Expresidente Álvaro Uribe desató fuerte ‘agarrón’ entre Iván Cepeda y Paloma Valencia: “Hábleme a mí. Yo soy la candidata”

Iván Cepeda, Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe protagonizaron fuerte pelea por la reforma pensional en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La disputa política entre los senadores Iván Cepeda (Pacto Histórico) Paloma Valencia (Centro Democrático) y el expresidente Álvaro Uribe volvió a ocupar el centro del debate público tras una entrevista publicada en la revista Semana.

Las declaraciones del exmandatario sobre la reforma pensional y el subsidio para adultos mayores provocaron una cadena de respuestas entre los protagonistas de la contienda presidencial en 2026, en medio de un ambiente electoral cada vez más tenso ad portas de los comicios de primera vuelta, programado para el 31 de mayo.

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Uribe cuestionó lo que calificó como una versión impulsada desde sectores de izquierda sobre el papel de su ahijada política en el trámite de la reforma: “Hay un engaño diciéndoles a los viejos que Paloma les va a quitar el auxilio al adulto mayor, que lo creamos nosotros. Cuando ella lo que ha querido es que hay que pagarlo, pero de cuenta del presupuesto, sin quitarles los dineros de pensiones a los trabajadores”.

Álvaro Uribe cuestionó las versiones sobre el impacto de la reforma pensional en los subsidios a adultos mayores - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El señalamiento del exmandatario abrió una reacción inmediata en el escenario político. La discusión no quedó limitada a una interpretación sobre la reforma pensional, sino que derivó en un enfrentamiento directo entre figuras de distintas orillas ideológicas, con ácidas pullas en las plataformas digitales.

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Iván Cepeda pidió al expresidente que no “mienta” sobre la reforma pensional

El aspirante presidencial Iván Cepeda respondió a las declaraciones del ex jefe de Estado a través de la red social X con un mensaje con directo tinte político: “NO MIENTA, URIBE (sic)”.

En su publicación sostuvo que la senadora promovió acciones jurídicas contra la iniciativa del Gobierno nacional: “No es cierto, la señora Valencia, sí ha demandado la reforma pensional y ha emprendido otras acciones que afectan gravemente el pago del bono pensional para tres millones de adultos mayores”.

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Cepeda agregó en su pronunciamiento que existía una distorsión deliberada en el debate público sobre el alcance de la reforma: “Ahora quiere tirar la piedra y esconder la mano. No le mientan más al país”.

Iván Cepeda acusó al expresidente Álvaro Uribe de entregar información falsa sobre el trámite legislativo de la reforma pensional - crédito @IvanCepedaCast/X

Paloma Valencia entró en el ‘ring’ y defendió al expresidente Uribe

Lo que llamó la atención fue la respuesta de Paloma Valencia, que marcó un giro en la discusión; la candidata del Centro Democrático decidió dirigirse de forma directa a su oponente de izquierda y rechazó que la critica estuviera puesta sobre su padrino político: “Senador @IvanCepedaCast: Hábleme a mí. Yo soy la candidata, no Uribe (sic)”.

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En su post, Valencia cuestionó el enfoque del congresista y señaló lo que describió como una actitud reiterada en el debate político: “El bono (subsidio) lo creó la Ley 100, no su reforma. Se paga con presupuesto y voluntad política. Nosotros lo vamos a subir a $300.000 y a llegar a 3 millones de adultos mayores”

Valencia reiteró que este tipo de enfrentamientos debe darse directamente entre quienes aspiran a la Presidencia de la República, dejando a un lado a su mentor, el expresidente Uribe, en alusión a la negativa de Cepeda de participar en debates junto a otros candidatos.

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“Si no se escondiera para debatir, se lo explicaría en la cara”, concluyó la congresista en su publicación.

Paloma Valencia exigió a Iván Cepeda que el debate se centre entre candidatos presidenciales y no a través de terceros, excluyendo a Álvaro Uribe - crédito @PalomaValenciaL/X

Su mensaje funcionó como una crítica a la decisión de Cepeda, pues el candidato del Pacto Histórico señala que los espacios de debate presidencial no deben convertirse en un “show”, sino en escenarios de carácter académico o institucional donde se contrasten propuestas de forma abierta y con ‘reglas’.

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De esta forma, cada líder político reafirmó su postura y el rumbo de su proyecto; desde la izquierda, representada en esta contienda electoral por Cepeda, se insiste en que su propuesta busca garantizar mejores condiciones de vida para los colombianos. En contraste, desde el uribismo se sostiene que en sus gobiernos se establecieron las bases de un Estado en funcionamiento.