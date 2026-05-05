Colombia

Consejo de Estado ratifica suspensión provisional del título de Julián Bedoya: persisten dudas sobre su grado en Derecho

El proceso judicial se centra en presuntas irregularidades en el reingreso académico, la presentación de exámenes y la validación del trabajo de grado del excongresista, mientras avanzan en paralelo investigaciones en la jurisdicción contenciosa y penal sin una decisión de fondo definitiva

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Senador Julián Bedoya, cuestionado por su título profesional como abogado. Archivo particular.
El exsenador Julián Bedoya enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en la obtención de su título de abogado. - crédito Colprensa (Archivo)

La Sección Primera del Consejo de Estado ratificó la suspensión provisional del título de abogado del excongresista Julián Bedoya, decisión que mantiene en firme la medida mientras avanza el proceso de nulidad que busca definir la legalidad de su grado en Derecho.

El alto tribunal concluyó que existen “elementos suficientes para inferir posibles irregularidades en el proceso académico”, lo que impide que el diploma y el acta de grado sigan produciendo efectos jurídicos mientras se resuelve el fondo del caso.

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La decisión impacta directamente la validez del título obtenido en 2019 en la Universidad de Medellín, institución en la que se habrían presentado presuntas anomalías administrativas y académicas durante el proceso de reingreso y graduación del excongresista liberal antioqueño.

Consejo de Estado rechaza la suspensión de la resolución del Ministerio de Salud sobre la UPC para 2025 - crédito Colprensa
El Consejo de Estado confirmó la suspensión provisional del diploma de abogado de Julián Bedoya, en medio de cuestionamientos sobre el proceso académico. - crédito Colprensa

El origen del caso: reingreso cuestionado y presuntas irregularidades

El proceso judicial se originó a partir de una demanda presentada con el objetivo de anular el acta de grado de Julián Bedoya como profesional en Derecho. Según los documentos del caso, su reingreso a la institución en 2018 habría sido aprobado por un funcionario que no contaba con la competencia para hacerlo.

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De acuerdo con la investigación, el entonces subsecretario general de la Universidad de Medellín autorizó su regreso, pese a que dicha decisión debía pasar por la evaluación y aprobación del Consejo de Facultad, especialmente por tratarse de un estudiante que había estado por fuera del sistema durante más de cinco años.

El Consejo de Estado señaló que “el reingreso carecía de validez”, ya que no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 146 del Acuerdo 75 de 2013 de la institución.

Exámenes y trabajo de grado bajo la lupa judicial

Uno de los puntos más sensibles del proceso está relacionado con la presentación de 11 exámenes de suficiencia en tres jornadas distintas, en octubre, noviembre de 2018 y enero de 2019.

Según la investigación, algunos de estos exámenes habrían sido evaluados por docentes que no pertenecían a las asignaturas correspondientes, lo que refuerza las dudas sobre la legalidad del proceso académico.

Además, el expediente señala que Bedoya habría presentado evaluaciones en condiciones irregulares, como el hecho de realizar el examen de derecho procesal administrativo el mismo día que otro examen que era prerrequisito.

También se detectaron inconsistencias en los exámenes preparatorios, una evaluación especial y la aprobación del trabajo de grado, lo que llevó a la Universidad de Medellín a respaldar la demanda de nulidad.

En la foto: Julián Bedoya, senador por el Partido Liberal. (Archivo Colprensa)
Julián Bedoya, quien niega las acusaciones, sostiene que su título fue otorgado conforme a la autonomía universitaria. - crédito Colprensa (Archivo)

Decisiones previas y ratificación de la suspensión

El caso ya había tenido un primer avance en febrero del año pasado, cuando el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del título y notificó a la Unidad de Registro Nacional de Abogados.

Sin embargo, la defensa de Bedoya presentó un recurso de súplica alegando falta de sustento jurídico en la decisión. Este argumento fue rechazado recientemente por el alto tribunal, que determinó que no se vulneraron los derechos de defensa ni de igualdad del excongresista.

En consecuencia, la suspensión del diploma y del acta de grado se mantiene vigente mientras se decide de fondo la legalidad del título profesional.

Reacciones políticas y señalamientos públicos

La decisión generó reacciones en el ámbito político. La congresista Cathy Juvinao se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde cuestionó el proceso de obtención del título y pidió celeridad en las decisiones judiciales pendientes.

Sus declaraciones se suman al debate público en torno a la legalidad del título profesional de Bedoya, un caso que ha tenido amplia repercusión en la opinión pública.

Cathy Juvinao advirtió que el caso prescribirá en 57 días si no se agilizan las audiencias y trámites judiciales. - Crédito @CathyJuvinao/X
Cathy Juvinao advirtió que el caso prescribirá en 57 días si no se agilizan las audiencias y trámites judiciales. - Crédito @CathyJuvinao/X

Proceso penal paralelo y riesgo de prescripción

El caso de Julián Bedoya no sólo avanza en la jurisdicción contencioso-administrativa. También tiene una línea de investigación penal en la Fiscalía General de la Nación, donde se encuentra en etapa de acusación ante un juzgado de Medellín.

De acuerdo con información del proceso dada por Juvinao, existe preocupación por una posible prescripción del caso en 57 días, lo que ha generado llamados de algunos sectores para acelerar las audiencias judiciales.

Un proceso aún abierto y sin decisión definitiva

Aunque el Consejo de Estado ratificó la suspensión provisional, el proceso de nulidad aún no tiene una decisión definitiva. Esto significa que el título de Julián Bedoya sigue sin validez jurídica mientras se resuelve el fondo del caso.

El excongresista ha negado en varias oportunidades las acusaciones en su contra y ha defendido la legalidad de su grado, asegurando que todo el proceso se realizó bajo la autonomía universitaria. Incluso ha señalado que se trata de una “persecución política”.

Sin embargo, el expediente judicial continúa recopilando pruebas sobre el proceso de reingreso, los exámenes y la obtención del título, lo que mantiene el caso abierto y en seguimiento por parte de la opinión pública.

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