Atleta keniano accidentado en la Maratón de Cali explicó por qué no terminó la carrera: “Hizo que me cayera”

La caída de Kipketer Tanui generó debate en redes sociales sobre la infraestructura vial, pero el atleta aclaró que el accidente no fue causado por un hueco en la vía - crédito @afgalindo/X

Las especulaciones sobre la caída del keniano Ezra Kipketer Tanui durante la Maratón de Cali, el domingo 3 de mayo, encendieron las redes sociales apenas circularon las primeras imágenes del incidente.

Videos grabados por asistentes mostraban al atleta en el suelo, rodeado de personal logístico y con gestos visibles de dolor, mientras comenzaban a multiplicarse las versiones que atribuían el accidente a un hueco en la vía.

PUBLICIDAD

De inmediato, usuarios y comentaristas en plataformas digitales responsabilizaron a la organización y a la infraestructura urbana. Surgieron críticas por supuestas fallas en el recorrido y se cuestionó la seguridad para los corredores internacionales.

En medio de los rumores, fue el propio Tanui quien salió al paso para aclarar la situación a través de sus redes sociales: “Mi nombre es Ezra Kipketer Tanui, soy de Kenia. Durante el maratón de ayer en Cali, sufrí un desgarre muscular cerca del kilómetro 35, lo que hizo que me cayera y no pudiera terminar la carrera. Gracias”, explicó el atleta, desmintiendo que la caída se debiera a un defecto en el pavimento.

PUBLICIDAD

La grave lesión de Ezra Kipketer Tanui durante la Maratón de Cali desató preocupación por la seguridad vial del evento deportivo internacional - crédito @ColombiaOscura / X

El corredor especificó que el dolor muscular lo sorprendió en uno de los tramos urbanos y le impidió finalizar la competencia. De este modo, la versión difundida en redes sociales quedó descartada por el propio protagonista de la jornada.

La rápida atención médica fue confirmada por los organizadores. Personal logístico asistió a Tanui en el lugar, y una ambulancia lo trasladó a una clínica donde se determinó que la lesión era únicamente muscular, sin consecuencias graves. Tras la evaluación, el diagnóstico apuntó a recuperación con reposo, hielo y medicamentos.

PUBLICIDAD

Reacciones de la organización y análisis de la causa

Luis Felipe Posso, director de la Maratón de Cali, explicó que la caída de Tanui pudo estar relacionada con la hidratación durante la carrera. “Me dice que en dos estaciones de servicio especial no tomó su botella. Ellos tienen cada cinco kilómetros un botellón con algo que ellos preparan. Y dice que por alguna razón, como habían muchos, la carrera era tan técnica, como el grupo era bastante grande y a veces se dificulta agarrar la botella. Entonces, pudo ser eso”, relató Posso al mencionar las dificultades logísticas propias de un grupo numeroso de corredores.

La participación del corredor africano se vio interrumpida abruptamente después de una caída en uno de los tramos urbanos, lo que generó cuestionamientos sobre las condiciones de la ruta y la organización del evento deportivo - crédito @ColombiaOscura / X

El director recordó que el médico Omar Caicedo corroboró el diagnóstico de la clínica: el atleta solo requería tratamiento de recuperación y ejercicios leves. “Solo es de recuperación, medicamento, hielo y algunos ejercicios”, insistió Posso, llevando tranquilidad al entorno de la competencia.

PUBLICIDAD

A pesar del incidente, la Maratón de Cali logró atraer a cerca de 20 mil corredores y a unos 24 mil visitantes nacionales y más de mil internacionales, según datos oficiales. El movimiento generado por el evento impactó sectores clave como la hotelería, que superó el 70% de ocupación, además de favorecer el transporte, la gastronomía y el comercio local.

Las cifras estimadas por la organización ubican el impacto económico entre 5 y 10 millones de dólares, consolidando la jornada como un motor de reactivación para la ciudad.

PUBLICIDAD

Por su parte, el alcalde de Cali Alejandro Eder llamó a la ciudadanía a destacar los aspectos positivos de la Maratón y a valorar el papel de Cali como anfitriona de eventos internacionales. “Hace una semana éramos una ciudad donde ponían bombas. Ahí veo como los críticos dicen no, es que el alcalde es un viajero, esos viajes son los que han traído la maratón de Cali, inversión directa extranjera, eventos como la COP 16, aumento en el turismo, una tasa de desempleo que ha caído gracias por ese aumento en el turismo”, expresó Eder, defendiendo su gestión y la relevancia de la competencia para la economía y la imagen local.

El episodio no opacó el balance positivo de la Maratón de Cali, que se consolida como uno de los eventos deportivos más relevantes para la ciudad en 2026.

PUBLICIDAD