizarro afirmó que este tipo de hechos debe recibir rechazo generalizado y que la ciudadanía tiene derecho a participar en las elecciones de manera libre, con decisión informada y sin condicionamientos.

María José Pizarro fijó posición frente a señalamientos sobre presuntas presiones al voto en medio de la campaña presidencial - crédito María José Pizarro/Facebook
María José Pizarro fijó posición frente a señalamientos sobre presuntas presiones al voto en medio de la campaña presidencial - crédito María José Pizarro/Facebook

“Esto debe ser rechazado con contundencia por toda la sociedad colombiana. Los electores, los colombianos y las colombianas tienen derecho a salir a votar de manera libre y consciente el próximo 31 de mayo”, señaló la congresista.

Este es el comunicado de Iván Cepeda al que se refirió la senadora María José Pizarro

El candidato presidencial Iván Cepeda hizo público un pronunciamiento en el que reiteró su rechazo a cualquier forma de presión sobre el electorado y alertó sobre denuncias relacionadas con interferencias en zonas del país.

Desde el inicio de su aspiración, recordó, estableció que su campaña se regiría por principios de “austeridad, respeto, transparencia y ética”, los cuales afirmó haber cumplido de manera estricta.

Cepeda rechazó de manera categórica cualquier intento de constreñimiento al elector y advirtió que tales prácticas atentan contra el marco legal colombiano - crédito prensa Iván Cepeda
Cepeda rechazó de manera categórica cualquier intento de constreñimiento al elector y advirtió que tales prácticas atentan contra el marco legal colombiano - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda señaló que recibió reportes de organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo. Esa información, indicó, será entregada a las autoridades competentes; según el comunicado, se trataría de presiones ejercidas por grupos armados para influir en la decisión de los votantes.

“Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector” escribió y añadió que rechaza también cualquier intento de favorecer su campaña mediante amenazas o restricciones a la actividad política en los territorios.

El aspirante sostuvo que ni su campaña, ni el Pacto Histórico, ni la Alianza por la Vida aceptan este tipo de acciones: “Los responsables deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley”.

Cepeda exigió garantías para que la voluntad popular se exprese libremente, sin interferencias armadas, en los comicios del 31 de mayo - crédito prensa Iván Cepeda
Cepeda exigió garantías para que la voluntad popular se exprese libremente, sin interferencias armadas, en los comicios del 31 de mayo - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda también envió un mensaje directo a los grupos armados: “No aceptaré, bajo ninguna circunstancia, interferencias o condicionamientos que afecten el ejercicio libre del voto”.

Temas Relacionados

María José PizarroPacto HistóricoIván Cepeda31 de mayoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Descubren desguazadero de patinetas en pleno centro de Bogotá y destapan red que alimenta el mercado ilegal

El operativo dejó capturas, decenas de vehículos desarmados y evidencia de cómo operan estos puntos clave para mover piezas robadas sin dejar rastro

Descubren desguazadero de patinetas en pleno centro de Bogotá y destapan red que alimenta el mercado ilegal

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Las cafeteras quieren asegurar su cupo al Mundial de Brasil 2027 de manera directa y solo un triunfo garantizará su cuarta clasificación en toda la historia

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Por qué la inteligencia artificial ya está en las mochilas escolares: cambio del 100% en aulas

Las familias pueden aprovechar herramientas modernas que facilitan el aprendizaje y optimizan tareas diarias, según AMD Colombia

Por qué la inteligencia artificial ya está en las mochilas escolares: cambio del 100% en aulas

Costilla Fest en Bogotá: cinco días de festival gastronómico con un corte de un metro como protagonista

La celebración culinaria presenta un corte inédito en el país, acompañado de diferentes preparaciones y actividades, con el objetivo de crear un espacio donde la comida y la convivencia sean el centro de la experiencia durante cinco días

Costilla Fest en Bogotá: cinco días de festival gastronómico con un corte de un metro como protagonista

Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”

La famosa sorprendió con sus declaraciones sobre la importancia de priorizar el bienestar personal y tomar sus propias decisiones sin tener en cuenta las presiones externas, típicas en la vida de las mujeres

Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”

Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó la muerte de su madre: “El momento más duro de mi vida”

Maca y Gero presentan su nuevo EP ‘Lo que queda en el aire’ y se preparan para iniciar un nuevo capítulo en su carrera

Carla Giraldo se refirió a su nueva relación sentimental con Roberto Asís: “A curar muchas heridas”

Alexa Torrex anunció que no devolverá el anillo de compromiso y así reaccionó su expareja Jhorman Toloza: “Que se lo quede”

Deportes

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

New York Knicks vs. Philadelphia 76ers: hora y dónde ver en Colombia el juego 2 de las semifinales del Este de la NBA

Luis Suárez denunció drama familiar que vive hace más de dos años: “¿Cuánto tiempo más seguirán... ?"

Jermein Peña armó escándalo en Junior de Barranquilla por polémico mensaje: “Tengo la conciencia tranquila”

Dylan Borrero quiere irse de América de Cali: esta son las razones y su historia en el equipo