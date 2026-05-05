Luis Suárez denunció drama familiar que vive hace más de dos años: “¿Cuánto tiempo más seguirán... ?"

Luis Javier Suárez denunció a través de su cuenta de Instagram que no le permiten ver a sus hijos - crédito @luissuarez.26/Instagram

El delantero colombiano Luis Javier Suárez vuelve a estar en el centro de la conversación pública, no solo por su rendimiento deportivo en Europa, sino por una compleja situación personal que decidió hacer pública a través de sus redes sociales. En un comunicado oficial, el samario expuso el difícil proceso judicial que atraviesa en España y que, según sus palabras, lo ha mantenido alejado de sus hijos durante más de dos años.

El atacante aseguró que lleva 881 días, cerca de dos años y medio, sin poder ver a sus tres hijos mayores, a pesar de contar con fallos judiciales favorables. En su declaración, el futbolista enfatiza que ha ganado en repetidas ocasiones en los tribunales, pero que dichas decisiones no se han materializado en la práctica. Según relata, existe un incumplimiento reiterado del régimen de visitas por parte de la madre de los menores, lo que ha derivado en una “ausencia forzada” y un desgaste emocional significativo.

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El caso ha tenido avances recientes en la justicia española. De acuerdo con lo expuesto por el jugador, la Audiencia Provincial de Granada ratificó el archivo de una causa penal por presuntos malos tratos hacia sus hijos. En dicha resolución, se señalan contradicciones en la versión de la denunciante, destacando que no resulta coherente alegar episodios graves de maltrato y, al mismo tiempo, haber aceptado previamente un régimen de visitas que permitía el contacto entre padre e hijos.

Además, en el ámbito civil, otro fallo judicial habría sido contundente al reconocer que la madre incumplió de forma reiterada las visitas, impidiendo la relación entre Suárez y sus hijos durante largos periodos. Según el comunicado, esta incomunicación se habría extendido por más de un año, sin respaldo judicial.

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El delantero fue enfático en señalar que la situación no solo vulnera sus derechos como padre, sino que también afecta directamente el bienestar emocional de los menores. “No pido nada extraordinario, solo ejercer un derecho básico: estar con mis hijos”, expresó.

Este es el comunicado completo de Luis Javier Suárez en el que denuncia que no le dejan ver a sus hijos - crédito @luissuarez.26/Instagram

Antecedentes del caso

Esta situación se suma a un contexto que ya había generado controversia en España. En diciembre de 2024, medios locales informaron que Suárez fue detenido en su domicilio en Almería por la Policía Nacional, en el marco de una investigación por presuntos malos tratos hacia su expareja. La denuncia habría sido interpuesta días antes en Granada.

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En ese momento, el futbolista negó los hechos ante un juzgado de Violencia sobre la Mujer y posteriormente quedó en libertad sin fianza, aunque con la obligación de permanecer disponible para las autoridades mientras avanzaba el proceso. El caso sigue abierto y en manos de la justicia española.

La expareja del jugador habría declarado supuestos episodios de abuso y humillaciones, incluso durante el embarazo, mientras que una magistrada indicó en su momento que existían motivos para investigarlo por un posible delito en el ámbito familiar. No obstante, las decisiones judiciales más recientes mencionadas por el propio Suárez han ido en una línea distinta frente a algunas de esas acusaciones.

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Esta es la familia de Luis Javier Suárez, el delantero de la selección Colombia - crédito @luissuarez.26/Instagram

Un contraste con su imagen pública

El momento personal del jugador contrasta con episodios que en el pasado reforzaron su imagen positiva fuera del fútbol. También en 2024, Suárez y su pareja Carolina Rubia protagonizaron una iniciativa solidaria en Valencia, donde ayudaron a damnificados tras una emergencia. Según relató Rubia, ambos se encargaron de suministrar alimentos, alquilar un camión y participar directamente en labores de apoyo y limpieza junto a la comunidad.

Este gesto fue ampliamente reconocido por seguidores y medios locales, quienes destacaron la implicación directa del futbolista en acciones sociales.

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La actual pareja sentimental de Luis Javier Suárez y el hijo que tiene con ella - crédito @luissuarez.26/Instagram

Un caso sin cierre

Hoy, la situación parece estar lejos de resolverse. A pesar de contar con resoluciones judiciales que le son favorables, Suárez insiste en que la realidad sigue siendo la misma: no ha podido reencontrarse con sus hijos.

El mensaje final de su comunicado deja ver tanto frustración como esperanza: la justicia le ha dado la razón, pero la ejecución de esas decisiones sigue siendo el gran problema. Mientras tanto, el delantero continúa su carrera en Europa, con goles en la cancha y una batalla personal que sigue abierta fuera de ella.

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