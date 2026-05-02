Dayro Moreno no se conforma con ser goleador histórico: estos son los dos récords que quiere el delantero

Dayro Moreno es el máximo goleador histórico de Once Caldas, en la primera división y el colombiano con más tantos en el fútbol mundial - crédito Once Caldas

Once Caldas llegará a los playoffs en gran momento gracias a su victoria sobre Atlético Nacional por 1-0 en el estadio Palogrande, por la fecha 19, pues superó al líder y con una buena presentación en el frente de ataque, que creó toda clase de oportunidades en el compromiso.

Dayro Moreno destacó con los manizaleños y aspira a dos nuevos récords, pues a sus 40 años se metió en la historia del fútbol colombiano gracias a sus anotaciones y espera que, al llegar a su retiro, sea por todo lo alto con registros que no se puedan romper en mucho tiempo.

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Por su parte, el técnico Hernán Darío Herrera se vio complacido con el rendimiento de sus dirigidos ante un equipo que es candidato al título en la Liga BetPlay, un nivel que espera ver en los playoffs porque le apunta a clasificar al equipo a su primera final en ocho años.

Las marcas que Dayro Moreno quiere en su carrera

Aunque le quedan pocos años de carrera profesional al delantero de Once Caldas, por la condición física y la exigencia que se tiene para continuar en la élite, el jugador no desea irse sin antes quedar en las páginas doradas del fútbol colombiano y a nivel internacional.

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Es por eso que Dayro Moreno ahora le apunta a ser el colombiano con más partidos y anotaciones de todos los tiempos, dos retos enormes para el goleador tolimense, pero está enfocado en conseguirlo en la temporada 2026, aprovechando que pasa por un buen momento.

Dayro Moreno quedó detrás de Miguel Calero como el futbolista colombiano con más partidos como profesional en toda la historia del deporte - crédito @Borda_analista/X

Para empezar, el delantero llegó a 900 compromisos en su carrera, así que le quedan 36 juegos para alcanzar a nada menos que Miguel Calero, recordado portero de la selección Colombia y el Pachuca de México que falleció en 2012 por un derrame cerebral, pero dejó huella en el deporte.

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La otra marca es ser el primer cafetero en alcanzar los 400 goles como profesional, de los cuales, lleva 382 y quiere cumplirlos en lo que queda de la campaña de 2026, pues está a solo 18 anotaciones de cumplir una cifra imposible para los goleadores colombianos en estos años.

Dayro Moreno ya suma 382 anotaciones en toda su carrera, superando a jugadores activos como Falcao García y Carlos Bacca - crédito Once Caldas

Cabe recordar que el contrato de Dayro Moreno con Once Caldas va hasta diciembre de 2026, sumado a que tiene la confianza del técnico Hernán Darío Herrera, directivos, jugadores y la afición para lograr todos estos retos en el año, ya que también ayudan al club en la Liga BetPlay.

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“Le quería ganar a Nacional”

El entrenador de Once Caldas habló en rueda de prensa sobre sus sensaciones al superar al club en el que se formó e hizo figura tanto jugador como técnico, pues lo sacó campeón de la Copa Colombia 2018 y de la Liga BetPlay en 2022.

“Hay muchas cosas que se hablan, muchas cosas que se dicen. Yo he tenido la conciencia tranquila, he trabajado, yo soy trabajador de la institución. Me debo a un equipo, me debo a una hinchada, me debo a un periodismo. Creo que hay que seguir adelante. No porque la gente dice otras cosas, pero no, creo que estoy tranquilo con mi equipo”, expresó.

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El entrenador Hernán Darío Herrera sueña con sacar campeón a Once Caldas, al que dirige desde noviembre de 2023 - crédito Colprensa

“Yo no puedo cambiar mi ciudad de nacimiento, no la puedo cambiar nunca. Soy antioqueño, me hice en Nacional, la verdad, pero yo creo que hoy canté el gol más que nunca, ¿no?. Y me sentí muy orgulloso del equipo cuando lo vi jugando de igual a igual con Nacional. Y lo que mostró hoy el equipo yo creo que me da para seguir", añadió.

El “Arriero” finalizó al decir que “quiero al Once, como yo tan joven fui jugador de Nacional y trabajé muchos años allá, pues yo le quería ganar también a Nacional. Hay tiempos en que no le puedo ganar, hay momentos que no le puedo ganar. Hoy fuimos superiores, para mí fuimos superiores casi los 90 minutos. Y se le gana bien y me siento orgulloso de que con el Once haber ganado también”.

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