Usuaria explicó con testimonios por qué las mujeres en Bogotá deberían salir con tapabocas por cuenta de la inseguridad: “Vivir con miedo”

La ciudadana compartió sus testimonios el jueves 30 de abril de 2026 - crédito @joha.castel/IG

La ciudadana colombiana y creadora de contenido Joha Castel se ha sumado a las voces que advierten sobre los riesgos de inseguridad que enfrentan especialmente las mujeres al salir a las calles de Bogotá.

Mediante un video que compartió en su perfil de Instagram el jueves 30 de abril, Castel compartió su testimonio y transmitió la preocupación creciente entre usuarias y habitantes de la capital.

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De paso, la influencer describió experiencias propias y de seguidoras en torno a las modalidades de hurto más frecuentes en la ciudad.

“Nos ha tocado vivir con miedo cada vez que salimos, porque uno no sabe en qué momento te pueden robar, sea de día o de noche”, relató Castel en uno de sus videos.

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La creadora precisó que la sensación de inseguridad se ha incrementado en los últimos meses, y que muchas mujeres sienten que deben tomar medidas adicionales para protegerse al transitar por el espacio público.

Castel describió cómo los hurtos se han vuelto cada vez más audaces y sorpresivos.

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“Ya no importa si vas acompañada o sola, si estás en una vía principal o en un barrio; los ladrones están usando motos, bicicletas, hasta scooters y se aparecen de la nada”, comentó la influencer.

Castel se mostró preocupada por dos modalidades de hurto: el 'cosquillleo' y el 'raponazo' - crédito @joha.castel/IG

Ella mencionó que, según relatos que ha recibido, los delincuentes suelen aprovechar momentos de distracción, como cuando las víctimas están usando el celular, esperando transporte o ingresando a sus viviendas.

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Las modalidad de robo que más le preocupan a la ‘influencer’

Uno de los aspectos que más preocupa a la creadora es el incremento de los llamados “raponazos” y el uso de armas blancas o de fuego para intimidar a las víctimas.

“Hay casos de mujeres a las que les han quitado el bolso jalándolo con fuerza, y si se resisten, las amenazan o las agreden. Muchas han terminado heridas”, denunció Castel.

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La creadora de contenido también advirtió sobre la aparición de nuevas modalidades, como el “cosquilleo” en el transporte público, donde los delincuentes aprovechan las aglomeraciones para sustraer celulares o billeteras sin que la víctima lo note de inmediato.

Castel hizo hincapié acerca de la vulnerabilidad que experimentan las mujeres y en la falta de reacción oportuna de las autoridades.

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“Muchas veces, cuando uno va a denunciar, la respuesta es que no se puede hacer mucho o que hay que esperar. Eso desanima y por eso muchas prefieren callarse”, afirmó la colombiana.

A su juicio, la falta de seguimiento a los casos y la percepción de impunidad alimentan el temor y la resignación colectiva.

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Castel también compartió consejos prácticos que ha recopilado de su comunidad para intentar reducir el riesgo: evitar zonas solas o poco iluminadas, no usar el celular en la calle, llevar solo lo necesario y, si es posible, coordinar desplazamientos en grupo.

“No es justo que tengamos que cambiar toda nuestra rutina por miedo, pero es la realidad en la que estamos viviendo”, expresó la creadora de contenido.

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La ciudadana cerró su video con un llamado a la solidaridad y a la denuncia colectiva.

“Es importante que sigamos hablando de esto, que no normalicemos los robos ni el miedo. Entre todas podemos apoyarnos y, ojalá, exigir a las autoridades acciones más contundentes”, puntualizó Castel.