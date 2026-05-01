Colombia

Abelardo de la Espriella se refirió a la investigación del CNE a la campaña del Iván Cepeda: “La trampa y la marulla”

El Consejo Nacional Electoral solicitó al Fondo Nacional de Financiación de Partidos una copia íntegra de los informes técnicos o conceptuales relacionados con los ingresos y gastos reportados por la campaña de Iván Cepeda

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Primer plano de Abelardo de la Espriella con micrófono, sonriente, y de Iván Cepeda con gafas, serio; al fondo, gráficos y números de encuestas electorales.
Abelardo de la Espriella sobre la investigación del CNE a Iván Cepeda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió el Auto No. 092 con el que confirmó la apertura de una investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Iván Cepeda en 2026.

Ante este hecho, el también aspirante Abelardo de la Espriella cuestionó públicamente el proceder de su rival. “Iván Cepeda, como buen alumno de Petro, demuestra su talante: la trampa y la marrulla en la financiación de sus campañas”, expresó De la Espriella.

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En medio de sus críticas a Cepeda, el también abogado aludió a la gestión de recursos en el contexto electoral con una pregunta dirigida a los órganos de control: “A propósito, ¿cuándo van a publicar las cuentas en el aplicativo de Cuentas Claras?”, planteó.

La investigación anunciada por el CNE involucra directamente a la campaña de Iván Cepeda, que actualmente compite como candidato.

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Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda y la sanción del CNE - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda y la sanción del CNE - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Campaña de Iván Cepeda está en la mira

El Consejo Nacional Electoral de Colombia inició una investigación preliminar sobre la campaña de Iván Cepeda Castro con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades en la financiación que habría recibido durante la consulta del 26 de octubre de 2025, instancia en la que se seleccionaron los aspirantes a la Presidencia de la República.

Esta determinación del organismo electoral adquiere especial relevancia debido a la cercanía de las elecciones presidenciales, programadas para dentro de un mes, lo que intensifica la atención sobre la transparencia y legalidad en la contienda.

El CNE exige soporte documental y transparencia total sobre ingresos y gastos

En medio de esta indagación, el CNE requirió al Fondo Nacional de Financiación de Partidos una copia íntegra de los informes técnicos o conceptuales relacionados con los ingresos y gastos reportados por la campaña de Cepeda. Esta solicitud también incluye la presentación de todos los documentos y soportes que acrediten la información expuesta ante el aplicativo Cuentas Claras, plataforma oficial donde los candidatos detallan la financiación de sus campañas.

El CNE abrió indagación preliminar contra Iván Cepeda por irregularidades en la financiación de su campaña. Lo requirió para que se pronuncie al respecto - crédito @juanmartinbc/X
El CNE abrió indagación preliminar contra Iván Cepeda por irregularidades en la financiación de su campaña. Lo requirió para que se pronuncie al respecto - crédito @juanmartinbc/X

De acuerdo con la información verificada por Infobae, el organismo electoral amplió la investigación a otros actores y documentos relevantes. Solicitó a la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil copias de los formularios oficiales de inscripción (E-6, E-7 y E-8) y toda documentación asociada a la postulación de Cepeda, así como aquellos registros que vinculan a su partido o movimiento.

Por otra parte, la empresa Samat Publicidad S.A.S. deberá informar y acreditar el origen de los recursos aportados a la campaña, incluyendo los extractos y soportes bancarios pertinentes. Los plazos fijados para la entrega de todos esos documentos son de diez días hábiles a partir de la notificación oficial.

El propio Cepeda Castro fue requerido expresamente por el CNE para pronunciarse sobre los hechos bajo investigación y para aportar toda aquella documentación que considere adecuada en su defensa: “Se solicita al ciudadano Iván Cepeda Castro que, en un plazo de diez días hábiles tras la notificación, se pronuncie sobre los hechos en examen y remita los documentos que estime pertinentes como prueba”, establece el documento oficial.

- crédito Ivan Cepeda Castro/Facebook
El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió el Auto No. 092 con el que confirmó la apertura de una investigación sobre la financiación de la campaña de Iván Cepeda - crédito Ivan Cepeda Castro/Facebook

Según los datos, a solo un mes de las elecciones, únicamente cinco candidatos han reportado información financiera en el aplicativo oficial. El nombre de Iván Cepeda figura entre quienes aún no han divulgado los detalles de los aportes recibidos para financiar sus actividades proselitistas.

En el análisis consolidado de ingresos y gastos realizado por Transparencia por Colombia tras las consultas internas partidistas de octubre de 2025 y las interpartidistas de marzo de 2026, Cepeda notificó ingresos y gastos por la misma suma: $964.830.000 tanto en entradas de fondos como en egresos.

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