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Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Las cafeteras quieren asegurar su cupo al Mundial de Brasil 2027 de manera directa y solo un triunfo garantizará su cuarta clasificación en toda la historia

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La selección Colombia es favorita a llevarse el título de la primera edición de la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF
La selección Colombia femenina pelea por uno de los dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027, además de terminar líder de la Liga de Naciones - crédito FCF

La selección Colombia femenina se encuentra a dos partidos de lograr uno de sus objetivos de esta temporada y es la clasificación al Mundial de Brasil 2027, que sería la cuarta participación del combinado nacional en su historia, con un equipo que viene de ser subcampeona de la Copa América 2025.

El cuadro Tricolor conoció los horarios para sus últimos dos compromisos, con los que cerrará la primera edición del certamen clasificatorio, y espera el resultado de uno de los dos cupos directos a la Copa de la FIFA, ya que el repechaje no sería bien aceptado por la afición.

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Para eso, el técnico Ángelo Marsiglia espera que varias de sus jugadoras terminen la temporada en sus clubes de la mejor manera, sobre todo las que se encuentran en Europa para que no sufran lesiones ni mucho desgaste físico, en especial porque serán dos partidos con pocos días de preparación y un trayecto largo.

Horarios de Colombia para la Liga de Naciones

A inicios de abril, la Conmebol aceleró la continuidad del torneo con tres jornadas en menos de ocho días, lo que desgastó a los equipos por el poco tiempo de preparación, en especial a las cafeteras que, luego de superar a Chile y Venezuela en Cali, no le alcanzó el impulso ante Argentina y empató sin goles.

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La selección Colombia femenina volverá a jugar el 5 y 9 de junio en la Liga de Naciones Femenina, después de que la Conmebol confirmara los horarios para las fechas ocho y nueve, en las que también destaca que priorizará el llamado “fair play” para definir las clasificadas directas y al repechaje.

Uruguay en la Liga de Naciones Femenina Conmebol
Uruguay es penúltima de la Liga de Naciones Femenina Conmebol con cinco puntos en seis partidos - crédito @AUFfemenino/X

El combinado nacional se medirá primero con Uruguay en el estadio Pascual Guerrero, desde las 6:00 p. m., y a esa misma hora se dará el encuentro del 9 de junio frente a Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, para cerrar el campeonato sudamericano.

Como dato a tener en cuenta, todos los encuentros en la Liga de Naciones Femenina Conmebol serán en simultáneo, tanto en la octava como la novena jornada, cuyo horario es 6:00 p. m., hora colombiana, para evitar posibles desventajas con algunas escuadras en la pelea por avanzar al Mundial.

Perú vs. Paraguay en la Liga de Naciones Femenina Conmebol
Paraguay debe ganar sus últimos dos partidos y esperar resultados para aspirar con el repechaje - crédito @Albirroja/X

Programación Liga de Naciones Femenina Conmebol

Fecha 8 (5 de junio)

Bolivia vs. Paraguay: 6:00 p. m.

Argentina vs. Perú: 6:00 p. m.

Colombia vs. Uruguay: 6:00 p. m.

Chile vs. Ecuador: 6:00 p. m.

Descansa: Venezuela

Fecha 9 (9 de junio)

Perú vs. Bolivia: 6:00 p. m.

Paraguay vs. Colombia: 6:00 p. m.

Uruguay vs. Venezuela: 6:00 p. m.

Ecuador vs. Argentina: 6:00 p. m.

Descansa: Chile

Cuentas claras para la Tricolor

Luego de siete jornadas, el combinado nacional, que ya tuvo su día de descanso en la cuarta fecha en 2025, quedó muy bien posicionado gracias a los siete puntos que sumó en los tres compromisos de abril, que la mandaron del cuarto a la segunda posición con 14 unidades.

De esta manera, la selección Colombia femenina solo necesita un empate en dos juegos para clasificar directo al Mundial, pues al llegar a 15 puntos se vuelve inalcanzable para sus rivales, pues solo los dos primeros obtendrán los tiquetes sin necesidad de pasar al repechaje.

Argentina vs. Colombia en la Liga de Naciones Femenina Conmebol
Argentina y Colombia están a un punto de clasificar directo al Mundial Femenino 2027 - crédito @Argentina/X

En caso de perder contra Uruguay y Paraguay, la Tricolor debe esperar a que Venezuela no gane su último juego frente a las charrúas el 8 de junio, pues la superaría en diferencia de gol, y tampoco que Ecuador celebre en las dos últimas jornadas y marque seis goles o más en ambas presentaciones.

Posiciones

  1. Argentina: 14 puntos (+12)
  2. Colombia: 14 puntos (+7)
  3. Venezuela: 11 puntos (+13)
  4. Chile: 10 puntos (+3)
  5. Ecuador: 8 puntos (+2)
  6. Paraguay: 7 puntos (-1)
  7. Perú: 7 puntos (-7)
  8. Uruguay: 5 puntos (-3)
  9. Bolivia: 1 punto (-26)

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