Colombia

Nequi Créditos digitales en 2026 hasta $25 millones: así son las tasas, plazos y costos

En 2026, Nequi mantiene préstamos digitales de libre inversión hasta $25 millones, con plazos de hasta 60 meses. Un ejercicio de simulación evidencia cómo tasas, intereses y seguros inciden en el valor final del crédito

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FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

El crédito digital continúa ampliando su participación dentro del sistema financiero colombiano. En 2026, la billetera digital Nequi mantiene habilitada su línea de préstamos de libre inversión, con montos que pueden alcanzar los $25 millones, en un entorno marcado por tasas de interés elevadas y mayores necesidades de liquidez entre los hogares, según informó la Revista Semana.

La expansión del crédito digital refleja un cambio en los mecanismos de acceso al financiamiento, en los que los trámites se concentran cada vez más en plataformas móviles.

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Este modelo ha permitido que usuarios que no siempre cumplen los requisitos exigidos por la banca tradicional puedan acceder a productos crediticios a través de aplicaciones.

Billetera digital Nequi
- crédito Pixabay

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En el caso de Nequi, el acceso al crédito no es automático. La plataforma define de manera individual qué usuarios reciben ofertas activas, tras evaluar variables como la frecuencia de uso de la aplicación, el comportamiento transaccional, la verificación de identidad y el perfil de riesgo asociado a cada cliente. Solo quienes cuentan con una oferta habilitada pueden avanzar en el proceso, el cual se desarrolla de forma completamente digital.

El monto disponible, así como el plazo del préstamo, depende del perfil asignado por la plataforma. Durante 2026, los créditos pueden pactarse hasta por 60 meses, equivalentes a 5 años, lo que amplía el acceso a cuotas más bajas en el corto plazo, pero incrementa el costo financiero total a lo largo del tiempo.

La integración Payoneer-Nequi permite transacciones accesibles para emprendedores y freelancers que operan con clientes en mercados extranjeros - crédito Nequi
- crédito Nequi

Semana citó una simulación realizada por Noticias Caracol sobre un préstamo de $25 millones a 60 meses, que permite dimensionar el impacto de las tasas aplicadas. En ese ejercicio, se consideró una tasa efectiva mensual cercana al 1,83 %, equivalente a una tasa efectiva anual del 24,26 %. Bajo esas condiciones, la cuota mensual se aproxima a los $812.600.

Al finalizar el plazo del crédito, el valor pagado únicamente por intereses ascendería a cerca de $18.343.178. Esta cifra no incluye otros costos asociados al producto financiero, los cuales influyen de manera directa en el valor total que asume el usuario durante la vigencia del préstamo.

Uno de los costos adicionales corresponde al seguro de vida obligatorio, que cubre el saldo de la deuda en caso de fallecimiento del titular. En la simulación citada, este seguro podría representar alrededor de $2.436.000 durante todo el periodo del crédito. Al sumar intereses y seguros, el valor final a pagar podría ubicarse cerca de los $48.756.178, una cifra cercana al doble del monto inicialmente solicitado.

El valor definitivo del préstamo depende de múltiples factores, entre ellos el monto aprobado, el plazo elegido y los costos asociados. Las condiciones no son uniformes para todos los usuarios, ya que Nequi define tasas, montos y plazos de manera individual, con base en sus análisis internos de riesgo. Por esta razón, dos personas pueden recibir ofertas diferentes incluso si solicitan el mismo valor.

La funcionalidad de Nequi beneficia especialmente a trabajadores independientes y pequeñas empresas, eliminando barreras en transacciones globales - crédito Nequi
Crédito Nequi

Aunque las billeteras digitales se caracterizan por la rapidez del trámite y una menor carga documental, no están exentas del impacto de las tasas de interés altas que persisten en el mercado financiero. El crédito digital, pese a su facilidad de acceso, mantiene costos financieros relevantes, especialmente en préstamos de largo plazo.

Nequi permite realizar abonos a capital y pagos anticipados sin penalidades. Esta opción puede reducir el valor total de los intereses, siempre que el usuario mejore su flujo de ingresos y decida adelantar cuotas o disminuir el saldo de la deuda. No obstante, la estructura del crédito hace que una parte significativa del costo financiero se concentre en los primeros años del préstamo.

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