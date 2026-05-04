Colombia

Familia de un niño de 6 años que murió en Cartagena denunció fallas en la atención médica: EPS a cargo se pronunció

Los allegados del paciente denuncian retrasos en diagnósticos y entrega de insumos, mientras la entidad asegura haber aplicado las terapias requeridas

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Primer plano de una mano adulta que sostiene la mano de un niño, quien tiene un vendaje y una vía intravenosa en la muñeca. El fondo es una sábana clara con patrones.
Los padres del menor de edad lamentaron su partida y pidieron justicia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La muerte de un niño de seis años en Cartagena generó un fuerte cuestionamiento sobre la calidad de la atención médica brindada por la EPS Coosalud, que fue señalada por la familia de presuntas irregularidades y demoras en el proceso asistencial.

Como respuesta a la amplia repercusión que tuvo el caso en redes sociales y medios locales, la entidad aseguró que el menor recibió los tratamientos necesarios y que no se produjo ninguna omisión durante el manejo clínico, según lo informado por el vocero Enrique Mazenett al diario local El Universal.

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El fallecimiento del pequeño ocurrió el viernes 1 de mayo de 2026 y el caso se difundió ampliamente entre la comunidad local. Además, la Superintendencia de Salud fue alertada por los familiares, que solicitaron una investigación formal para esclarecer lo que sucedió.

Coosalud detalló que el proceso comenzó el 11 de marzo de 2024, cuando el menor fue atendido en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, conocido como la Casa del Niño. Tres semanas después, los especialistas arribaron al diagnóstico definitivo de una enfermedad de difícil manejo. Según Mazenett, el tratamiento específico se inició seis días después de confirmado el diagnóstico y se aplicó “la mejor terapia disponible” para ese cuadro clínico.

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Habitación de hospital vacía con cama hecha, mesa auxiliar con vaso de agua y mando a distancia, y un poste de suero. Ventana con persianas, letrero 'Tallahassee Memorial Healthcare' en la pared.
La controversia reflejó el dolor de una familia y encendió el debate sobre el seguimiento a los tratamientos y la transparencia en las instituciones de salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El portavoz de Coosalud reiteró lo siguiente: “Consideramos que no hubo omisión. Desde el momento del diagnóstico se brindó tratamiento de manera continua, sin demoras, bajo las mejores condiciones. Esto puede ser verificado por los médicos tratantes”.

Durante 2024 y 2025, el niño estuvo bajo seguimiento médico hasta que, a comienzos de 2026, sufrió una recaída grave. En esa etapa se aplicó un tratamiento de rescate que, según Mazenett, no presentó la respuesta esperada.

En función del agravamiento de la enfermedad, el paciente fue remitido posteriormente a la Clínica Bonnadona en Barranquilla, donde un equipo de especialistas analizó en conjunto, con los médicos tratantes de Cartagena, el caso clínico. El informe de la entidad sostiene que la opción terapéutica empleada era la adecuada para la condición y que las alternativas sugeridas por la familia no correspondían a las características clínicas del paciente.

Un testimonio en video difundido en plataformas digitales mostró al padre del menor visiblemente afectado, mientras denunciaba deficiencias del sistema de salud. Medios locales consignaron que la familia reportó especialmente demoras tanto en los procedimientos diagnósticos como en la entrega de medicamentos.

Ante estos señalamientos, Coosalud reiteró su disposición para acompañar a la familia y lamentó nuevamente el evento: “Lamentamos profundamente la muerte del niño y extendemos nuestras condolencias a sus familiares. Comprendemos el dolor que genera la pérdida de un ser querido”, expresó Mazenett al medio local.

La entidad se pronunció ante los señalamientos de la familia - crédito Colprensa
La entidad se pronunció ante los señalamientos de la familia - crédito Colprensa

Según la cronología proporcionada por Coosalud a El Universal, el proceso médico para el menor incluyó el inicio temprano de tratamientos, la aplicación de nuevas terapias tras la recaída y la evaluación interinstitucional en la ciudad de Barranquilla.

La EPS destacó que en todo momento se siguieron las recomendaciones de los equipos médicos y que no se omitieron pasos en la cadena asistencial. Además, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) confirmó haber acompañado el proceso una vez tuvo conocimiento formal de la situación.

Primer plano de la mano de una niña de 4 años en una cama de hospital, con una vía intravenosa y sensores de monitoreo, uno con un personaje animado.
Los familiares del fallecido alegan irregularidades en la atención y la EPS se defiende - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El fallecimiento del niño en Cartagena ocurrió mientras continuaba recibiendo atención especializada en un centro hospitalario de la ciudad. La entidad de salud reiteró en varias oportunidades a El Universal que, en sus registros, no consta omisión ni demora, y reafirmó su postura de colaboración con la verificación de los procedimientos por parte de las autoridades.

La controversia visibilizada por la denuncia familiar puso en discusión los mecanismos de control y respuesta en el sistema de salud local, mientras la familia mantiene su exigencia de que se revisen los procedimientos y se esclarezca lo sucedido.

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