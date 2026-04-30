Colombia

Video viral de la proyección de la película ‘Michael’ que se convirtió en una fiesta en Quibdó: “Solo pasa en el Pacífico”

Un video difundido en redes sociales muestra cómo la música del artista motiva respuestas activas, desde manifestaciones efusivas hasta debates sobre la conveniencia de estas conductas dentro de las funciones

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Las escenas protagonizadas por Jaafar Jackson inspiraron a audiencias en Colombia, México, Estados Unidos y Perú a levantarse, bailar y recrear coreografías, colocando en discusión el sentido de la convivencia y las normas en la exhibición comercial - crédito @incrochetsas/Instagram

Un video grabado durante la proyección de la película biográfica Michael en una sala de cine de Quibdó, en el Chocó, se convirtió en un fenómeno viral, al captar a varios asistentes levantándose para bailar al ritmo de la música de Michael Jackson.

Este episodio, difundido en redes sociales y replicado en cuentas como la de Guayacán Orquesta reavivó el debate sobre los límites entre la experiencia cinematográfica convencional y el impulso colectivo de celebrar la música y la cultura en comunidad, especialmente en regiones en las que el cine adquiere características propias.

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El registro original se difundió por Inés Mosquera y, aunque no supone un caso aislado, ilustra el modo en que la proyección de la película protagonizada por Jaafar Jackson —sobrino del artista— despierta reacciones espontáneas entre el público.

Según el medio TN, la cinta logró un estreno de USD 217 millones a nivel mundial durante su primer fin de semana, cifra que la posiciona como el mejor debut para una biografía musical hasta la fecha.

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Michael película Michael Jackson
La biografía musical ‘Michael’ protagonizada por Jaafar Jackson registró un estreno mundial de USD 217 millones en su primer fin de semana - crédito Lionsgate

La proyección en Quibdó desencadenó respuestas inmediatas tanto en Colombia como en otros países. Usuarios en plataformas digitales viralizaron el evento bajo la consigna “Solo pasa en el Pacífico”, haciendo referencia al carácter local y festivo del público chocoano.

Aunque los responsables de la sala de cine y las autoridades locales no han hecho declaraciones al respecto, el video continúa replicándose, alimentando una conversación que trasciende fronteras y pone en relieve la vigencia del legado del “Rey del pop”.

En la cuenta de Instagram @incrochetsas uno de los comentarios que reveló la euforia con la que se vivió el estreno de la película biográfica de Michael Jackson fue: “Esto solo se ve en Quibdó. Volver una rumba la película de Michael Jackson en cine”.

Aunque el caso de Quibdó llamó la atención, hechos similares fueron documentados en otros lugares. El medio especializado NME y el propio TN informaron sobre episodios en cines de Estados Unidos, México y Perú, en los que los asistentes no solo se levantaron a bailar durante la proyección, sino que en algunos casos recrearon coreografías completas e incluso utilizaron atuendos inspirados en el artista.

La música de Michael Jackson continúa convocando a distintas generaciones que celebran colectivamente su legado durante la proyección de la película ‘Michael’ - crédito Lionsgate/AP
La música de Michael Jackson continúa convocando a distintas generaciones que celebran colectivamente su legado durante la proyección de la película ‘Michael’ - crédito Lionsgate/AP

Entre los ejemplos más comentados se encuentra un video protagonizado por mujeres de entre 50 y 80 años que, en una sala casi vacía, salen bailando y grabándose entre risas. Un testimonio recogido por NME ilustra el espíritu de la reacción: “Su música no envejece, al contrario… fortalece”.

Este tipo de respuestas muestra la influencia transversal de la figura de Jackson, cuya música sigue convocando a distintas generaciones en experiencias compartidas al margen de convencionalismos.

La viralización del episodio ha puesto en el centro una pregunta sobre el sentido mismo de asistir a una sala de cine. Mientras ciertos espectadores celebran la transformación de la función en un acto colectivo que desborda la mera observación, otros cuestionan el impacto en quienes prefieren ver la película en un entorno tradicional y silencioso.

La polarización es visible en redes sociales, en las que algunos defienden que la espontaneidad enriquece la vivencia, mientras otros sostienen que “hay una diferencia entre disfrutar del momento y arruinar la experiencia de los demás”.

La narrativa del filme, el despliegue visual y la interpretación del protagonista fueron destacados como detonantes de estas reacciones.

Michael película Michael Jackson
Las escenas que recrean éxitos como ‘Thriller’ y ‘Beat It’ en la película ‘Michael’ provocan una respuesta emocional y física en los espectadores - crédito Lionsgate

Según medios como Fandango y ScreenRant, las secuencias que recrean éxitos como Thriller y Beat It provocaron una respuesta en el público que va más allá de la simple emoción, llevando a algunos a moverse al ritmo o incluso a levantarse para bailar.

Como describe un crítico citado por Diario As, el filme logra un efecto físico, conectando con el espectador más allá de la pantalla.

El impacto de Michael no se limita a la taquilla. El largometraje, encabezado por Jaafar Jackson, cuya madre Alejandra Martínez, de origen colombiano, fue destacado por la reconstrucción de escenas emblemáticas y por su capacidad de trascender el formato habitual de la biografía musical.

De acuerdo a cifras citadas por el medio TN, el estreno alcanzó USD 217 millones en apenas un fin de semana, evidencia de una convocatoria global que trasciende generaciones y fronteras.

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