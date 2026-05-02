Diego Arias le baja presión a Atlético Nacional y responde a quienes piden su renuncia: “Sabemos la exigencia”

El técnico Diego Arias sufre mucha presión en Atlético Nacional, sobre todo de los hinchas, para que salga campeón de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Atlético Nacional causó enojo en sus aficionados por una nueva derrota en la Liga BetPlay, esta vez contra Once Caldas por 1-0 en Manizales, en la jornada 19 del campeonato, pues es la quinta caída en el primer semestre y la segunda de manera consecutiva, lo que más preocupa.

A pesar de la presión de los hinchas para que saque campeón al equipo, el técnico Diego Arias no contempla renunciar a Atlético Nacional. Tras la eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Millonarios, quedó con la obligación de lograr el título de liga en junio.

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Por lo pronto, el conjunto antioqueño espera para conocer a su rival en los cuartos de final, que se definirá el domingo 3 de mayo, cuando aparezcan los últimos dos clasificados a los playoffs y se realice el sorteo de la Dimayor, además de que el club ya aseguró la localía en el juego de vuelta.

“Tenemos muy definido ese objetivo”

En rueda de prensa, el entrenador de los verdes explicó las razones de la caída en Manizales, pero también dejó claro que el equipo mantiene el buen nivel para pelear por el título, pese a sumar derrotas con el Deportivo Pereira, último de la Liga BetPlay, y Once Caldas, posible rival en playoffs.

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“Siempre la exigencia de nuestro club es salir campeón. Hoy tenemos que mejorar cada día para lograr ese objetivo, todo el plantel de jugadores, el cuerpo técnico, todas las personas que trabajan alrededor de los jugadores tenemos muy definido ese objetivo”, dijo Arias.

El técnico Diego Arias tiene a Nacional contra las cuerdas porque debe salir campeón en Liga BetPlay o será otro fracaso en 2026 - crédito Atlético Nacional

El entrenador añadió que “este partido o los dos últimos juegos son resultados adversos, pero tampoco podemos dejar de lado lo que el equipo hizo. Somos conscientes de la calidad de nuestros jugadores. Somos realistas y vamos a entrar con todas las posibilidades en esta fase de poder acercarnos al título que queremos”.

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Diego Arias también afirmó que entiende la obligación en Atlético Nacional: “Sabemos la exigencia que tiene nuestro club, sabemos que cada partido para nosotros es un examen altísimo porque representamos la historia de un gran club. En este momento vamos a entrar a la fase de ‘mata a mata’ y llegamos después de hacer una buena primera fase, con aspectos a mejorar”

Once Caldas superó a Atlético Nacional por 1-0 en la fecha 19 de la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

“Ser autocríticos, saber qué pudimos hacer mejor y trabajar para llegar con toda la decisión y conscientes que estamos queriendo pelear el título, con la ilusión de terminar esta primera parte del año con una alegría para toda nuestra gente, nos vamos a preparar con mucha decisión para eso”, finalizó.

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Lo que sigue para Nacional

El siguiente paso para el verde es ratificar lo hecho a lo largo de la primera fase del campeonato colombiano, pues arranca una ronda en la que se queda atrás el primer puesto y los 40 puntos en 19 jornadas, pues los playoffs pueden acabar toda una buena campaña en solo dos partidos.

Atlético Nacional fue el primer equipo clasificado a los playoffs y líder indiscutido de la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

Al no tener certamen internacional, Nacional apostará todo por superar los cuartos y semifinales de la Liga BetPlay, pues tiene la ventaja de que acaba en condición de local ambas llaves, por ser líder del Todos contra Todos, pero debe sumar más puntos para asegurar la vuelta de la final en el estadio Atanasio Girardot.

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El rival del verde saldrá del sorteo de la Dimayor, entre los clubes que ocupen del tercer al octavo puesto en la tabla de posiciones, mientras que el segundo, que se definirá entre el Deportivo Pasto y el Junior de Barranquilla, quedará a otro lado del cuadro, así que no se vería con alguno de esos conjuntos sino hasta una hipotética definición del título a principios de junio.