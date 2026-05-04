Exedecán de la Presidencia de la República fue llamado a juicio por acoso sexual a una oficial del Ejército y a su hijo

El hecho se presentó en 2025 y la Procuraduría General realizó la investigación desde septiembre del mismo año - crédito Visuales IA Infobae / Captura de pantalla

La Procuraduría General de la Nación avanza en un proceso disciplinario que involucra al mayor del Ejército y exedecán de la Presidencia, Sammy Hernesto Rodríguez Lemus, quien fue señalado por presunto acoso sexual contra una oficial durante un episodio ocurrido durante 2025 en instalaciones militares de Bucaramanga.

La denuncia refiere a un incidente que tuvo lugar el 13 de mayo de 2025, cuando una oficial accedió a trasladar al mayor Rodríguez Lemus en su vehículo. Según su testimonio, lo encontró “en condiciones que comprometían la imagen institucional”, mientras iba acompañada de su hijo de 12 años. Durante el trayecto, la situación se tornó tensa y derivó en acciones que la denunciante describió como acoso físico y verbal.

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De acuerdo con la oficial, el comportamiento del mayor inició con insinuaciones y progresó a contactos físicos no consentidos. “Me dice ‘usted sabe hacer rico el amor’, a lo que yo le contesto que me respete, que soy una mujer casada con otro oficial superior y que respetara a mi hijo”, relató. Posteriormente, afirmó que el mayor, desde la silla trasera, la tocó en el hombro y después en los senos. “Reacciono de forma rápida quitándole la mano y parando mi vehículo”, detalló.

Sammy Hernesto Rodríguez es investigado por acoso sexual contra una oficial del Ejército y su hijo - crédito captura de pantalla / Presidencia

El incidente se agravó cuando, según la denuncia, el mayor Rodríguez Lemus intentó acercarse de forma inapropiada al hijo de la oficial. “En ese momento me dice ‘ese el que está ahí es su esposo’ y yo le digo que respetara que era mi hijo… en ese momento procedió a intentar tocar a mi menor hijo de forma inapropiada… toda esta situación en presencia de mi menor hijo que se encontraba aturdido y atemorizado”, señaló la denunciante.

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Tras detener el vehículo y pedir auxilio, la situación escaló hacia insultos y amenazas. Según el testimonio de la oficial, el mayor la agredió verbalmente y la amenazó: “Perra, malparida, hijueputa… devuélvame el celular… la voy a enviar para la mierda y no la voy a dejar ascender porque yo trabajo con Petro”. Estas palabras, según la oficial, se produjeron “en presencia de mi menor hijo… no solo por el abuso físico contra él y contra su mamá, sino por el maltrato de palabra”.

El episodio tomó mayor dimensión cuando la oficial denunció que, tras lo ocurrido, recibió presiones para que ofreciera disculpas y no continuara con el proceso. “Empecé a ser contactada… con la finalidad de ‘pedir excusas’ y que esta situación fuera dejada en el olvido… manifestando que pertenecen a Casa Militar y que están bajo órdenes directas del señor Presidente”.

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La defensa del mayor Rodríguez Lemus sostiene que nunca incurrió en conductas de acoso y califica el caso como un malentendido - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso cobró notoriedad pública cuando, el 9 de septiembre, se revelaron detalles en el programa de Julio Sánchez Cristo. Allí se informó que la denuncia recogía no solo los hechos ocurridos en el vehículo, sino también el estado de alicoramiento del mayor Rodríguez Lemus y un incidente previo donde habría tratado mal tanto al conductor del taxi como a una suboficial de guardia. Además, la oficial advirtió que temía por su integridad física, laboral y familiar tras el episodio.

La Procuraduría General de la Nación abrió formalmente la investigación disciplinaria el 10 de septiembre de 2025, después de que la denuncia se presentara ante la Defensoría del Pueblo en Bucaramanga. El Ministerio Público consideró que existen elementos suficientes para avanzar a juicio y analizar el caso bajo enfoque de género y en el contexto de subordinación jerárquica. La apertura del proceso fue asumida por la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública, que pidió además la práctica de pruebas para determinar si corresponde la imposición de sanciones disciplinarias.

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La defensa del mayor Rodríguez Lemus fue enfática en rechazar las acusaciones. “Nunca realicé actos de naturaleza sexual ni conductas constitutivas de acoso… lo que se presentó fue una situación de discusión y confusión generada por la pérdida del teléfono celular institucional”, afirmó el oficial, quien hasta el momento no ha emitido una declaración pública adicional.

El Ministerio Público consideró que existen elementos suficientes para avanzar a juicio y analizar el caso bajo enfoque de género y en el contexto de subordinación jerárquica - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es así que en mayo de 2026, la Procuraduría, por su parte, aclaró que: “Se le insiste al investigado que la conclusión a la que llega el despacho no es por una sola declaración sino la valoración conjunta de todo el material arrimado, del cual se reitera en todo momento no solamente tuvo acceso, sino que pudo participar en el desarrollo del mismo”.

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