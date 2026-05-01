La expulsión de un participante durante evento deportivo que generó polémica en redes sociales: organización de Transcordillera se pronunció

La expulsión del competidor se reportó el 27 de abril - crédito Transcordilleras / sitio web

La Transcordilleras Gravel Series Nonstop 2026, una de las competencias de bikepacking de ultradistancia más exigentes de Colombia, enfrentó un momento crítico durante su edición realizada del 25 al 30 de abril.

En medio de la travesía de 800 kilómetros, que atraviesa la cordillera central de los Andes con un desnivel positivo de 18.500 metros, la organización confirmó la expulsión del participante Daniel Molina.

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El incidente ocurrió el 27 de abril de 2026 y generó controversia en redes sociales, donde circularon versiones contradictorias sobre los hechos. Ante la situación, la organización de la carrera detalló y defendió sus protocolos de seguridad mediante un comunicado dirigido a la comunidad deportiva y al público general, publicado en el perfil de Instagram @transcordilleras la noche del jueves 30 de abril de 2026.

El comunicado se compartió en redes sociales la noche del jueves 30 de abril de 2026 - crédito @transcordilleras/IG

Una prueba no apta para cualquiera

El reto de Transcordilleras Nonstop, compuesto por ocho etapas que combinan caminos asfaltados (60%) y destapados (40%), se desarrolla en una de las geografías más exigentes y cambiantes del país, con condiciones de altitud superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar y temperaturas que pueden variar desde el frío extremo de montaña hasta los 40°C en los valles.

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La competencia exige de sus participantes no solo una excelente condición física y mental; también habilidades logísticas y una actitud resiliente ante el entorno y sus constantes sorpresas.

La organización recalcó en su documento que este evento es considerado difícil y que “es necesario contar con una condición física y mental fuerte, con un espíritu de aventura despierto, y con una capacidad de planeación y logística consolidada. Para soportar y disfrutar de 800 kilómetros de aventura intensa es necesario estar bien equipado y contar con un alto grado de madurez y resiliencia”.

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La descalificación de uno de los participantes y la respuesta oficial de Transcordillera

Según el comunicado oficial emitido por Transcordilleras, la noche del lunes 27 de abril, durante el ascenso al Alto del Sifón (entre los departamentos de Tolima y Caldas), Daniel Molina fue hallado por un vehículo de la organización en condiciones comprometidas: “acostado en el suelo, con signos de hipotermia y con dificultad para comunicarse de manera coherente”.

El equipo de apoyo activó de inmediato el protocolo de atención, retiró al participante de la ruta y lo trasladó al municipio de Murillo (Tolima), donde fue alojado, abrigado y monitoreado durante la noche.

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Al día siguiente, Molina expresó su deseo de continuar en competencia.

La organización, al enterarse de que había prescindido de parte de su equipamiento, estableció contacto directo para reiterar la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad y le informó que sería inspeccionado en el siguiente punto de control.

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En el Punto de Control 3, recalcó el comunicado, Molina se presentó “sin la manta térmica, sin guantes aislantes de frío y sin batería de reserva”, elementos obligatorios de seguridad que él mismo reconoció no portar.

En cumplimiento del reglamento —detallado en el Libro de Ruta y reforzado durante el Congreso Técnico—, la organización procedió a su descalificación.

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El sentido y la importancia del equipamiento obligatorio

La organización detalló que el equipamiento obligatorio no es un requisito formal, sino una “medida esencial de seguridad”.

Su cumplimiento es determinante, especialmente en eventos donde las condiciones climáticas y geográficas pueden cambiar drásticamente en pocas horas.

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Entre los elementos obligatorios se encuentran: bicicleta en buen estado, casco, gafas, linterna frontal, luces, chaleco reflectivo, chaqueta impermeable, guantes y chaqueta de frío, manta térmica, rastreador GPS, dispositivos de navegación, teléfono celular, kit de hidratación y alimentación, y herramientas básicas de reparación.

“No portar la totalidad del equipo obligatorio implica una ventaja frente a quienes sí lo hacen”, señala el comunicado, argumentando que la equidad y la seguridad están por encima de cualquier resultado deportivo.

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La organización explicó que cuenta con protocolos de prevención y atención construidos a partir de la experiencia acumulada en eventos anteriores.

“Situaciones como esta ratifican la solidez de estos lineamientos y la relevancia del equipamiento obligatorio dentro del sistema de seguridad”, indica el comunicado.

En este caso específico, la correcta aplicación de los protocolos permitió una intervención oportuna que, según la organización, evitó consecuencias mayores, y que de pronto habrían terminado en la muerte del participante.

El mensaje oficial reitera que todos los participantes, incluido Daniel Molina, fueron tratados con respeto y consideración. El bienestar del deportista fue prioritario por encima de cualquier aspecto competitivo.