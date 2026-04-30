Colombia

Cathy Juvinao se despachó contra Ariel Ávila y lo acusó de “amenazar su curul” por no apoyar a Iván Cepeda

La representante a la Cámara, que repetirá presencia en el órgano legislativo para la vigencia 2026-2030, acusó a su compañero de colectividad de querer coartar su derecho a expresar su respaldo a un candidato distinto al que, según ella, una facción del partido decidió entregarle su respaldo

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La representante a la Cámara por la Alianza Verde dijo sentirse "notificada" de la intención de su compañero de colectividad de querer sacarla del Congreso por acudir a la objeción de conciencia para no apoyar al senador oficialista - crédito @CathyJuvinao/X

La representante Cathy Juvinao, de la Alianza Verde, acusó públicamente al senador Ariel Ávila de amenazar su curul tras expresar su desacuerdo con el apoyo obligatorio al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda como candidato presidencial del sector oficialista. Este suceso sería una muestra más de la profunda fractura interna en el partido, ante la determinación de respaldar al congresista de Gobierno, y no otorgar libertad.

Durante el reciente acuerdo programático sellado por los verdes con Cepeda, obtenido con 34 votos a favor, una abstención y tres en contra según las redes oficiales del partido, Ávila alertó sobre el alcance de las sanciones por “doble militancia”. Y enfatizó que ningún miembro puede apoyar públicamente a otros candidatos, pues estaría incurriendo en la mencionada causal, merecedora para perder la curul obtenida.

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“Nadie se puede subir en tarima con ningún otro candidato presidencial, así que tendrán que tener brazos caídos, porque eso lo sanciona el Consejo de Estado, que eso se llama doble militancia”, advirtió Ávila, lo que causó un fuerte rechazo de la congresista por Bogotá, que en sus redes sociales indicó que en consecuencia se daba por enterada de la amenaza del senador por invocar objeción de conciencia.

Iván Cepeda y Ariel Ávila - crédito Colprensa
Ariel Ávila es uno de los impulsores en el partido Alianza Verde de apoyar la campaña de Iván Cepeda - crédito Colprensa

En efecto, la tensión creció cuando Juvinao difundió un video asegurando sentirse notificada de que su curul estaba en riesgo. “Me doy por notificada de la amenaza directa a mi curul en caso de que objete conciencia ante la imposición de apoyar al candidato petrista. Entiendo que esto incluye también una censura para nombrar siquiera mi apoyo en redes a quien era mi candidata”, afirmó la representante en su publicación.

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En su intervención pública, Ávila hizo un recuento de cómo ha ido variando la postura de la Alianza Verde respecto a la disciplina partidaria. “La última vez que la Alianza Verde tomó definición por un candidato presidencial fue en 2010, por Antanas Mockus. Desde allá hasta acá todos quedamos en libertad, ahora lo toma por Iván Cepeda”, especificó el congresista, al remarcar que el partido fue el que impuso línea oficial.

Alianza Verde oficializó respaldo a Iván Cepeda e incorporó propuestas ambientales y sociales - crédito @AngelicaLozanoC/X
Alianza Verde oficializó respaldo a Iván Cepeda e incorporó propuestas ambientales y sociales - crédito @AngelicaLozanoC/X

Al tiempo, agregó que la objeción de conciencia alegada por varios sectores internos “es un sentimiento íntimo de desacuerdo a algo, pero la campaña es un acto público”, con lo que negó que tenga validez para que, los que no respaldarán a Cepeda, puedan inclinarse de manera pública por otro perfil; como en su momento lo expuso la representante Katherine Miranda, con Paloma Valencia; o Juvinao, que iría con Claudia López.

La disciplina partidaria de la Alianza Verde frente al debate sobre la doble militancia

La congresista, que fue fórmula de Ávila en elecciones previas, lamentó la actitud del senador al considerar que el nuevo alineamiento partidario restringe históricas libertades internas. “Me da tristeza que te atrevas a vetar a quienes te ayudaron. Uno en política tiene que guardar un poquitito de lealtad y respeto por los procesos de las personas”, expresó Juvinao en su perfil de X, en el que se negó a apoyar a Cepeda.

Cathy Juvinao respondió a Ariel Ávila
A través de sus redes sociales, la representante Catherine Juvinao cuestionó la postura del senador Ariel Ávila frente a los disidentes del partido Alianza Verde - crédito @CathyJuvinao/X

Y agregó que no está dispuesta a ‘sucumbir’ ante el candidato del petrismo, movimiento del que dijo sentirse decepcionada. “Si me atrevo acaso a seguir mi propia convicción, que en este momento está muy lejos de la tuya, Ariel, y del Gobierno, ya sé que tu mensaje es claro: irán tras mi curul”, indicó la congresista, que protagonizaría un conflicto que, por lo visto, sería inédito en la colectividad verde, ya fraccionada.

El debate sobre la validez de la objeción de conciencia en expresiones políticas y el límite entre la disciplina de partido y la autonomía individual promete continuar causando intensos debates al interior de la colectividad, que ya afronta un proceso de escisión: el aprobado al senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, que se separará del partido para forjar su propia colectividad.

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