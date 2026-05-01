Este es el prontuario criminal de ‘Mónica’, cabecilla guerrillera de las disidencias, señalada de perpetrar atentados en Cali y Jamundí

Alias Mónica, cabecilla de las disidencias de las Farc fue la responsable de los atentados en Cali y Jamundí - crédito Reuters

Alias Mónica, identificada por organismos de inteligencia como cabecilla clave de las disidencias de las Farc en el suroccidente de Colombia, está vinculada a una cadena de acciones terroristas en Cali, Jamundí y otros municipios de los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, lo que desencadenó despliegues militares permanentes en su búsqueda y la de otros líderes armados.

Fuentes del Ejército Nacional revelaron a Infobae Colombia, que la guerrillera dirige actualmente la columna móvil Ricardo Velásquez, adscrita al frente Jaime Martínez del Bloque Occidental Jacobo Arenas, cuya estructura coloca a alias Marlon como mando intermedio bajo las órdenes de alias Iván Morisco.

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Entre los ataques más recientes atribuidos a la estructura que lidera alias Mónica, figura el uso de drones con explosivos para atentar en la zona de La Salvajina, Cauca, en junio de 2024 y agresiones con cilindros explosivos perpetradas en abril de 2026 contra instalaciones militares en Cali y Palmira.

Según las declaraciones de los informantes, las operaciones de la columna bajo su mando en agosto de 2023 dejaron varios muertos y heridos entre fuerza pública y civiles: aquel mes, una emboscada en la vía Morales – Suárez resultó en el asesinato de tres policías y el robo de material de guerra, mientras que un carro bomba detonó en Timba, con saldo de un policía muerto. Solo semanas después, hubo lanzamientos de explosivos en zona rural de Jamundí, con múltiples heridos, y hostigamientos en Dagua, donde perdió la vida otro agente policial.

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El video muestra a varios militares y portando objetos largos similares a armas, movilizándose en una calle urbana. La grabación documenta un incidente en una estación de policía ubicada en el corregimiento de Jamundí - crédito @HoyNoticias2/X

Desde su ingreso a la organización insurgente, el recorrido de “Mónica” muestra un ascenso sostenido. En su inicio como guerrillera en el Sexto Frente en 2005 hacia 2009 ya ocupaba cargos de poder y para 2023 era la tercera al mando del frente Jaime Martínez. En 2025 fue designada cabecilla de la columna Freddy Martínez y, al año siguiente, de la columna Ricardo Velásquez, consolidando control sobre áreas críticas para la logística y las rutas de movilización de las disidencias.

La presencia armada bajo su coordinación abarca un mapa estratégico: según la inteligencia militar, la líder guerrilllera extiende su influencia en municipios como Buenaventura, Dagua y Jamundí en el Valle del Cauca, así como Buenos Aires, Suárez, López de Micay, Morales, Cajibío y Piendamó en Cauca. Estas localidades se consideran prioritarias porque facilitan el control de corredores de movilidad y economías ilegales para las facciones disidentes.

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Las autoridades mantienen operativos continuos en la región del suroccidente del país para dar con el paradero de la dirigente de la columna móvil Ricardo Velásquez - crédito X

El prontuario que se le atribuye incluye, además de los ataques ya mencionados, una acción terrorista en Suárez, Cauca, en septiembre de 2023, que dejó heridos y ocasionó la pérdida de material militar, así como un atentado con explosivos contra el Cantón Militar Pichincha de Cali en abril de 2024. Las autoridades mantienen operativos continuos en esta región, con el objeto de dar con el paradero de alias Mónica y otros mandos armados de este bloque escindido de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), según confirmaron fuentes a Infobae Colombia.

Los efectos económicos de los ataques terroristas en el suroccidente del país

Gremios reportan multimillonarias pérdidas por ataques de disidencias de las Farc - crédito VisualesIA

El impacto de los recientes atentados armados en el suroccidente de Colombia generó pérdidas económicas diarias superiores a $30.000.000.000 para el sector productivo del Valle del Cauca, al tiempo que obligó a las autoridades a desplegar nuevas unidades de seguridad por la ola de violencia creciente. Los últimos incidentes, perpetrados por grupos armados ilegales en zonas rurales de los municipios de Caloto y Corinto, agudizaron una situación que el alto mando militar describe como un “asedio” contra la región.

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Las estimaciones presentadas por Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, señalaron que cada interrupción en la vía Panamericana —arteria fundamental para el transporte y el comercio local— se traduce en un impacto económico inmediato para el departamento, afectando sobre todo al sector del transporte y a las actividades de los ingenios azucareros.

Por lo anterior, Sanclemente solicitó la implementación de un plan maestro de seguridad que permita sostener la dinámica productiva.

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“Cada vez que hay una afectación en la vía Panamericana, el departamento del Valle del Cauca tiene un impacto en su actividad productiva que estimamos diario por encima de los 30 mil millones de pesos. Sin duda, el sector del transporte se ve muy afectado, pero nuestro mensaje es lograr una articulación concreta con la Fuerza Pública que permita que el flujo de carga no se vea limitado”, declaró el dirigente.