Colombia

Este es el prontuario criminal de ‘Mónica’, cabecilla guerrillera de las disidencias, señalada de perpetrar atentados en Cali y Jamundí

Las autoridades mantienen operativos continuos en la región del suroccidente del país para dar con el paradero de la dirigente de la columna móvil Ricardo Velásquez

Guardar
Alias Mónica, cabecilla de las disidencias de las Farc fue la responsable de los atentados en Cali y Jamundí - crédito Reuters
Alias Mónica, cabecilla de las disidencias de las Farc fue la responsable de los atentados en Cali y Jamundí - crédito Reuters

Alias Mónica, identificada por organismos de inteligencia como cabecilla clave de las disidencias de las Farc en el suroccidente de Colombia, está vinculada a una cadena de acciones terroristas en Cali, Jamundí y otros municipios de los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, lo que desencadenó despliegues militares permanentes en su búsqueda y la de otros líderes armados.

Fuentes del Ejército Nacional revelaron a Infobae Colombia, que la guerrillera dirige actualmente la columna móvil Ricardo Velásquez, adscrita al frente Jaime Martínez del Bloque Occidental Jacobo Arenas, cuya estructura coloca a alias Marlon como mando intermedio bajo las órdenes de alias Iván Morisco.

PUBLICIDAD

Entre los ataques más recientes atribuidos a la estructura que lidera alias Mónica, figura el uso de drones con explosivos para atentar en la zona de La Salvajina, Cauca, en junio de 2024 y agresiones con cilindros explosivos perpetradas en abril de 2026 contra instalaciones militares en Cali y Palmira.

Según las declaraciones de los informantes, las operaciones de la columna bajo su mando en agosto de 2023 dejaron varios muertos y heridos entre fuerza pública y civiles: aquel mes, una emboscada en la vía Morales – Suárez resultó en el asesinato de tres policías y el robo de material de guerra, mientras que un carro bomba detonó en Timba, con saldo de un policía muerto. Solo semanas después, hubo lanzamientos de explosivos en zona rural de Jamundí, con múltiples heridos, y hostigamientos en Dagua, donde perdió la vida otro agente policial.

PUBLICIDAD

El video muestra a varios militares y portando objetos largos similares a armas, movilizándose en una calle urbana. La grabación documenta un incidente en una estación de policía ubicada en el corregimiento de Jamundí - crédito @HoyNoticias2/X

Desde su ingreso a la organización insurgente, el recorrido de “Mónica” muestra un ascenso sostenido. En su inicio como guerrillera en el Sexto Frente en 2005 hacia 2009 ya ocupaba cargos de poder y para 2023 era la tercera al mando del frente Jaime Martínez. En 2025 fue designada cabecilla de la columna Freddy Martínez y, al año siguiente, de la columna Ricardo Velásquez, consolidando control sobre áreas críticas para la logística y las rutas de movilización de las disidencias.

La presencia armada bajo su coordinación abarca un mapa estratégico: según la inteligencia militar, la líder guerrilllera extiende su influencia en municipios como Buenaventura, Dagua y Jamundí en el Valle del Cauca, así como Buenos Aires, Suárez, López de Micay, Morales, Cajibío y Piendamó en Cauca. Estas localidades se consideran prioritarias porque facilitan el control de corredores de movilidad y economías ilegales para las facciones disidentes.

Disidentes de las Farc bloquean puente de Río Claro en Jamundí tras incendiar un camión de empresa avícola - crédito X
Las autoridades mantienen operativos continuos en la región del suroccidente del país para dar con el paradero de la dirigente de la columna móvil Ricardo Velásquez - crédito X

El prontuario que se le atribuye incluye, además de los ataques ya mencionados, una acción terrorista en Suárez, Cauca, en septiembre de 2023, que dejó heridos y ocasionó la pérdida de material militar, así como un atentado con explosivos contra el Cantón Militar Pichincha de Cali en abril de 2024. Las autoridades mantienen operativos continuos en esta región, con el objeto de dar con el paradero de alias Mónica y otros mandos armados de este bloque escindido de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), según confirmaron fuentes a Infobae Colombia.

Los efectos económicos de los ataques terroristas en el suroccidente del país

El gasto del Gobierno Nacional Central llegó a 22,8% del PIB, mientras que los ingresos se ubicaron en 16,4% del PIB- crédito VisualesIA
Gremios reportan multimillonarias pérdidas por ataques de disidencias de las Farc - crédito VisualesIA

El impacto de los recientes atentados armados en el suroccidente de Colombia generó pérdidas económicas diarias superiores a $30.000.000.000 para el sector productivo del Valle del Cauca, al tiempo que obligó a las autoridades a desplegar nuevas unidades de seguridad por la ola de violencia creciente. Los últimos incidentes, perpetrados por grupos armados ilegales en zonas rurales de los municipios de Caloto y Corinto, agudizaron una situación que el alto mando militar describe como un “asedio” contra la región.

Las estimaciones presentadas por Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, señalaron que cada interrupción en la vía Panamericana —arteria fundamental para el transporte y el comercio local— se traduce en un impacto económico inmediato para el departamento, afectando sobre todo al sector del transporte y a las actividades de los ingenios azucareros.

Por lo anterior, Sanclemente solicitó la implementación de un plan maestro de seguridad que permita sostener la dinámica productiva.

“Cada vez que hay una afectación en la vía Panamericana, el departamento del Valle del Cauca tiene un impacto en su actividad productiva que estimamos diario por encima de los 30 mil millones de pesos. Sin duda, el sector del transporte se ve muy afectado, pero nuestro mensaje es lograr una articulación concreta con la Fuerza Pública que permita que el flujo de carga no se vea limitado”, declaró el dirigente.

Temas Relacionados

Alias MonicaAtentadosDisidencias de las FarcSuroccidente ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así se van a celebrar los 30 años de Rock al Parque: libro, conciertos, serie audiovisual, conversatorios y vinilos

La conmemoración de la historia musical se despliega con foros, testimonios y recorridos por distintos puntos de la capital colombiana

Así se van a celebrar los 30 años de Rock al Parque: libro, conciertos, serie audiovisual, conversatorios y vinilos

El Ejército Nacional abatió a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en operativo en Antioquia

La acción, desarrollada en zona rural del municipio de Betulia, permitió la neutralización de un cabecilla con historial delictivo y de dos personas que formaban parte de su esquema de seguridad, además de la incautación de armas y motocicletas

El Ejército Nacional abatió a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en operativo en Antioquia

El desbordamiento del río Tejo en Ocaña dejó miles de damnificados: videos revelan la gravedad de la emergencia

En medio del despliegue de ayuda estatal, comunidades intentan recuperar la normalidad tras el impacto que obligó a la evacuación y a la reconstrucción de su día a día

El desbordamiento del río Tejo en Ocaña dejó miles de damnificados: videos revelan la gravedad de la emergencia

Embajada de Estados Unidos advirtió sobre falso trámite para expedir una “visa de trabajo virtual” en Colombia

El cuerpo diplomático estadounidense informó que en redes sociales circula una publicación en la que se difunde información errónea sobre opciones migratorias y recordó que todos los procesos oficiales requieren cumplir estrictamente los lineamientos fijados por el Gobierno

Embajada de Estados Unidos advirtió sobre falso trámite para expedir una “visa de trabajo virtual” en Colombia

Gustavo Petro contradijo a economistas de Los Andes y defendió su gestión frente al debate sobre el Banco de la República

El presidente reaccionó en redes sociales a las declaraciones del profesor Marc Hofstetter, quien alertó sobre los riesgos de revertir la independencia del banco central

Gustavo Petro contradijo a economistas de Los Andes y defendió su gestión frente al debate sobre el Banco de la República
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

ENTRETENIMIENTO

Los ganadores del Burger Master 2026: más de 3 millones de hamburguesas fueron vendidas en Colombia

Los ganadores del Burger Master 2026: más de 3 millones de hamburguesas fueron vendidas en Colombia

Viuda de Yeison Jiménez denunció difamación de un creador de contenido que la vinculó con Ciro Quiñónez: “Está acabando con mi tranquilidad”

Actor de ‘Sin senos no hay paraíso’ reveló que casi pierde un pie por una pequeña fractura: “Hay riesgo de necrosis”

Andy Rivera habría reaccionado al embarazo de Lina Tejeiro con una frase que desató cuestionamientos: “Necesito desahogarme”

“Fue una mentira”: joven se retracta tras afirmar que era hijo de Kaleth Morales y pide disculpas públicas

Deportes

Luis Diaz y su historia fallida con el Barcelona: el cuadro español lo intentó fichar en tres ocasiones

Luis Diaz y su historia fallida con el Barcelona: el cuadro español lo intentó fichar en tres ocasiones

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio Palogrande

Dura autocrítica del técnico de América de Cali tras la derrota ante Tigre por la Copa Sudamericana: “Me voy preocupado”

Él es Jorthy Mokio, la joven figura del fútbol europeo que jugará con RD Congo, rival de Colombia en el Mundial de 2026

Así se ubican Millonarios y América de Cali en la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana tras la fecha 3 de fases de grupos